ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ИСТОРИИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ И ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Набирает обороты оголтелая ложь, цель которой - свести на нет победу СССР в Великой Отечественной войне, принизить роль Советского Союза в целом во Второй Мировой войне, свести на нет беспримерный подвиг нашего народа в этой войне. Цель: оправдать действия своих правителей (США, Англия, Франция, Польша), приведших к войне Гитлера, нацистов, развязавших Вторую Мировую войну.

Сегодня они в полном объеме используют лозунг главного гитлеровского идеолога и пропагандиста И. Геббельса: «Чем больше ложь, тем скорее в нее поверят». Машина информационной войны запущена в полном объеме против СССР и России, и по всем направлениям. Ее цель – дискредитировать роль СССР и советского народа во Второй Мировой войне. 3 июля 2009 г. Европарламент принял резолюцию "О Воссоединении разделенной Европы", по которой 23 августа - день подписания договора о ненападении между СССР и Германией - предложено сделать днем памяти «жертв нацизма и сталинизма». Как будто не было Мюнхенских соглашений, подписанных 30 сентября 1938 премьер-министром Великобритании Н. Чемберленом, премьер-министром Франции Э. Даладье, рейхсканцлером Германии А. Гитлером и премьер-министром Италии Б. Муссолини о передаче Германии Судетской области.

А уже на следующий день Великобритания подписала с Германией декларацию о взаимном ненападении. Франция аналогичный акт с Германией подписала в декабре 1938 года. Перед началом переговоров ближайший политический советник Чемберлена сэр Г. Уилсон предложил Чемберлену заявить А. Гитлеру: «Германия и Англия являются двумя столпами, поддерживающими мир порядка против разрушительного напора большевизма». Мюнхенское соглашение стало актом к последующему захвату Германией стран Европы.

На первом этапе союзницей Германии стала Польша, в ходе переговоров ею был выдвинут к Чехословакии ультиматум о возвращении Тешинской области, где проживало 80 тыс. поляков и 120 тыс. чехов. А в день подписания Мюнхенского соглашения (30 сентября) одновременно с Германией она ввела свои войска в Тешинскую область. Польша еще 26 января 1934 г. заключила с Германией договор о ненападении. Согласно договору Польша брала на себя обязательство проводить политику действенного сотрудничества с фашистской Германией. Польское руководство гарантировало Третьему Рейху не принимать никаких решений без согласования с германским правительством, а также соблюдать при всех обстоятельствах интересы Германии. Кроме этого, Польша обязалась обеспечить свободное прохождение германских войск по своей территории в случае, если эти войска будут призваны отразить нападение с Востока. Этот договор демонстрировал желание Польши участвовать в «восточных планах» Гитлера на равных условиях. За свое пособничество Варшава надеялась получить часть Белоруссии и Украины.

От имени Польши по поручению Пилсудского подписал договор посол Польши в Германии Юзеф Липский. В своей деятельности он полностью солидаризировался с Гитлером в его антисемитских настроениях. Он от имени Польши поддержал предложение Гитлера о решении еврейской проблемы путем высылки евреев в Африку (о. Мадагаскар). В случае реализации этого проекта Гитлером, он обещал принять все меры по установке памятника Гитлеру в Варшаве. И сегодня вопросы антисемитизма в Польше самые сильные в Европе. Но и США отказали в помощи еврейской общине Австрии и Германии, находящимся в бедственном положении. В 1939 г. США в первый и последний раз приняли поток эмигрантов из Австрии и Германии – 27300 чел., это была капля в море. В убежище нуждались миллионы. Шел большой передел собственности еврейской общины в Европе. Официальная польская военная доктрина, подготовленная в 1938 г., гласила:

«Расчленение России лежит в основе польской политики на Востоке… Поэтому наша возможная позиция будет сводиться к следующей формуле: кто будет принимать участие в разделе. Польша не должна оставаться пассивной в этот замечательный исторический момент. Задача состоит в том, чтобы заблаговременно хорошо подготовиться физически и духовно… Главная цель – ослабление и разгром России».

Этой доктрине предшествовала директива польского Генштаба (№ 2304/2/37 от 31 августа 1937 года), в которой указывалось, что конечной целью польской политики является «уничтожение всякой России», а в качестве одного из действенных инструментов ее достижения названо разжигание сепаратизма на Украине, на Кавказе и даже в Средней Азии с использованием возможностей военной разведки.

И, наверное, у нынешнего премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого нет времени ознакомиться с архивными документами МИДа и Генштаба Польши того времени. А послу США в Польше Джорджетт Мосбахер стоит изучить истории своей страны, а не говорить со слов своих польских помощников.

2 ноября Венгрия, по решению 1 Венского арбитража, заняла Южную Словакию. 14 марта 1939 г. Словакия выходит из состава Чехословакии. Вызванный в ночь с 14 на 15 марта в Берлин президент Чехии Гаха был ознакомлен с приготовленным заранее договором, в котором говорилось, что он вручает судьбу народа и страны в руки фюрера Германии, который согласился взять чешское население под защиту Германского Рейха и со своей стороны обеспечить подобающее существование в рамках автономии. 15 марта Германия ввела на территорию Чехии свои войска и объявила над ними протекторат. Вопреки своим обязательствам по Мюнхенскому соглашению, Великобритания и Франция не встали на защиту Чехословакии и Чехии. Советский Союз был готов оказать военную помощь Чехословакии, войска на западной границе до 25 октября находились в полной боевой готовности. Но СССР было отказано даже в участии в переговорах.

После захвата Чехословакии Германии был открыт путь на Юго-Восток.

По мнению Рузвельта, англичане и французы бросили беспомощных чехов в беде: «Эти иуды еще долго будут отмывать свои руки от крови».

С завершением реализации Мюнхенских соглашений Германия предложила Польше урегулировать проблемы Данцига и «Польского коридора» – выхода к Балтийскому морю на основе Антикоминтерновского пакта. Суть стремления Германии сводилась к превращению Польши в своего сателлита. 4 ноября 1938 СССР предложил подписать Польше коммюнике о нормализации отношений, которое и было подписано 27 ноября. При этом Польша уведомила Германию, что эта декларация распространяется только на двусторонние отношения.

Политика СССР заключить тройственный союз о взаимопомощи, призванного остановить вооруженную экспансию Германии в 1938-1939 г. , к положительным результатам не привела. Великобритания, Франция своей целью ставили отвести от своих стран угрозу войны, предотвратить возможное советско-германское сближение, достичь определенных соглашений с Германией и направить германскую агрессию на Восток. Заместитель министра иностранных дел Англии записал в своем дневнике: «Премьер-министр (Чемберлен) заявил, что он скорее подаст в отставку, чем подпишет союз с Советами». Лозунг английских консерваторов тогда был: «Чтобы жила Британия большевизм должен умереть». Для достижения этой цели ими на произвол Германии была брошена Польша, которой был заключен 6 апреля 1939 г. (25.8) в Париже с Великобританией, а 19 мая в Париже с Францией договор о военной помощи в случае нападения на Польшу.

Советское правительство, анализируя международную обстановку, заключение международных договоров стран Европы с Германией и нежелание основных политических игроков Европы - Великобритании и Франции - заключить договор с СССР против вооруженной политики Германии, приняло решение заключить пакт о ненападении, который давал возможность оттянуть время начала войны с Германией (23.08.1939 г.). Подписанное в апреле и 25 августа 1939 г. британско-польское соглашение послужило Гитлеру поводом разорвать германо-польский договор от 1934 г. и англо-германское соглашение (морское)1935 г. 1 сентября 1939 г. Германия напала на Польшу. 3 сентября Великобритания и Франция объявила войну Германии. В историю она вошла как «Странная война». Мощные вооруженные силы этих двух стран, превосходящие вооруженные силы Германии не предприняли никаких активных боевых действий.

7 сентября соединения 3 и 4 французских армий перешли границу в Сааре и вклинились в предполье линии Зигфрида. Никакого сопротивления им не было оказано. 12 сентября в Абвиле состоялось заседание французско-британского высшего военного совета с участием Н. Чемберлена и Э. Даладье и главнокомандующего французской армии М. Гамелена, на котором было принято решение о прекращении наступления в связи с тем, что события в Польше не оправдывают дальнейших боевых действий в Сааре. Это означало отказ от выполнения своих союзнических обязательств по отношению к Польше, принятых 19 мая и 25 августа 1939 г. А между тем весь стратегический план войны Польши против Германии опирался на активные действия союзников. Вся мощь германских вооруженных сил обрушилась на Польшу.

До сих пор не рассекречены Англией документы по перелёту заместителя А. Гитлера по партии Гесса, в Англию. А они, по заявлению одного из английских политиков того времени, могли бы перевернуть всю историю начала Второй мировой войны.

12 сентября немецкие войска подошли к Львову, 14 сентября завершилось окружение Варшавы. Польские вооруженные силы были рассечены на несколько частей и потеряли управление со стороны Генерального штаба. Правительство Польши и высшее военное руководство покинули Польшу, перейдя границу с Румынией.

В ночь на 17 сентября в Кремль был вызван германский посол Шулленбург, которому было сказано, что через 4 часа войска Красной Армии пересекут польскую границу на всем ее протяжении. Одновременно заместитель наркома иностранных дел В.П. Потемкин вручил польскому послу в СССР В. Гржибовскому ноту советского правительства:

«События, вызванные польско-германской войной, – говорилось в документе, – показали внутреннюю несостоятельность и явную недееспособность польского государства. Все это произошло за самый короткий срок… Население Польши брошено на произвол судьбы. Польское государство и его правительство фактически перестали существовать. В силу такого рода положения заключенные между Советским Союзом и Польшей договоры прекратили свое действие… Польша стала удобным полем для всяких случайностей и неожиданностей, могущих создать угрозу для СССР. Советское правительство до последнего времени оставалось нейтральным. Но оно в силу указанных обстоятельств не может нейтрально относиться к создавшемуся положению».

Войскам Красной Армии был дан приказ: "Перейти границу и взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии".

Красная Армия вошла на территорию Польши. Положение о новой границе закрепил договор о дружбе и границе между СССР и Германией от 28 сентября 1939 г. 8 октября Гитлер декретом образовал Позненское, Силезское, Лодзинское, часть Копецкого и Варшавского воеводств, где проживало около 9,5 млн чел. Они были присоединены к Германии. Словакия вернула территории, отобранные Польшей в 1938 г., и территории, утраченные раннее в конфликте 1920-1924 гг. Литва вернула у Польши Вильнюсский край. Оставшиеся территории Польши стали называться генерал-губернаторством германской империи.

СССР получил территории к востоку от рек Западный Буг и Сан, присоединенных к Украинской ССР и Белорусской ССР, увеличив территорию СССР на 196 км2, а население - на 13 млн, и отодвинул свои границы на 300 км. Новая граница в основном совпала с «линией Керзона», рекомендованной в 1919 г. Парижской мирной конференцией в качестве восточной границы Польши, так как она разграничивала области комплексного проживания поляков с одной стороны, украинцев и белорусов – с другой. Англия поддержала СССР в присоединении территорий Зап. Украины и Зап. Белоруссии, захваченных Польшей в ходе Советско-Польской войны в 1921 г.

Великая Отечественная война Советского Союза была составной частью и главным содержанием Второй мировой войны, начавшейся 1 сентября 1939 года. Вторая мировая война вовлекла в свою орбиту 61 государство, 80 процентов населения земного шара. Военные действия велись на территории 40 государств Европы, Азии и Африки, а также на морских и океанских просторах. Общая площадь военных действий составляла свыше 22 млн. км2, что в 5,5 раз больше чем в Первую мировую войну. Количество мобилизованных вооруженных сил достигло 110 млн. человек.

К концу войны только в Европе в войсках было свыше 360 тыс. орудий и минометов, свыше 50 тысяч танков, около 120 тысяч самолетов и более 50 млн. личного состава. Зачинщик войны – германо-итало-японский фашистско-милитаристский блок упорно стремился к завоеванию мирового государства. Но главным препятствием на пути к этим замыслам явился Советский Союз.

Ранним утром 22 июня 1941 года нацистская Германия совершила вероломное нападение на Советский Союз. Для оправдания этого разбоя Гитлер в свое время выдвинул версию, будто СССР готовил вторжение в Европу, а он, Гитлер, нанес превентивный (предупредительный), спасительный для Европы удар. Эта ложь и поныне имеет хождение на Западе. На самом деле политические и военные стратеги фашистской Германии, совершая агрессию против Советского Союза, руководствовались иными соображениями и установками. И к агрессии они готовились заблаговременно и основательно.

Во-первых, преследовалась цель устранить Советской Союз как главное препятствие на пути к завоеванию всего мира. Международный Нюрнбергский трибунал на основе глубокого анализа предвоенных событий пришел к выводу, который содержится в его приговоре: «Германия вторглась на советскую территорию в соответствии с заранее подготовленными планами. Германия имела тщательно разработанные планы сокрушить СССР как политическую и военную силу для того, чтобы расчистить путь для экспансии Германии и в соответствии с ее стремлениями». А вот заявление английского премьер-министра У. Черчилля, сделанное им вечером 22 июня 1941 года: «Опасность, угрожающая России – это опасность, угрожающая нам и Соединенным Штатам». Так что всякие утверждения о якобы агрессивных намерениях СССР – это вздорные измышления с целью оправдания фашизма, извращения исторической правды.

Во-вторых, фашисты рассматривали Советский Союз и как объект грабежа и эксплуатации, как источник процветания Германии.

Высшее военное и политическое руководство нацистской Германии заблаговременно разработали не только планы ведения войны, рассчитанных на блицкриг (Данию они разгромили за один, Голландию за 5, Бельгию за 19, Францию за 44, Норвегию за 63 дня), но и планы на уничтожения СССР, расчленения и экономической эксплуатации захваченных территорий. На совещаниях перед высшим командным составом вермахта 9 января, 17 и 30 марта 1941 г. Гитлер заявлял, что война против СССР будет «полной противоположностью нормальной войне на Западе и Севере Европы», в ней предусматривается «тотальное разрушение», «уничтожение России как государства». Подводя идейную базу под эти преступные замыслы, он объявил, что предстоящая война против СССР будет «борьбой двух идеологий» с «применением жесточайшего насилия», в войне предстоит разгромить не только Красную армию, но и «механизм управления» СССР, «уничтожить комиссаров и коммунистическую интеллигенцию», функционеров, и таким путем разрушить «мировоззренческие узы» русского народа. Его преступные указания обрекли форму приказов вермахту.

В силу целого ряда объективных и субъективных обстоятельств начальный период войны сложился для нашей страны неблагоприятно. Нам пришлось испытать немалые трудности.

Фашистская Германия в интересах агрессии использовала возможности всей покоренной ею Европы. Ее военно-экономический потенциал был в полтора-два раза выше, чем у Советского Союза. В распоряжении фашистов оказалась боевая техника и оружие 180 дивизий порабощенных ими европейских стран. Германия заблаговременно отмобилизовала огромную армию вторжения.

С 22 июня 1941 г. так называемый восточный фронт стал главным фронтом Второй мировой войны, где на различных ее этапах с обеих сторон действовало от 8 до 12,8 млн. человек, от 84 до 163 тыс. орудий и минометов, от 5,7 до 20 тыс. танков, самоходных артиллерийских установок и штурмовых орудий, от 6,5 до 18,8 тыс. самолетов. В полосе от Белого до Черного морей летом 1941 г. вели бои 190 дивизий Германии и ее союзников (95,5% общего количества сухопутных сил), в апреле 1942 г. – 219 дивизий (92,5%), в ноябре 1942 г. – 266 дивизий (95,5%), в апреле 1943 г. – 233 дивизий (94,1%), в январе 1944 г. – 245 дивизий (92,1%). Даже после открытия второго фронта в Европе против Красной армии вели борьбу 195-240 дивизий, на Западном же фронте действовало от 56 до 75 дивизий. В вооруженной борьбе на советско-германском фронте участвовало до 81% орудий и минометов, до 67% бронетанковой техники, до 60% боевых самолетов противника.

Советско-германский фронт отвлекал основные силы союзников Германии. Так, в июне 1941 г. в боях с Красной армией участвовали 29 дивизий и 16 отдельных бригад, в ноябре 1942 г. – 66 дивизий и 13 отдельных бригад, в июле следующего года – 32 дивизии и 8 отдельных бригад, в июле 1944 г. – 51 дивизия и 9 отдельных бригад, в феврале 1945 г. – 16 дивизий и одна бригада.

Если летом 1941 года фашисты наступали на фронте в три тысячи километров, летом 1942 года – на фронте в одну тысячу километров, то летом 1943 года под Курском – лишь на отрезке в триста километров. Если летом 1941 года фашисты наступали в течение пяти месяцев, летом 1942 года – только трех месяцев, то под Курском их наступление длилось лишь девять дней. Это убедительные показатели коренных перемен на советско-германском фронте, роста боеспособности и мастерства Советских Вооруженных сил. Блестящая победа Красной Армии под Курском и выход ее к Днепру завершили коренной перелом в ходе Великой Отечественной и всей второй мировой войны. Используя этот успех, наши войска развернули решительное и неудержимое наступление по всему фронту.

В течение 1944-1945 годов Советские Вооруженные силы добились выдающихся побед под Ленинградом, на Украине и в Прибалтике, в Белоруссии и Молдавии, на территории Польши, Румынии, Венгрии, Австрии, Чехословакии. А в Берлинской операции был нанесен завершающий удар по немецко-фашистским войскам. В этот период боевые действия наших Вооруженных сил характеризовались небывалыми масштабами, высокими темпами продвижения и большой результативностью. В мае 1945 года Советские Вооруженные силы окончательно сокрушили германский фашизм. Война в Европе вернулась туда и закончилась там, откуда началась. Победа над фашистской Германией явилась результатом совместных усилий всех стран антигитлеровской коалиции. Но главная тяжесть борьбы против ударных сил мировой реакции выпала на долю Советского Союза. Именно на советско-германском фронте происходили наиболее ожесточенные и решающие сражения второй мировой войны.

Нашей экономике был причинен колоссальный ущерб. Фашисты превратили в руины 1710 городов и поселков, более 70 тысяч сел и страна заплатила 27 миллионами человеческих жизней. Наши жертвы были не напрасными. Дорогой ценой мы отстояли Отечество, принесли освобождение многим странам Европы и Азии, добились всемирно-исторической победы над агрессорами.

В годы войны наша экономика продемонстрировала невиданную эффективность. Советский Союз, имея в 3-4 раза меньше станков, металла, угля, электроэнергии, произвел военной техники в 1,5-2 раза больше, чем нацистская Германия и ее союзники.

Утверждение некоторых фальсификаторов, будто бы наша победа в значительной степени обусловлена помощью союзников. Всего за годы войны в СССР поступило 22.206 (в том числе 14.203 из США) самолетов различных типов, 12 980 танков, 14 000 орудий, 427 386 грузовых автомобилей, 51 тыс. джипов, 6 135 638 винтовок и пулеметов, 8000 тракторов и тягачей, 345 тыс. тонн боеприпасов, 189 тыс. полевых телефонов и свыше 670 тыс. миль кабеля, 216 тыс. миль колючей проволоки, а также значительное количество промышленного оборудования ГСМ и других материалов. Поставки по ленд-лизу составляли по отношению к собственному производству 15% – по самолетам всех типов, 12% – по танкам и САУ, около 2% – по зенитным артиллерийским орудиям.

Значительную помощь по ленд-лизу получил и советский Военно-морской флот. В его состав вошли 596 боевых кораблей и судов, построенных на западных верфях, что составило 22,3% от общего количества кораблей и судов, произведенных тогда отечественной промышленностью.

Помощь по ленд-лизу, а также британские и канадские поставки в СССР в общей сложности не превышали 4% советского промышленного производства в военные годы, и их основной поток пришелся на 1943-1944 годы, когда уже был достигнут коренной перелом в войне. Тем не менее, эти поставки оказали не только материальную помощь, но и политическую, и моральную поддержку советскому народу в войне с фашистской Германией. В свою очередь, Советский Союз поставил США 300 тысяч тонн хромой руды, 32 тысячи тонн марганцевой руды, значительное количество платины, золота, леса и т.д. В мае 1945 года, едва закончилась война в Европе, США без какого-либо предупреждения прекратили поставки по ленд-лизу, а впоследствии предъявили нашей стране дискриминационные условия урегулирования счетов.

Предпринимаются попытки представить освободительную миссию Красной армии в странах Европы и Азии как коммунистическую экспансию, как попытку вмешаться во внутренние дела других стран и народов, навязать неугодный им общественный строй. Однако еще в самом начале Великой Отечественной войны Советское правительство подчеркивало, что целью борьбы СССР против фашистских захватчиков является не только ликвидация опасности, нависшей над страной, но и помощь всем народам Европы, стонущим под игом германского фашизма.

При вступлении Красной армии на территорию других стран Правительство СССР руководствовалось существовавшими в то время договорами и соглашениями, которые соответствовали нормам международного права. В последующем Советский Союз вывел свои войска из Австрии, Китая, Кореи, Монголии, Венгрии, ГДР, Чехословакии. А США оставили до сих пор свои войска в Германии, Японии, ввели войска в Польшу и Румынию, страны Прибалтики. В мирных договорах, подписанных США с Германией и Японией, четко говорится, что правительство этих стран не имеют права поднимать вопрос о нахождении войск США в своих странах. Сегодня у США более 860 баз за рубежом. Наибольшее их количество в Германии 305, Японии 158. Численность ВС составляет 1 млн 430 тыс. военнослужащих, кроме этого имеются частные военные компании, которые выполняют задачи Вооруженных Сил. На сегодня имеется 1365 ядерных боезарядов, развернутых на стратегических носителях на территории США и за ее пределами.

С момента прекращения деятельности Варшавского договора НАТО приняло в свой состав 13 европейских государств, и сегодня их численность составляет 29 государств. Военный бюджет НАТО на 2019 г. был утвержден в размере 1395 млн. евро, гражданский 250 млн. евро, Программа НАТО по инвестициям в безопасность составляет 700 млн. евро.

Потери как военнослужащих, так и гражданского населения СССР в годы Великой Отечественной войны, определенные учетно-статистическим и балансовым методами, в итоге составляют 26,6 млн человек. Безвозвратные демографические потери Вооруженных Сил СССР (убито, умерло от ран и не вернулось из плена), зафиксированные штабами всех инстанций и военно-медицинскими учреждениями за годы Великой Отечественной войны (включая и кампанию на Дальнем Востоке), составили 8 млн 668 тыс. 400 военнослужащих списочного состава.

Часто можно услышать миф о неподписании Сталиным Гаагской конвенции и Женевского «Соглашения об обращении с военнопленными», мол, поэтому так и обращались фашисты с нашими в плену. По статистике, из советского плена не вернулись на родину только 13% немцев, в фашистских застенках погибли 58% пленных.

И хотя в 1929 г. СССР не присоединился к Женевской конвенции «Об обращении с военнопленными» (мы были против разделения военнопленных по национальному признаку), уже в 1931 г. НКИД СССР объявила о присоединении СССР к конвенции 1929 года, о чем германское правительство на момент начала войны не могло не знать. Миф о том, что СССР был вне правил, предусмотренных Женевской конвенцией, а значит, с советскими военнопленными можно было делать все, что угодно, не более чем «утка» фашистской пропаганды, рьяно поддерживаемая фальсификаторами всех мастей.

Живучесть мифов и технологических приемов гитлеровской пропаганды объясняется отчасти тем, что после войны Западная Германия, считавшая себя преемницей германского рейха, выдвинулась в центр конфликта между Востоком и Западом и заняла важное место среди идеологов «холодной войны». Денацификация здесь прошла формально, а принятый в 1949 г. закон об амнистии открыл многочисленным чиновникам, специалистам и военным Третьего рейха путь в государственные структуры, научные учреждения и в заново формировавшуюся армию. Тогда же в послевоенной ФРГ сложилась система изучения Востока, поставленная на службу «холодной войны», или «остфоршунг». Она включала свыше 100 исследовательских учреждений и институтов. Изначально многие из них были идеологическими и организационными преемниками соответствующих центров, существовавших в довоенной Германии. В институтах «остфоршунга» нашли прибежище не только немецкие военные, историки, правоведы, политологи, прежде работавшие на гитлеровскую пропаганду, но и представители элит восточноевропейских стран, сотрудничавшие с гитлеровскими оккупационными войсками, а затем эмигрировавшие в ФРГ. Именно это военное поколение побежденных, избежавшее наказания, не только осложнило процесс осмысления прошлого в Германии, но и создало базу для дальнейших фальсификаций истории Второй мировой войны.

За 75 лет послевоенного времени в странах Европы, Америки, Азии создана огромная, насчитывающая тысячи наименований литература по истории Второй мировой войны, освещающая события войны в превратном смысле. В советский период тенденциозная трактовка фактов и событий войны, преднамеренное их извращение встречали решительный отпор советских историков. За 30 лет, прошедших после распада Советского Союза, этот отпор существенно ослабел. Между тем вал литературы по событиям Второй мировой войны продолжает нарастать. Однако значительное количество публикаций, превратно истолковывающих этот период, зачастую остаются у нас без ясного и аргументированного ответа. Растущему числу таких публикаций противостоит пока немногочисленные книги, статьи, публичные выступления.

В трагический период распада Советского Союза в авангард сил, фальсифицирующих историю Второй мировой и Великой Отечественной войн выдвинулись этнополитические элиты бывших союзных республик и впереди всех – властвующие элиты республик Прибалтики, Украины и Грузии. Они творят несправедливый суд над нашей общей историей. Они отторгают и очерняют все то, что исторически, культурно и духовно связывало и продолжает связывать народы бывшего СССР, выстоявшие и победившие в Великой Отечественной войне. Примечательно, что прибалтийские, украинские и грузинские фальсификаторы не изобрели ничего нового, а взяли на вооружение политические мифы, сконструированные в советологических центрах Запада при участии своих соотечественников, сотрудничавших с гитлеровскими оккупационными режимами, в том числе, и в сфере пропаганды.

Итоги Второй мировой войны привели народы мира к осознанию той опасности, которую несут войны, особенно мировые, к понимаю, что они должны быть исключены из жизни общества.

Доктор исторических наук, профессор В. П Баранов

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Уважаемые друзья! Эту статью я специально разместил на моем сайте после ее публикации на просоветском лживом сайте «РУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ - СССР < СОВЕСТЬ СВОБО...», на котором мне запрещено комментировать ! Что поделаешь, когда блогер-коммуняка этого сайта не может аргументированно противостоять моим научно обоснованным комментариям, то он был вынужден вести меня в черный список , чтобы легче вешать лапшу на уши и без того облапошенным лживой советской пропагандой многим россиянам! Мне остается только пожалеть этого блогера-коммуняку, все еще изнывающего в смертной тоске по ленинско-сталинскому казарменному социализму, и самому публиковать его статьи, чтобы уличить его во лжи, давая читателям правдивую информацию !

Вместе с тем любопытно , не надоело ли ему позорно бродить по кладбищу собственных иллюзий, которые никогда не возродятся и сознательно вводить граждан в заблуждение о "ценностях" издохшего утопического социализма, тем более что он безвозвратно сам себя сожрал и отцы его создавшие давно в могилах истлели, как и их "труды", выброшенные жизнью на свалку истории, как хлам!Дорогой мой, хватит вешать лапшу на уши и без того оболваненным лживой советской пропагандой многим россиянам , которых коммуняки и так развели как лохов!

В то, что в начале войны Гитлер развел палача народов Сталина как обыкновенного лоха, сегодня не верят только наивные и облапошенные лживой советской пропагандой люди!Причем развел не только пактом о ненападении, но глубоко внушенной мыслью, что главный враг Германии – Англия и что им необходимо объединиться для ее разгрома. И «великий полководец» не только поверил «преданному дружку», но даже в день нападения немцев 22 июня запретил своим солдатам стрелять в противника. Вплоть до 12 июля облапошенный Сталин вообще считал, что на западной границы страны идет не война, а отвлекающий конфликт и надеялся урегулировать его переговорным путем.

Вместе с тем следует отметить, так легко облапошить Сталина Гитлеру удалось благодаря тому , что он отлично знал ,что после совместной оккупации и захвата Польши советскими и немецкими войсками, Сталин первым объявит Германии войну ,использовав план операции «Гроза»!Гитлер отлично знал, что, придерживаясь тактики победы мировой революции, Сталин усиленно готовился к мировой войне, не жалея средств на приобретение новейших образцов оружия. Ведь именно поэтому в начале войны по количеству и оснащенности Красная армия по многим параметрам , как ни странно, превосходила немецкие войска.

Ведь именно поэтому Сталину нужен был пакт Молотова-Риббентропа в первую очередь для разжигания с помощью Германии кровопролитной войны в Европе, чтобы максимально ослабить европейские страны и потом уже оккупировать Европу, навязав ей утопический социалистический путь развития,о чем однозначно свидетельствует оккупация советскими войсками Европы после победы над Германией !

Безусловно, Сталин , готовясь к наступательной войне, допустил непростительный пpосчет, pазместив войска, основные запасы матеpиальных сpедств и аэродромы вблизи госудаpственной гpаницы , в результате чего они с пеpвых же часов войны оказались в зоне огневого воздействия пpотивника. Именно этим в первую очередь можно объяснить катастрофические потери в начале войны , поскольку советское военно-политическое руководство ничего не делало для надежной обороны страны. Кроме того, дожидаясь существенного ослабления европейских стран в результате кровопролитной войны с Германией , Сталин опоздал с готовящейся наступательной операцией, в результате чего Гитлер опередил его и первым напал на СССР ! Любопытно, что многие историки считают, что снятие с должности генерала Шапошникова было связано именно с его убеждением в необходимости готовится к обороне страны , а не к наступательной войне!

Надо быть полным идиотом , чтобы поверить в то, что Сталин после стольких донесений разведки не догадывался о нападении немцев !Да, он был слаб в военной тактике , но не слабоумным дураком, чтобы поверить своему кровному врагу!Безусловно, неспособность Сталина здраво оценивать внешнеполитическую ситуацию обошлась СССР по некоторым данным в сорок миллионов человеческих жизней. Несомненно , если бы не череда ошибок и преступлений сталинского руководства, Гитлер или вовсе не решился бы напасть на СССР, или немцы были бы разгромлены далеко от Москвы. Теперь, что касается секретного письма, в которое также могут не верить только наивные простачки! Как известно,после переброски германских войск с запада на восток Сталин, обеспокоенный этим событием, еще в апреле 1941 г. первым обратился с личным письмом к Гитлеру. Советский руководитель сообщил фюреру о том, что у него сложилось впечатление о чрезмерном сосредоточении немецких войск вдоль советской границы! Именно в ответ Гитлер в мае 1941 г. прислал Сталину это «доверительное письмо», в котором сообщил, что в Польше действительно сосредоточены крупные войсковые соединения, но они не направлены против Советского Союза, так как он намерен строго соблюдать заключенный пакт, в чем ручается своей честью главы государства!

Гитлер также информировал Сталина о том, что его войска у советской границы отдыхают перед вторжением в Англию. Завершая свое послание, Гитлер писал Сталину: «…Я продолжаю надеяться на нашу встречу в июле».Сообщая Сталину о том, что он «надеется на встречу в июле», Гитлер умело играл роль главного обманщика и тянул время для превого удара по СССР! Об этом свидетельствует участие Гитлера в руководстве агентом-двойником «Лицеистом», который сотрудничал с германской разведкой и передавал дезинформационные сведения резиденту внешней разведки НКВД в Берлине А. Кобулову.

Облапошенным сталинистам хотелось бы напомнить еще обо дном письме ,в котором Сталин на поздравительную телеграмму Риббентропа в связи с захватом Львова, цинично ответил: «Дружба народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть длительной и прочной»! Однако «дружба» для Сталина оказалась недолгой и вскоре, когда благодаря его же неслыханной экономической помощи Германии , Гитлер создал самую боеспособную армию в мире, Сталин попытался «откупиться» и был готов пожертвовать территориальными приобретениями 1939-1940 годов.

Тогда Сталин позорно предлагал Гитлеру откупиться Прибалтикой, отдать часть Польши и вернуть Румынии Буковину, а Финляндии – часть Карелии! Испуганный и деморализованный Сталин даже готов был отдать немцам по их усмотрению еще некоторые территории СССР, однако Гитлер, окрыленный сокрушительными победами в начале войны, послал бездарного полководца и кровавого маньяка Сталина «в пешее эротическое путешествие на три буквы»!

Таким образом, Советский Союз во Второй мировой войне был не только жертвой агрессии, но и сам являлся агрессором и инициатором пересмотра международных границ !Скажу больше, диктатор Сталин, захватив многие европейские страны, не собирался заканчивать победоносную войну и собирался начать новую войну, но уже против США и всего мира, и обязательно захватил бы его, если бы американцы первыми не сделали бы атомную бомбу!

Теперь, что касается лживой информации автора статьи о том , что якобы при вступлении Красной армии на территорию других стран Правительство СССР руководствовалось существовавшими в то время договорами и соглашениями, которые соответствовали нормам международного права. В последующем Советский Союз вывел свои войска из Австрии, Китая, Кореи, Монголии, Венгрии, ГДР, Чехословакии. А США оставили до сих пор свои войска в Германии, Японии, ввели войска в Польшу и Румынию, страны Прибалтики !

Дорогой ты мой, профессор Баранов, а может напомнить Вам как циничны и неадекватны заявления некоторых деятелей, которые и сегодня считают , что Сталин бескорыстно освободил Европу от фашизма. Безусловно, он это сделал, но одновременно с этим СССР оккупировал эти страны на многие годы, пытаясь навязать им утопический социализм ! Единственной же европейской страной, которую после выполнения своей освободительной миссии в сентябре 1945 г. покинули и не оккупировали советские войска была Норвегия, в которой из-за этого до сих пор бережно относятся к памятникам павших советских воинов!

А может напомнить некоторым «забывчивым» деятелям мучения и страдания жителей многих якобы «освобожденных» европейских стран , которым навязали чуждую им идеологию и которые всячески боролись с советским режимом! На деле все оказалось иначе, поскольку до «освобождения» советскими войсками в европейских странах была цивилизованная рыночная экономика, существовала частная собственность, функционировал малый, средний и крупный бизнес, работали коммерческие банки.

После же вторжения Советов европейцы в одночасье лишились всего и подверглись массовым арестам и конфискациям! Например, тогда только в Румынии по мере коллективизации под репрессии и депортацию попали около 30 тысяч мирных жителей (какая знакомая «воспитательная» сталинская тактика)! В этом отношении поучителен так называемый Мармеладный бунт , возникший в 1953 г. в Германии, когда из-за бездарной и неэффективной советской экономики, возникли проблемы снабжения населения мармеладом – основным настольным продуктом немцев (https://otari.mirtesen.ru/blog/43925715683/). И разве мало было пролито крови во время восстаний против ненавистного тоталитарного советского режима, например, в Чехословакии, Венгрии и т.д.? Неужели это можно назвать освобождением, когда тебя , освободив , – вновь покоряет «освободитель», ущемляя твои права и насильно отбирая твою независимость .

Ведь именно из-за колониальной политики и массового противостояния населения оккупированных стран Советский Союз был вынужден оставить эти страны ! А то , что США остались там до сих пор , то они «умело» используют это якобы для защиты этих стран от повторной оккупации руоссийскими войсками !Вот к чему привела бездарная и колониальная политика палача народов Сталина , из-за которой ,кстати, россиян недолюбливают и до сих пор боятся во всем мире! Единственное же, чем я согласен с "товарищем" Барановым так это в том, что и без помощи Запада СССР всеравно победил бы в этой войне, поскольку, как сказал царский генрал Деникин, эмигрировавший в США, «Однозначно, начав борьбу не против большевизма, а против самой России, фюрер уже с самого начала был обречен на поражение»!

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