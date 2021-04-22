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Хотел спасти людей, но спас коров: как молодой мэр придумал соевое мясо

Соевые сосиски придумал не кто иной как Конрад Аденауэр – первый канцлер послевоенной Германии. Как вы понимаете, сделал он это не от хорошей жизни и уж точно не ради защиты животных.

Хотел спасти людей, но спас коров: как молодой мэр придумал соевое мясо

В годы Первой мировой войны Аденауэр был мэром Кельна. Город находился под британской блокадой и жители страдали от голода. Изобретательный мэр решил придумать для горожан новый рацион, не включавший дефицитных товаров. Сперва в производство пошел экспериментальных хлеб, где вместо пшена применялись ячмень, рис и кукуруза. Вышло вовсе неплохо, но после того, как в войну вступила Румыния, поставки кукурузной муки прекратились.

Тогда Аденауэр обратил свой взор на сосиски. Опыты показали, что соя годится на замену мясу, и товар пошел в народ. Мэр даже решил запатентовать свою «кельнскую сосиску», но Имперское управление по патентам ему отказало. К вопросам сосисок и колбас немцы относились с большой строгостью и не одобряли эксперименты с национальными блюдами. Поэтому было решено, что сосиску без мяса нельзя называть сосиской.

Немецкая полевая кухня, 1916 годНемецкая полевая кухня, 1916 год

Однако удача улыбнулась Аденауэру за границей. 26 июня 1918 года немец получил патент на соевую сосиску от британского короля Георга V.

Впоследствии Аденауэр изобрел еще много вещей разной степени полезности, но ни одна из его разработок не пошла в производство.

Зато соевое мясо закрепилось в нашей жизни и до сих пор радует вегетарианцев по всему миру.

Источник : https://pulse.mail.ru/article/hotel-spasti-lyudej-no-spas-ko...

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