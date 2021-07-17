13 удивительных явлений природы, в которые трудно поверить, но они реально существуют!

Радужные эвкалипты, снежные трубы, цветущие пустыни и облака самых причудливых форм… Этот мир никогда не перестанет нас удивлять!
Цветущая пустыня
В годы, когда дожди в Чили оказываются более обильными, чем обычно, пустыня Атакама покрывается цветами и травами. Но как правило, норма осадков в этой местности составляет менее, чем 12 мм за год…
Окологоризонтальная дуга, ошибочно зовущаяся в народе «Огненная радуга»
Оптическое явление в верхних слоях перистых облаков. В небе возникает ореол сияния пластинчатых ледяных кристаллов, взвешенных в воздухе.
Лентикулярное облако над горой Олимп
В тропосфере формируются неподвижные облака в форме огромной линзы.
Вымеобразные облака
Удивительная ячеистая форма облаков в небе, напоминающая скопление упругих мешков.
Полярные стратосферные облака, зовущиеся также перламутровыми, поскольку изумительные переливы на их поверхности создают радужно-жемчужные оттенки
Undulatus asperatus, или Шероховато-бугристые волны
Этот тип облаков, имеющих довольно мистический образ, был внесен в классификацию сравнительно недавно по решению главы общества исследователей облаков. С 1951 года это первое дополнение перечня их разновидностей.
Танзанийское озеро Натрон
Соленое озеро, которое питают горячие источники, является единственным местом постоянного размножения малого фламинго.
В Восточной Африке именно это озеро находят достаточно комфортным для себя 2,5 миллиона редких птиц. К сожалению, в последние годы популяция фламинго понесла значительные потери из-за загрязнения тяжелыми металлами. Промышленная компания Tata Chemicals является источником поступающей в воду кальцинированной соды.
Пятнистое озеро
Канадское озеро Клилук – величайший мировой резерв сульфата магния, кальция и натрия.
Биолюминесцентные волны на мальдивских пляжах
Некоторые виды фитопланктона обладают способностью к люминесценции. Прибиваемые к берегу, маленькие создания начинают светиться, когда их химическая энергия переходит в световую под воздействием волн.
Красный прилив = биолюминесцентные динофлагелляты+благоприятные условия. Высокая концентрация этих морских водорослей заставляет воды «цвести», придавая им буро-красноватый оттенок.
Световые (солнечные) столбы
Отражаясь в солнечном или лунном свете, взвешенные в атмосфере кристаллы льда создают удивительное оптическое явление: яркие вертикальные полосы в небе.
Эти сияющие образы часто служат причиной многих свидетельств посещения НЛО.
Радужные эвкалипты
Сброшенная в разное время поверхностная эвкалиптовая кора обнажает свежие участки ствола дерева. По-разному созревая и темнея, эти участки обнаруживают совершенно отличные друг от друга яркие оттенки. Каждый кусочек ствола последовательно приобретает синий, фиолетовый, оранжевый, а затем – темно-бордовый цвет.
Замороженные цветы
На спокойных водах озер и морей, когда поверхность только-только схватывается легкой коркой льда, в условиях резких похолоданий (около – 22 С) возникают кристаллы свежего льда дивной формы.
Снежные трубы
В Антарктике, на горе Эребус, действует самый южный активный вулкан на Земле.
Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!
Рекомендую также прочесть :
Свежие комментарии