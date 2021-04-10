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Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках  можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать. Именно поэтому  хочу предложить вашему вниманию  подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари "!

                                        СМЕЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ !

                  

                              Самые смешные "Анекдоты от Отари"

                               Самые смешные "Анекдоты от Отари"

                        Самые смешные "Анекдоты от Отари"

                              Самые смешные "Анекдоты от Отари"

                                                        Самые смешные "Анекдоты от Отари"

                              Самые смешные "Анекдоты от Отари"

                              Самые смешные "Анекдоты от Отари"

                              Самые смешные "Анекдоты от Отари"

                              Самые смешные "Анекдоты от Отари"

                              Самые смешные "Анекдоты от Отари"

                      

                              Самые смешные "Анекдоты от Отари"

                             Самые смешные "Анекдоты от Отари" 

                             Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

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