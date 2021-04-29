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Пророк Аггей

Святой пророк Аггей - десятый из 12 малых пророков, происходил из колена Левиина (третьего сына Иакова от Лии), родился в плену Вавилонском, в юношеском возрасте возвратился из Вавилона в Иерусалим, где и пророчествовал вместе с пророком Захариею в течение 36 лет при Персидском царе Дарии Гистаспе, за 500 лет до Рождества Христова.

Имя «Аггей» в переводе с еврейского означает – праздничный, торжественный.

Аггей первый после почти 70-летнего Вавилонского плена иудейского народа выступил с пророческим словом. Его книга имеет важное историческое значение, описывая жизнь иудеев после плена.

Вавилонское пленение (598–537 до н. э.)

Пророк Аггей

В 587 году до Р.Х. царь халдеев Навуходоносор взял приступом Иерусалим и разрушил Храм Соломона. Разрушение Иерусалимского храма вавилонскими полчищами положило конец еврейской национальной и религиозной жизни. Лучшие граждане со своими семьями – общей численностью от 14 до 18 тысяч человек – были взяты в плен и отведены в столицу халдейского царства – Вавилон. В этом самом вавилонском плену и родился пророк Аггей.

Навуходоносор царствовал 45 лет. Со временем могучая Вавилонская держава ослабла и стала лёгкой добычей персидских царей. В пленении вавилонском иудеи пребывали до 538 года, когда царь мидян и персов Кир, ниспровергнувший Халдейское царство, возвратил пленных иудеев на родину.

О жизни и деятельности пророка Аггея сохранилось очень мало сведений, которые можно почерпнуть только в его книге, а еще в Езд.5:1 и Езд.6:14.

Эпоха пророка Аггея

При скудости сведений о личности пророка Аггея, исторические обстоятельства, вызвавшие его пророческую деятельность, достаточно ясны.

Иудеи, возвратившись из плена Вавилонского, приступили к построению второго Иерусалимского храма, воздвигнутого на месте первого - Соломонова.

Пророк Аггей

Строительство Второго Иерусалимского Храма (Храма Зоровавеля)

Строительство этого храма было предпринято неким Зоровавелем, предводителем иудеев, отпущенных на родину из вавилонского плена персидским царем Киром, который и назначил его правителем Иудеи.

Зоровавель - персидский наместник Иудеи (Аггей.1:1), известный вождь иудеев, под предводительством которого первая партия иудейских пленников (42 360 человек — Ездр.2:64) вернулась из вавилонского плена в Иудею. Зоровавель происходил из рода царей Давида и Соломона (Мф.1:12), вследствие чего народ смотрел на него как на князя. Через 2 года по прибытию в Иерусалим Зоровавель заложил основы Второго Иерусалимского храма (Ездр.3:8). (Первый Храм был разрушен в 586 году до н. э. вавилонским царем Навуходоносором после очередного восстания в Иудее.)

Но в дела построения вмешались самаряне, участие которых в построении храма было отклонено иудеями, желавшими сохранить чистоту и неприкосновенность богослужения от всего нечистого языческого. В результате, строительство Храма было прервано на 15 лет. Иудеи посчитали, что время построения храма еще не приспело (Аггей.1:2) и занялись построением и украшением собственных домов (Аггей.1:4). В результате на смену первоначальному энтузиазму пришла духовная апатия, все более поражавшая сердца первых возвращенцев.

В это время посылает Господь к иудеям пророка Аггея с обличением их забот о домах своих и нерадении о доме Божием и угрозами, а также и обещанием высшей помощи и славным пророчеством о превосходстве и величии второго храма перед первым. Пророк Аггей пытался убедить свой народ достроить Второй Иерусалимский храм. Он указал на религиозное равнодушие, в котором кроется главная причина всех бед.

С Божией помощью и под влиянием речей пророков Аггея и Захарии Зоровавель преодолел бездеятельность иудеев, и строительство Храма возобновилось в 520 году до Р.Х.. Работы были завершены в 516 году – на шестой год правления царя Дария, через 70 лет после разрушения Первого Храма.

При торжественном освящении Второго Храма были принесены в жертву 100 быков, 600 голов мелкого скота и в качестве очистительной жертвы — 12 козлов — по числу колен Израиля. Освящение завершилось празднованием Песаха (Езд.15-22).

Возведение нового храма в Иерусалиме

Святой пророк Аггей первый воспел «Аллилуиа» при восстановлении храма. Скончался он в Иерусалиме и с честью был погребен близ священнических гробов, так как происходил из священнического рода. Как славный и великий пророк, он был любим и чтим всеми.

Книга пророка Аггея

Книга пророка Аггея состоит из 2-х глав, содержащих четыре его речи. Все речи пророка точно датированы по времени произнесения.

В первой речи (Аггей.1:2-15) пророк вскрывает действительную причину остановки построения храма и показывает ее несостоятельность, настоятельно требует возобновления работ по постройке храма, указывая при этом на переживаемые народом в настоящем и возможные еще в будущем бедствия, как на проявление гнева Божия за пренебрежение к делам Божиим.

Вторая речь (Аггей.2:1-9) содержит увещание бодро продолжать постройку храма, не смущаясь видимою ее бедностью и недостатком средств доставить новому храму благолепие первого, Соломонова храма, затем показывает те высокие духовные блага – милости завета Божия и благодати присутствия Иеговы, а затем и Мессии, которые будут присущи новому храму еще в большей степени, чем первому храму.

В третьей речи (Аггей.2:10-19) пророк для поддержания ревности строителей храма указывает на то, что без храма, в котором люди получают очищение и освящение, все были нечисты, самые жертвы были не угодны Богу, и Бог в гневе Своем наказывал людей неплодородием земли, но когда иудеи показали уже ревность свою к устройству храма, Господь возвещает Свое благословение народу и все духовные и материальные блага, которые оно приносит людям.

Последняя, четвертая речь (Аггей.2:20-23) обращена к Зоровавелю и возвещает ему как потомку Давидову и верному покорному рабу Иеговы в деле построения храма, целость, сохранение и благосостояние под особенным покровительством Иеговы – в то именно время, как произойдут великие политические перевороты и мировые катастрофы.

Таким образом, цель и смысл деятельности пророка Аггея заключались в том, чтобы объяснить народу причины его бедственного состояния и неуспеха в трудах и начинаниях его, поднять павший дух переселенцев, убедить угрозами и увещаниями в скорейшей постройке храма, вдохнуть веру в непреложность заветных отношений Бога к иудеям и обетовании Божиих, которые будут выполнены именно в строящемся храме – убедить, что в нем явится Мессия и положит основание Своему вечному и всемирному царству, и что имеющие предшествовать тому перевороты среди земных царств не будут роковыми для иудеев, как стоящих под покровительством Божиим.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2201678082610039252/

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