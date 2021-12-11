Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Халим Халитов
    Самый лучшей способ узнать, по своим талантам, способностям.3 необычных спосо...
  • Владимир
    Лет через 70 может и про ковид узнаем.Из-за чего массов...
  • Sergiy Che
    "...Вона у него дед параличом разбит - бывший врач-вредитель.  А у мене: антисемит на антисемите!..." ©Какие цели пресле...

Увлекательная задача на логику и внимательность: где здесь демон?

Мы предлагаем вам посвятить несколько минут увлекательной задачке. 

Сегодня вам нужно задействовать не только внимательность, но и логику. 

Посмотрите на картинку и постарайтесь отыскать на ней демона! Учтите, чем быстрее вы справитесь, тем лучше ваш результат.

Увлекательная задача на логику и внимательность: где здесь демон?
Увлекательная задача на логику и внимательность: где здесь демон?

Как видите, вам нужно было лишь перевернуть изображение! Пусть этот Демон и выглядит довольно мило, но все же он сумел притаиться рядом с Ангелом. Надеемся, вы были достаточно внимательны, чтобы отыскать его без помощи нашей подсказки.

Увлекательная задача на логику и внимательность: где здесь демон?

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Древние артефакты: тайна «генетического диска» https://otari.mirtesen.ru/blog/43649493804/

Что форма бровей может рассказать о вашем характере? https://otari.mirtesen.ru/blog/43192033043/

Прожил 256 лет: загадочная история человека, которого называли самым старым в мире https://otari.mirtesen.ru/blog/43500906833/

Обсудить

Картина дня

наверх