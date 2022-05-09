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Некоторые удивительные факты о нашем прошлом

Слышали ли вы, что женщинам приходилось бороться за свое право курить на публике или то, что детский сироп от кашля содержал морфин? Мы собрали некоторые интересные факты о нашем прошлом.

1.

Женщинам приходилось бороться, чтобы курить публично.

Некоторые удивительные факты о нашем прошлом


Женщинам не всегда разрешалось курить публично. Фактически, в начале 20-го века антитабачное движение было направлено главным образом на женщин и детей. Курение считалось грязной привычкой, а курение женщин серьезно осуждалось обществом.

2.

Биде – старое изобретение.

Некоторые удивительные факты о нашем прошлом


Удивительно, но в прошлом существовал прототип современного биде. Это было изобретение французских производителей мебели в 17 веке. Записано, что Мария Каролина из Австрии и королевы Неаполя и Сицилии попросили биде для своей комнаты в Королевском дворце.

3.

Платья использовались для общественного купания.

Некоторые удивительные факты о нашем прошлом


«Купальные халаты», как их тогда называли, в конце 18 века, использовались для общественного купания, что было самым распространенным методом поддержания гигиены в то время.

4.

Детский сироп от кашля содержал морфин.

Некоторые удивительные факты о нашем прошлом


Успокаивающий сироп миссис Уинслоу был популярным лекарством. Самое интересное, что в основном он состоял из морфина. Утверждалось, что он «мог успокоить любого человека или животное», и он был эффективно использован для лечения прорезывания зубов у младенцев и детей.

Он продавался в Великобритании и США.

5.

Индийцы изобрели арабские цифры.

Некоторые удивительные факты о нашем прошлом


Арабские цифры, также называемые сегодня индусскими арабскими цифрами, являются наиболее распространенной системой символического представления чисел в мире. Несмотря на название, они были создан индийскими математиками около 500 г. н.э.

6.

Животные были подвергнуты суду в средние века.

Некоторые удивительные факты о нашем прошлом


Животные в средние века подвергались обвинениям во многих частях Европы. Самое раннее доказательство суда над животными — это суд над свиньей в 1266 году в Фонтеней-о-Роз.

7.

Средневековые улицы были действительно грязными.

Некоторые удивительные факты о нашем прошлом


До 18-го века чистка улиц не была реализована. Вот почему большинство средневековых улиц, которые в наши дни считаются очаровательными и красивыми, были покрыты фекалиями (как человеческими, так и животными), мочой, трупами животных и гниющей пищей.

8.

Свастика всегда была символом добра.

Некоторые удивительные факты о нашем прошлом


Свастика имеет историю в более чем 3000 лет, в течение которой она на самом деле обычно символизировала доброту и мир, прежде чем нацисты придали ей иное значение. Многие древние культуры во всем мире, в том числе ранние христиане, евреи, индуисты, буддисты и даже коренные американцы, все еще используют различные интерпретации свастики.

9.

Калигула сделала лошадь сенатором.

Некоторые удивительные факты о нашем прошлом


Римский император Гай Юлий Цезарь, известный как Калигула, использовал свою неограниченную власть, чтобы сделать свою любимую лошадь сенатором.

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