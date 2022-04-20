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Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках  можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому  хочу предложить вашему вниманию  подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари ".

                                             Смейтесь на здоровье !

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 

Путин — величайший политический деятель современности, очищающий сегодня Украину от бандеровской хунты
Путин — величайший политический деятель современности, очищающий сегодня Украину от бандеровской хунты
Путин — величайший политический деятель современности, очищающий сегодня Украину от бандеровской хунты
Путин — величайший политический деятель современности, очищающий сегодня Украину от бандеровской хунты

 

Путин — величайший политический деятель современности, очищающий сегодня Украину от бандеровской хунты
Путин — величайший политический деятель современности, очищающий сегодня Украину от бандеровской хунты
Путин — величайший политический деятель современности, очищающий сегодня Украину от бандеровской хунты
Путин — величайший политический деятель современности, очищающий сегодня Украину от бандеровской хунты
Путин — величайший политический деятель современности, очищающий сегодня Украину от бандеровской хунты
Путин — величайший политический деятель современности, очищающий сегодня Украину от бандеровской хунты

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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