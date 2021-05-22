Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Отари Хидирбегишвили
    Очевидное и невероятное от Отари Хидирбегишвили !Аналогов нет: 5 в...
  • Отари Хидирбегишвили
    Очевидное и невероятное от Отари Хидирбегишвили !Доктор Неумывакин...
  • Отари Хидирбегишвили
    На въезде в Одессу гаишник останавливает авто: – Почему нарушаете? – Ой, я вас умоляю! А вы таки будто не рады!Сказал...Самые смешные "Ан...

8 предсказаний прошлого, которые удивительным образом сбылись

8 предсказаний прошлого, которые удивительным образом сбылись

Несмотря на то, что в прошлом не было футурологов, мыслители или писатели того времени пытались понять, как будут жить через века после них. Некоторые из придуманных ими событий даже повторили реальность. Например, вышедший за десятилетия до Титаника рассказ про корабль Титан почти в точности описал роковую встречу с айсбергом.

Катастрофа Титаника

Провидец: Морган Робертсон

8 предсказаний прошлого, которые удивительным образом сбылись

В 1898 году автор Морган Робертсон опубликовал повесть под названием «Тщетность, или Гибель Титана». Историю о вымышленном океанском лайнере «Титан» вспомнили 14 лет спустя, когда события книги буквально воплотились в жизнь. Список совпадений поражает: придуманный «Титан» в точности описывал реальный Титаник, также затонул в апреле и даже число погибших в романе было тем же. А знаете, что самое удивительное? Робертсон писал книгу, когда Титаника не было даже в проекте.

Атомная бомба

Провидец: Герберт Уэллс

8 предсказаний прошлого, которые удивительным образом сбылись


Знаменитый фантаст сумел предсказать появление атомных бомб еще в 1914 году. Уэллс описывал урановые гранаты на страницах «Освобожденного мира», замечая, что они будут поражать людей еще долго после самого взрыва. Манхэттенский проект, тот самый где разработали первую атомную бомбу, стартовал спустя 28 лет после публикации книги.

Wi-Fi

Провидец: Никола Тесла

8 предсказаний прошлого, которые удивительным образом сбылись


Сербско-американский изобретатель и инженер Никола Тесла известен в научном сообществе под шутливым прозвищем «человек, который придумал XX век». В 1909 во время интервью с New York Times, Тесла обсуждал свое видение будущего технологии. В числе прочих было сказано о неких радиограммах, которые любой человек сможет принимать на персональное устройство. Чуть позже, в 1926 году, Тесла предвидел изобретение видеосвязи, очень точно описав принцип работы системы. До появления первого мобильного телефона оставалось еще полвека.

Собственная смерть

Провидец: Марк Твен

8 предсказаний прошлого, которые удивительным образом сбылись


74-летний Твен писал: «Я пришел с кометой Галлея в 1835. Она вернется снова в следующем году и я собираюсь отправиться вместе с ней». Никто даже не удивился смерти писателя 21 апреля 1910 года, в первый день появления кометы — Марк Твен был известен неожиданными, но очень точными прогнозами

Путешествие на Луну

Провидец: Жюль Верн

8 предсказаний прошлого, которые удивительным образом сбылись


Фантастический рассказ «Из пушки на Луну» Жюль Верн написал тогда, когда человек смотрел на небо как на недостижимую мечту. Конечно, острый ум фантаста мог создать идею, которая будет воплощена в жизнь лишь век спустя. Но как объяснить подробное описание ощущения невесомости, в точности передающее реальные чувства космонавтов? На тот момент ученые даже теоретически не предполагали, что гравитация меняется в космосе.

Холодная война

Провидец: Алексис де Токвиль

8 предсказаний прошлого, которые удивительным образом сбылись


Америка при Алексисе де Токвиле существовала всего 60 лет вне британского протектората и была глубоко разобщена гражданской войной. Россия же находилась под самодержавным правлением императора: кто мог ожидать, что эти далекие страны станут главными сверхдержавами планеты и поставят своими распрями под удар само существование человечества? Алексис де Токвиль, вот кто. Французский политолог выпустил книгу «Демократия в Америке» в 1840 году, охарактеризовав Россию и США как две великие нации, которым суждено из разных концов мира продвигаться к одной и той же цели, держа в руках судьбы прочих народов.

Великий лондонский пожар

Провидец: Нострадамус

8 предсказаний прошлого, которые удивительным образом сбылись


Пророчества французского аптекаря и провидца XVI века Мишеля де Ностредама легендарны. Ему приписывают многочисленные предсказания основных мировых событий, случившихся спустя четыре столетия после его смерти. В книге Les Propheties, опубликованной в 1555 году, он писал: «Кровь праведного исчезнет из Лондона, город загорится внезапно в 66 году» — и что бы вы думали? Великий лондонский пожар 1666 года оставил без крова 70 000 жителей города, при общей популяции в 80 000.

Современная техника

Провидец: Леонардо да Винчи

8 предсказаний прошлого, которые удивительным образом сбылись


Ученый, художник, математик, музыкант — Леонардо да Винчи стал истинным воплощением идеального человека эпохи Ренессанса. Был ли он провидцем? Судите сами. За 400 лет до появления первого танка Леонардо сделал наброски бронированного военного средства, нарисовал схему парашюта за 3 века до первого прыжка и, как многие полагают, зашифровал путешествие человека к звездам на знаменитой фреске «Тайная вечеря».

Источник : https://sreda.temadnya.com/2218261635135703252/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть 

"Окно Овертона" или как манипулируют нашим сознанием https://otari.mirtesen.ru/blog/43330799160

Мужчины какого роста самые лучшие любовники: исследования ученых https://otari.mirtesen.ru/blog/43689603015

Почему Петра I не хоронили 6 лет https://otari.mirtesen.ru/blog/43251977623/

Обсудить
Британские астробиологи проверили удивительную способность тихоходок к выживанию
Материал, выбранный редакторами МиртесенСлово и дело

Британские астробиологи проверили удивительную способность тихоходок к выживанию

Читать
Уфолог Валерий Уваров рассказал, для каких целей НЛО используют Луну
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Уфолог Валерий Уваров рассказал, для каких целей НЛО используют Луну

8 предсказаний прошлого, которые удивительным образом сбылись
Материал, выбранный редакторами МиртесенОчевидное и невероятное от Отари Хидирбегишвили

8 предсказаний прошлого, которые удивительным образом сбылись

Международный день биологического разнообразия
Материал, выбранный редакторами МиртесенДикий Юг

Международный день биологического разнообразия

Virgin Galactic завершила первый космический полет за более чем два года
Материал, выбранный редакторами МиртесенMMGP.com — новости из сферы финансов и инвестиций

Virgin Galactic завершила первый космический полет за более чем два года

В «Роскосмосе» допустили появление аналога SpaceX в России
Материал, выбранный редакторами МиртесенИЗВЕСТИЯ iz

В «Роскосмосе» допустили появление аналога SpaceX в России

В Роскосмосе назвали продолжительность первой миссии ядерного буксира «Зевс»
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

В Роскосмосе назвали продолжительность первой миссии ядерного буксира «Зевс»

Когда Россия воспользуется ядерным "Зевсом"
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Когда Россия воспользуется ядерным "Зевсом"

Известные слова, которые появились в нашем языке благодаря Ломоносову
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛюбопытности и невероятности

Известные слова, которые появились в нашем языке благодаря Ломоносову

Роскосмос внесет доработанную лунную программу в правительство
Материал, выбранный редакторами МиртесенАиФ.ru | Объясняем, что происходит

Роскосмос внесет доработанную лунную программу в правительство

Орегонская полёвка потеряла Y-хромосому
Материал, выбранный редакторами МиртесенМы соседи по планете

Орегонская полёвка потеряла Y-хромосому

Ученые назвали черту характера, которая делает людей богатыми
Материал, выбранный редакторами МиртесенNoi.md - независимый информационный портал

Ученые назвали черту характера, которая делает людей богатыми

В России рассказали о космическом корабле США, способном нести ядерное оружие
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

В России рассказали о космическом корабле США, способном нести ядерное оружие

Подведены итоги выставки вертолетной индустрии HELIRUSSIA 2021
Материал, выбранный редакторами МиртесенРоссийская газета

Подведены итоги выставки вертолетной индустрии HELIRUSSIA 2021

Структуру на поверхности Марса сравнили с древней японской гробницей
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитический эксперт рунета

Структуру на поверхности Марса сравнили с древней японской гробницей

Похожий на древнюю гробницу загадочный объект обнаружили на снимках Марса
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Похожий на древнюю гробницу загадочный объект обнаружили на снимках Марса

Космические корабли США могут летать с ядерными боеголовками на борту, заявили в России
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖурнал «Профиль»

Космические корабли США могут летать с ядерными боеголовками на борту, заявили в России

Книга «История, рассказанная народом» доставлена в Антарктиду
Материал, выбранный редакторами МиртесенВПЕРЁД, РОССИЯ! Новостной патриотический сайт

Книга «История, рассказанная народом» доставлена в Антарктиду

Астрономы обнаружили похожий на японское захоронение объект на Марсе
Материал, выбранный редакторами МиртесенНью Информ

Астрономы обнаружили похожий на японское захоронение объект на Марсе

«Роскосмос» назвал сумму реализации лунной программы со сверхтяжелой ракетой
Материал, выбранный редакторами МиртесенИЗВЕСТИЯ iz

«Роскосмос» назвал сумму реализации лунной программы со сверхтяжелой ракетой

Следы неизвестной науке структуры удалось обнаружить на поверхности Марса
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Следы неизвестной науке структуры удалось обнаружить на поверхности Марса

В Роскосмосе предложили вписать элементы национальной идентификации в ракеты
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

В Роскосмосе предложили вписать элементы национальной идентификации в ракеты

Очертания необычного объекта зафиксировали на поверхности Марса
Материал, выбранный редакторами МиртесенСлово и дело

Очертания необычного объекта зафиксировали на поверхности Марса

Роскосмос планирует в июне внести в правительство доработанную лунную программу
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Роскосмос планирует в июне внести в правительство доработанную лунную программу

В Роскосмосе рассказали, куда будут садиться ступени ракет-носителей «Амур-СПГ»
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

В Роскосмосе рассказали, куда будут садиться ступени ракет-носителей «Амур-СПГ»

Минобороны России и представители науки Томской области договорились о сотрудничестве
Материал, выбранный редакторами МиртесенЗакон, порядок, государство

Минобороны России и представители науки Томской области договорились о сотрудничестве

Будущее глубинной переработки угля за бактериями?
Материал, выбранный редакторами МиртесенАргументы недели

Будущее глубинной переработки угля за бактериями?

19 убойных сравнений из окружающего нас мира, которые вас точно удивят
Материал, выбранный редакторами МиртесенНе всё так грустно

19 убойных сравнений из окружающего нас мира, которые вас точно удивят

Знание – сила!
Материал, выбранный редакторами МиртесенNatPress.NET - Национальное Агентство Новостей России

Знание – сила!

Глава «Алмаз-Антея»: космолеты США могут нести ядерное оружие
Материал, выбранный редакторами МиртесенКомсомольская правда

Глава «Алмаз-Антея»: космолеты США могут нести ядерное оружие

"Роскосмос" допустил появление в России аналога SpaceX
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

"Роскосмос" допустил появление в России аналога SpaceX

Похожий на древнюю японскую гробницу объект обнаружили на поверхности Марса
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Похожий на древнюю японскую гробницу объект обнаружили на поверхности Марса

Картина дня

наверх