Радужные эвкалипты, снежные трубы, цветущие пустыни и облака самых причудливых форм… Этот мир никогда не перестанет нас удивлять!

Цветущая пустыня

В годы, когда дожди в Чили оказываются более обильными, чем обычно, ‎пустыня Атакама покрывается цветами и травами. Но как правило, норма осадков в этой ‎местности составляет менее, чем 12 мм за год…‎

Окологоризонтальная дуга, ошибочно зовущаяся в народе «Огненная радуга»

Оптическое ‎явление в верхних слоях перистых облаков. В небе возникает ореол сияния пластинчатых ‎ледяных кристаллов, взвешенных в воздухе.‎

Лентикулярное облако над горой Олимп

В тропосфере формируются неподвижные облака в ‎форме огромной линзы.

Вымеобразные облака

Удивительная ячеистая форма облаков в небе, напоминающая ‎скопление упругих мешков.

Полярные стратосферные облака, зовущиеся также перламутровыми, поскольку ‎изумительные переливы на их поверхности создают радужно-жемчужные оттенки

Undulatus asperatus, или Шероховато-бугристые волны

Этот тип облаков, имеющих довольно ‎мистический образ, был внесен в классификацию сравнительно недавно по решению главы ‎общества исследователей облаков. С 1951 года это первое дополнение перечня их ‎разновидностей.

Танзанийское озеро Натрон

Соленое озеро, которое питают горячие источники, является ‎единственным местом постоянного размножения малого фламинго.



В Восточной Африке ‎именно это озеро находят достаточно комфортным для себя 2,5 миллиона редких птиц. К ‎сожалению, в последние годы популяция фламинго понесла значительные потери из-за ‎загрязнения тяжелыми металлами. Промышленная компания Tata Chemicals является ‎источником поступающей в воду кальцинированной соды.‎

Пятнистое озеро

Канадское озеро Клилук – величайший мировой резерв сульфата магния, ‎кальция и натрия.‎

Биолюминесцентные волны на мальдивских пляжах

Некоторые виды фитопланктона ‎обладают способностью к люминесценции. Прибиваемые к берегу, маленькие создания ‎начинают светиться, когда их химическая энергия переходит в световую под воздействием волн.‎



Красный прилив = биолюминесцентные динофлагелляты+благоприятные условия. Высокая ‎концентрация этих морских водорослей заставляет воды «цвести», придавая им буро-‎красноватый оттенок.‎

Световые (солнечные) столбы

Отражаясь в солнечном или лунном свете, взвешенные в ‎атмосфере кристаллы льда создают удивительное оптическое явление: яркие вертикальные ‎полосы в небе.



Эти сияющие образы часто служат причиной многих свидетельств ‎посещения НЛО.‎

Радужные эвкалипты

Сброшенная в разное время поверхностная ‎эвкалиптовая кора обнажает свежие участки ствола дерева. По-разному созревая и темнея, эти ‎участки обнаруживают совершенно отличные друг от друга яркие оттенки. Каждый кусочек ‎ствола последовательно приобретает синий, фиолетовый, оранжевый, а затем – темно-‎бордовый цвет.‎

Замороженные цветы

На спокойных водах озер и морей, когда поверхность только-только ‎схватывается легкой коркой льда, в условиях резких похолоданий (около – 22 С) возникают ‎кристаллы свежего льда дивной формы.‎

Снежные трубы

В Антарктике, на горе Эребус, действует самый южный активный вулкан на ‎Земле.‎