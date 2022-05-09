Некоторые удивительные факты о нашем прошлом

Слышали ли вы, что женщинам приходилось бороться за свое право курить на публике или то, что детский сироп от кашля содержал морфин? Мы собрали некоторые интересные факты о нашем прошлом.

Женщинам приходилось бороться, чтобы курить публично.



Женщинам не всегда разрешалось курить публично. Фактически, в начале 20-го века антитабачное движение было направлено главным образом на женщин и детей. Курение считалось грязной привычкой, а курение женщин серьезно осуждалось обществом.

2.

Биде – старое изобретение.



Удивительно, но в прошлом существовал прототип современного биде. Это было изобретение французских производителей мебели в 17 веке. Записано, что Мария Каролина из Австрии и королевы Неаполя и Сицилии попросили биде для своей комнаты в Королевском дворце.

3.

Платья использовались для общественного купания.



«Купальные халаты», как их тогда называли, в конце 18 века, использовались для общественного купания, что было самым распространенным методом поддержания гигиены в то время.

4.

Детский сироп от кашля содержал морфин.



Успокаивающий сироп миссис Уинслоу был популярным лекарством. Самое интересное, что в основном он состоял из морфина. Утверждалось, что он «мог успокоить любого человека или животное», и он был эффективно использован для лечения прорезывания зубов у младенцев и детей.

5.

Он продавался в Великобритании и США.

Индийцы изобрели арабские цифры.



Арабские цифры, также называемые сегодня индусскими арабскими цифрами, являются наиболее распространенной системой символического представления чисел в мире. Несмотря на название, они были создан индийскими математиками около 500 г. н.э.

6.

Животные были подвергнуты суду в средние века.



Животные в средние века подвергались обвинениям во многих частях Европы. Самое раннее доказательство суда над животными — это суд над свиньей в 1266 году в Фонтеней-о-Роз.

7.

Средневековые улицы были действительно грязными.



До 18-го века чистка улиц не была реализована. Вот почему большинство средневековых улиц, которые в наши дни считаются очаровательными и красивыми, были покрыты фекалиями (как человеческими, так и животными), мочой, трупами животных и гниющей пищей.

8.

Свастика всегда была символом добра.



Свастика имеет историю в более чем 3000 лет, в течение которой она на самом деле обычно символизировала доброту и мир, прежде чем нацисты придали ей иное значение. Многие древние культуры во всем мире, в том числе ранние христиане, евреи, индуисты, буддисты и даже коренные американцы, все еще используют различные интерпретации свастики.

9.

Калигула сделала лошадь сенатором.



Римский император Гай Юлий Цезарь, известный как Калигула, использовал свою неограниченную власть, чтобы сделать свою любимую лошадь сенатором.