Как любимая певица Николая II стала агентом НКВД

Надежда Васильевна Плевицкая (урождённая Винникова) родилась 29 января (по новому стилю) 1884 г. в селе Винниково в Курской губернии. Будущая исполнительница русских романсов росла в простой крестьянской семье. Мать её была очень богобоязненна, и Бог только знает, с каким величайшим трудом маленькой Надежде удалось «отвоевать» у неё посещение церковно-приходской школы, куда её не хотели пускать. Кто бы мог подумать, как примерно через 15 лет круто изменится судьба Винниковой, и что ей суждено будет стать одной из известных певиц в России и определённо любимой у императора Николая II.

Ранние годы

С ранних лет Надежда проявляла большой интерес к пению. Неудивительно, что в итоге девушка отправилась в хор Свято-Троицкого женского монастыря, где провела чуть больше 2 лет в разряде послушницы. И хотя петь ей нравилось, но жить в заточении монастырских стен Надежда не могла.

Вскоре после этого опыта девушка попадает на какое-то цирковое представление и загорается идеей стать цирковой артисткой. К счастью, о планах авантюрной дочери вовремя узнаёт мама и успевает им помешать.

Вместо циркачки Надежда становится горничной, устроившись на работу к состоятельным купцам, а после, подкопив денег, переезжает в Киев.

Вначале работала в хоре, затем, благодаря абсолютному музыкальному слуху и удивительным вокальным дарованиям, стала солисткой. Довольно скоро малограмотная крестьянка, не знающая нот, стала популярной певицей.

На пике карьеры

Несколько позже Надежда знакомится с Эдмундом Плевицким, солистом балета Варшавского театра, влюбляется в него и в 19 лет выходит замуж. Затем уже, под фамилией мужа, она начинает петь в известном «хоре лапотников» Минкевича, а потом в московском ресторане «Яр», где на неё обрушилась настоящая слава талантливой исполнительницы русских народных песен.

А в 1909 году её пение услышал знаменитый оперный тенор Леонид Собинов. После этого благодаря его помощи Плевицкая начала выступать в Московской консерватории и сдружилась с легендарным Фёдором Шаляпиным и другими актёрами Художественного театра.

Эдмунд Плевицкий

О Надежде Васильевне заговорили по всей России. Император с супругой приглашали её выступать при дворе. Александра Фёдоровна подарила ей брошь с бриллиантами в виде жука. У Николая II Плевицкая считалась любимой певицей. Император слушал её и плакал, называл «курским соловьём».

Несмотря на посыпавшиеся на крестьянку крупные гонорары и большую известность, Плевицкую нельзя было назвать «зазвездившейся». Она нередко давала благотворительные концерты, часть средств отдавала в карманы нуждающимся. А во время первой мировой войны пошла на фронт, санитаркой в лазарете.

Эмиграция

Во время гражданской войны Плевицкая нередко выступала на фронте, пела для красноармейцев. Однако осенью 1919 года она попала в плен к белым. Поскольку офицеры любили эту певицу, обращались с ней соответственно, и даже устроили импровизированный концерт, где Надежда Васильевна выступала для высших чинов армии.

Там же она познакомилась с генералом Николаем Скоблиным, её будущим третьим мужем (с первым они расстались; второй, поручик Шангин, героически погиб на полях сражения во время первой мировой в январе 1915 года).

Николай Скоблин

После разгрома армии Скоблина пара уезжает в Турцию. В России Плевицкой был путь заказан, но ей и в Европе удаётся добиться популярности. В эмигрантских газетах писали о настоящей «плевицкомании», а певица начинает разъезжать по европейским странам с гастролями…

Вербовка и печальный конец

Казалось, что судьба благоволит Надежде Васильевне. Однако стать всемирно-известной величиной Плевицкой всё-таки так и не удалось. С одной стороны, дело было в незнании иностранных языков. С другой, в репертуаре. Русские народные песни и романсы, конечно, привлекали публику – других русских эмигрантов. Однако завоевать любовь европейской аудитории ей с ними не вышло.

Как результат, дела у супружеской четы шли плохо. Финансов едва хватало, чтобы сводить концы с концами. А ещё, вероятно, и Скоблин, и Плевицкая очень скучали по родине. Настолько, что генерал написал в ЦИК СССР с просьбой об амнистии.

Финансовая нужда вынудила пару стать агентами НКВД. Муж получил кличку «фермер», жена – «фермерша». Жалование по тем меркам они имели приличное – 200 долларов в месяц. В обмен всего-то надо было следить за жизнью эмигрантов и членов РОВС (Русский общевоинский союз, самой многочисленной военной организацией Белой эмиграции). В частности, благодаря Плевицкой и Скоблину из Парижа был похищен председатель РОВС генерал Миллер.

Генерал Евгений Миллер

Однако это похищение не могло остаться незамеченный. Скоблин бежал в Испанию, где погиб при невыясненных обстоятельствах. Жена осталась одна и была арестована.

Плевицкая была приговорена к 10 годам каторги. Президент Франции не захотел её помиловать. В женской тюрьме она и умерла осенью 1940 года. Франция к тому времени уже была оккупирована Третьим Рейхом.

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