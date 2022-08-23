Синдром Элерса - Данлоса: почему этой генной мутации больше всего подвержены только русские

По словам генетиков, склонность к наследственным заболеваниям чаще наблюдается у народов, прошедших в процессе этногенеза через так называемое «бутылочное горлышко» – резкий демографический спад. Из-за этого редкие гены заболеваний проявляются у будущих поколений чаще. Но стоит сказать, что даже в этом случае уровень заболеваемости в рамках всего этноса имеет статистическую погрешность. Вероятность возникновения определенного заболевания у отдельного представителя народа остаётся крайне низкой – как правило, речь идёт о единицах больных на несколько сотен тысяч человек.

Причины

В истории русского народа периодов резкого сокращения населения никогда не было. Даже за почти 250 лет монголо-татарского ига и власти Золотой Орды количество жителей России оставалось достаточным. Возможно, это объясняется размерами территорий и общей численностью населения Руси в XIII – XV веках. Именно по этой причине для русских характерны большое генетическое разнообразие и подверженность крайне малому количеству генетических заболеваний. Однако некоторые болезни у русских всё-таки встречаются чаще, чем у других народов.

Необычные мутации

Уникальным заболеванием русских считается гиперэластичность кожи — синдром Элерса - Данлоса. Эта болезнь выражается в гиперподвижности суставов, излишней эластичности кожи и сосудов, низкой плотности костей. Люди с синдромом Элерса - Данлоса более других страдают от травм, переломов и вывихов. Вызвано это заболевание дефектом синтеза коллагена. Серьезность заболевания может варьироваться от умеренной (легкие кровоподтёки, быстрая утомляемость) до серьезной угрозы жизни. Заболевание трудно диагностируется и не лечится, но существует терапия, смягчающая последствия.

Среди русских центральной части России также распространена врожденная глухота, муковисцидоз – тяжелое нарушение функции органов из-за изменения структуры белка, и фенилкетонурия – нарушение метаболизма.

Источник

А вы знали об этом?

Золотое сечение (золотая пропорция) известно еще с «Начал» Евклида, увидевших свет более 2300 лет назад. Математически оно представляет собой иррациональное число 1,618. В процентном округленном значении золотое сечение — это деление какой-либо величины в отношении 62 процента к 38.

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