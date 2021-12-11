Увлекательная задача на логику и внимательность: где здесь демон?

Мы предлагаем вам посвятить несколько минут увлекательной задачке.

Сегодня вам нужно задействовать не только внимательность, но и логику.

Посмотрите на картинку и постарайтесь отыскать на ней демона! Учтите, чем быстрее вы справитесь, тем лучше ваш результат.

Как видите, вам нужно было лишь перевернуть изображение! Пусть этот Демон и выглядит довольно мило, но все же он сумел притаиться рядом с Ангелом. Надеемся, вы были достаточно внимательны, чтобы отыскать его без помощи нашей подсказки.