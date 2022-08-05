7 типов мужчин, за которых нельзя выходить замуж

Для того, чтобы не обжечься, следует быть особенно осторожными в отношениях с мужчинами, за которых вы, возможно, хотите выйти замуж.

Замужество — серьезный этап и новый статус, который вы получаете. Утверждение, что «браком хорошее дело не назовут», достаточно спорное. Тем не менее, согласиться на такое предложение с неподходящим партнером — рискованно, и этот союз вряд ли принесет вам счастье. Психолог-расстановщик рассказала о типажах мужчин, с которыми точно не стоит идти под венец.

Абьюзер

У этой категории мужчин преобладает энергия тирана. Выражаться она может во всем, начиная психологическими и заканчивая физическими проявлениями. Женщинам не просто классифицировать этот тип, ведь абьюзеры в большинстве своем — прекрасные психологи. Они умеют эффектно ухаживать, окружают своей заботой, задаривают подарками. Когда женщина попадает на крючок, абьюзеры начинают открывать свое истинное лицо, а оно у них совсем неприглядное.

Некоторые тираны ограничиваются психологическим насилием над женщиной: мучают ее постоянными нападками, критикой, обесцениванием. Другие же идут дальше и переходят к рукоприкладству. Терпеть такое обращение, конечно же, нельзя. Поэтому если мужчина ведет себя с вами агрессивно, грубо обращается и унижает, заставляет ему подчиняться, не хочет слышать ваше мнение, ни в коем случае не нужно строить с ним семью.

Маменькин сынок

В ситуации, когда вы уже находитесь в партнерстве с абьюзером, нужно сделать все возможное, чтобы прервать связь. Если самостоятельно у вас это не получается сделать, обратитесь за помощью к психотерапевту и за поддержкой к близким людям.

Вторая категория мужчин, непригодных для семейной жизни, — это так называемые маменькины сынки. По сути, это мальчики, инфантилы, которые до сих пор не выросли, и в своей партнерше они всегда ищут маму. Важно понимать, что они постоянно будут предъявлять к вам претензии и говорить, что вы недостаточно хорошо заботитесь о них. Им всегда будет мало вас, вашего внимания и любви. В будущем они будут также ревновать вас к вашим общим детям. Строить гармоничную счастливую семью с подобным мужчиной невозможно.

Партнер надеется, что партнерша заменит ему маму, с которой, скорее всего, были сложные отношения в детстве. В этом и заключается корень проблем, ведь мужско-женские отношения изначально должны строиться на равных — как союз двух взрослых личностей, а не родителя и ребенка. Кроме того, ждать от такого мужчины финансовых высот не приходится.

Врунишки

Лгуны — еще один подтип мужчин, которых не стоит рассматривать в качестве потенциального супруга. Будьте честны с собой: если партнер вас регулярно обманывает, не держит свое слово, если вы не можете на него положиться — скорее всего, он будет продолжать поступать так же.

Зависимые

Эту группу мужчин стоит обходить стороной, ведь их проблема имеет долгосрочный характер. Алкогольная или наркотическая зависимость, а также игромания, как правило, сложно лечатся. И даже после избавления от пагубной страсти партнер может в течение жизни возвращаться к своим слабостям.

Дамский угодник

Любвеобильные мужчины регулярно ищут женского общения, флиртуют со всеми подряд и никак не могут определиться в своих предпочтениях. При этом такой человек может уверять вас в том, что вы у него одна, а сам параллельно «общаться» с другими. И ясно, что такие партнеры — плохой вариант для замужества.

Содержанец

Или альфонс, который выбирает женщин-кормилец. Он предпочитает партнерш, которые готовы его содержать и рассматривает женщину как материальный объект. Альфонсы без стыда и совести пользуются материальными благами дамы, но не всегда сама женщина замечает подобное к ней отношение. Поэтому так важно трезво оценивать мужчину и то, в чем он действительно заинтересован.

Женатые мужчины

Последняя категория мужчин, за которых не стоит выходить замуж или надеяться на замужество с ними — это женатые. Они могут годами вам рассказывать о том, что вот-вот разведутся, что с женой его связывают только дети. По факту же вы тратите лучшие годы на того, кто пытается усидеть на двух стульях, и вряд ли в будущем откажется от одного из них.

Почему мы привлекаем в жизнь не тех мужчин?

Часто мы вступаем в отношения, надев розовые очки. Мы приукрашиваем партнера, а позже удивляемся: почему он не соответствует придуманному идеалу? Чтобы этого не случилось строить пару нужно осознанно, четко оценив все плюсы и минусы мужчины. Если вы понимаете, что некоторые черты его личности для вас неприемлемы, общение лучше не развивать — и уж точно не стоит спешить под венец.

Очень важно четко проанализировать и свою причастность к происходящему. Партнер, которого вы привлекли в свою жизнь, является отражением вас самих. Поэтому если вы раз за разом притягиваете мужчин, не готовых строить серьезные отношения, либо мужчин, которые просто для них не созданы, скорее всего, вам нужно поработать с собой. И понять, почему вы боитесь близости. Только вы сможете построить гармоничный и счастливый союз.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2537733116488583631/

А вы знали об этом?

В 1905 году провидец Француз Жерар Анкосс, известный под псевдонимом Папюс,прибыл с визитом в Петербург и посетил царскую семью. Он поведал Николаю II, что тот будет свергнут в результате «восстания народа», но заверил, что этого не произойдет при жизни самого Папюса. Последний российский император был отстранен от власти через 141 день после смерти чародея.

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