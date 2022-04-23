Терновый венец Иисуса Христа: значение в христианстве

В соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам) хранится Терновый венец Иисуса Христа – терновник с острыми шипами был возложен на голову Спасителя, усугубляя Его мучения.

Образ Иисуса Христа с терновым венцом – образ страдания, ведь венец был «шутовским» коронованием и являлся орудием пытки. Но это и предмет почитания и надежды. Почему – вы узнаете в этой статье.

Терновый венец Иисуса Христа: значение и история

Терновый венец – одно их оружий, которым издевались над Христом римские воины. Об этом написано у трех из четырех Евангелистов:

«и, сплетши венец из терна, возложили Ему на голову и дали Ему в правую руку трость; и, становясь пред Ним на колени, насмехались над Ним, говоря: радуйся, Царь Иудейский!» (Мф. 27:29)

То есть, римляне сплели Ему венец именно затем, чтобы унизить, а не только ради боли. Все атрибуты этого момента свидетельствуют о том, что над Господом смеялись, это было такое развлечение. Плевали ему в лицо, били по голове, надели багрового цвета верхнюю одежду, дали в руки трость, короновали венцом – изображая жалкое подобие атрибутов земных царей, — и смеялись над Царем, который сотворил и небо, и землю, и их самих. «Радуйся, Царь иудейский». Что может быть обиднее и подлее.

Словно сам сатана развлекался вместе с ними, и солдаты, сами того не понимая, упивались дьявольским весельем, сделав из обыденных для них пыток, которые были положены для всех, кого вели на распятие, — наслаждение. Это была крайняя степень поругания, словно опасаясь упустить хоть что-то, возложили терновый венец – как заключительный штрих к невыносимой тяжести мучений.

12 страстных Евангелий – те отрывки из Четвероевангелия, которые посвящены непосредственно страданиям – читаются накануне Пасхи. Пожалуй, это самая торжественная служба, превзойти которую может лишь Воскресение Христово. Безумство для мира – как страдания могут быть поводом для торжества, как это может быть блистательным и славным, когда случилась самая позорная смерть из мыслимых, самая унизительная. Когда оплевывали, неистово терзали свои же соплеменники. «Кровь Его на нас и на детях наших» — сказал иудейский народ. Только спустя тысячелетия мы начинаем понимать, как сбывается это отречение. Только зная эту фразу, понимаешь, как могло выйти из ада такое немыслимое зло как Освенцим…

Но христиане верят и твердо знают, что Бог перетерпел такие страдания ради нас, чтобы спасти и научить всякой добродетели. Очень полезно помнить об этом чаще: как можно обижаться, зная это? Как оставаться черствым и надменным, когда ты видишь Его Таким, заставленным терпеть невыразимые муки – тут и камень станет как теплый воск.

Где хранится терновый венец Иисуса Христа

Одна из величайших святынь христианского мира находится в красивейшем месте. Славный город Париж хранит святыню в великолепном готическом Соборе парижской Богоматери (Нотр Дам де Пари). Не многие знают, что кроме знаменитых витражей и химер, скрытая от посторонних глаз, здесь находится святыня такой величины, что перед ней меркнут все достижения поистине шедеврального готического искусства. Что и говорить, даже не все парижане знают об этом.

До X века Терновый венец Христа, как и большинство христианских святынь, хранился в Константинополе. После захвата латинянами он оказался в венецианском банке. В 1238 году король Людовик IX выкупил святыню из банка, куда ее поместил под залог латинский завоеватель Византии Балдуин II, за половину годового дохода всей Франции – 135 тысяч ливров. Он встретил Венец за 40 км от Парижа и, сняв королевские регалии и обувь, нес ее на плечах. За его любовь к Богу Людовика IX прозвали Святым.

Во время революции святыню, пытаясь спасти от обезумевшего Парижа, разрезали на три части. Все они уцелели. Венец помещен в футляр из хрусталя с золотым орнаментом, по уровню разрезов находятся непрозрачные скобы.

Спаситель в терновом венце: икона

Икона Спасителя в терновом венце пришла в православную культуру из католической церкви, где это изображение было очень популярным и начало распространяться еще в 13 веке, сразу после покупки Людовиком IX. В русской иконографии образ появляется после реформ Петра I и усиливается в 19 веке. У христиан пользуется популярностью эмоциональный портрет Христа в венце «Се человек», написанный Гвидо Рени в 17 веке. На нем Христос изображен с поднятой чуть наклоненной головой, с закатившимся взором. Изображение передает момент физической боли, телесных страданий Спасителя.

Терновый венец Иисуса Христа напоминает нам каждый раз о том, как мы можем помочь себе быть снисходительней по отношению к другим людям. Ведь стоит только задуматься над глубиной пережитого Спасителем и смыслом всех этих страданий, как становится очевидным – христианство не может быть выдумано. Это просто нельзя придумать. Невинный взял на себя все раны мира, чтобы искупить виновных. Безгрешный пришел на землю, чтобы искупить от греха и смерти. Вся современная культура, известные нам ценности, понятие свободы, человеческого достоинства – все, что дорого для современного прогрессивного человека – все это родилось из христианства. Как часто мы вспоминаем об этом?

Источник : https://religiya.temaretik.com/2459656149492304019/

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