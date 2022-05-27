Зеленский раскритиковал Киссинджера за его позицию по Украине

Грузия, 27 мая, ГРУЗИНФОРМ. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал бывшего госсекретаря и советника президента США по национальной безопасности Генри Киссинджера за его призыв к Киеву уступить России часть территорий. Об этом украинский лидер заявил в видеообращении на своем Telegram-канале.

«Из глубокого прошлого выныривает, например, господин Киссинджер и говорит, что якобы нужно отдать России кусок Украины. Чтобы якобы не было отчуждения России от Европы», — обратил внимание Зеленский.

По словам украинского президента, создается впечатление, «будто у господина Киссинджера на календаре не 2022 год, а 1938-й. И он думал, что говорит с аудиторией не в Давосе, а в тогдашнем Мюнхене».

Зеленский отметил, что в мире снова находятся те, кто предлагает учитывать интересы России. «Начали появляться и симптоматические редакционные статьи в некоторых западных СМИ о том, что Украина должна принять так называемые тяжелые компромиссы, отдав территорию в обмен на мир», — указал он, отметив, что Украине нужно добиться того, чтобы ее интересы не перекрывались чужими.

Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Запад должен отказаться от попыток добиться военного поражения России на Украине, а последней стоит пойти на территориальные уступки.

Переговоры между сторонами должны возобновиться в ближайшие два месяца, убежден дипломат. В противном случае «начнутся потрясения» и «создастся напряженность, преодолеть которую будет нелегко».