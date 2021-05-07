Молитвы от приворотов: какие, когда и как правильно читать....

В старину верили в привороты. Если муж внезапно начинал терять интерес к супруге, вел себя странно и пылал совершенно ненормальной любовью к другой женщине, это списывалось на возможный приворот.

Существует ли молитва от приворота? Давайте разбираться.

Что такое приворот?

Сначала давайте разберемся с тем, что это за обряд такой. Чаще всего определение гласит: приворот - это магический обряд для физического и эмоционального привлечения любимого человека.

Этим без зазрения совести пользовались девушки. Понравился парень, а он внимания не обращает? Бегом к бабке-колдунье, приворот делать да заговор читать с целью заполучить любимого.

Существует ли молитва защиты от приворота? Специальной нет, но есть определенные молитвы против вреда магии. Об этом ниже.

Последствия приворота

Этот обряд магический. А значит, связан с темными силами. И не надо думать, что это игра: сходил к колдунье, она там чего-то пошептала, водички наговоренной дала. И дело сделано, и последствий не будет.

Будут, и еще какие. От нечистой силы еще никто спокойно не избавлялся. Бесы борются за человеческие души. И вряд ли отпустят человека, который сам пришел к ним.

Как защититься?

Молитвы от приворота и колдовства не существует.

Но есть определенные молитвы, которыми мы защищаемся от магов и экстрасенсов.

Вообще, для православного христианина самая лучшая защита - это дружба с Богом. Ходить в храм, исповедоваться и причащаться, дома молиться. Вот вам и защита. А дополнительно можно и молитвы почитать.

Какие и кому? Об этом рассказано ниже.

Псалом 90

Одна из сильнейших молитв от приворота и нечистых духов. Даже первые три слова ее отпугивают нечисть. Псалом 90 известен под названием "Живый в помощи Вышняго". Полный текст приведен ниже:

Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи, и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися: оружием обыдет тя истина Его. Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тме преходящия, от сряща, и беса полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же не приближится, обаче очима твоима смотриши, и воздаяние грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему, яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою, на аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия. Яко на Мя упова, и избавлю и: покрыю и, яко позна имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его, долготою дней исполню его, и явлю ему спасение Мое.

Хорошо читать этот псалом перед сном. И в момент всякой опасности, связанной не только с потусторонними силами.

Преподобномученику Корнилию Псково-Печерскому

Этот святой был настоятелем обители Псково-Печерской. Иван Грозный собственноручно отрубил ему голову.

Обратите внимание! Молитва от приворотов и магов преподобномученику Корнилию читается только по благословению духовного отца или священника, у которого вы регулярно исповедуетесь! Не надо вступать в борьбу с нечистой силой, не обладая достаточными возможностями для этого. Очень опасное занятие! Лучше ограничиться псалмом 90.

Текст ее такой:

О святый преподобномучениче Корнилие! Милостиво призри на скорби наша душевныя и телесныя, и избаву нам подаждь; помози нам, рабам Божиим (имена), святче Божий, избавитися от навета злых человек, от нихже и сам ты невинно на земли пострадал еси; защити нас от насилия диавола, люте на нас воюющаго. Умоли Господа Бога и Пречистую Его Матерь даровати нам тихое и безгрешное житие, братскую нелицемерную любовь и мирную христианскую кончину, да чистою совестию предстанем нелицеприятному страшному судилищу Христову, и в Царствии Его прославим Животворящую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

Молитва Марии Египетской

Существует ли молитва от приворота мужа? Какой-то особой, увы, не бывает. Но просить о помощи святых, в частности преподобную Марию Египетскую, еще никто не запрещал.

Мария Египетская была блудницей. В страшных грехах проводила свою жизнь, пока однажды не ужаснулась своим действиям. Она удалилась в пустыню, где провела более 40 лет в молитве и покаянии. Неизвестно, чем преподобная питалась, во что одевалась, где спала.

Молитву от приворота, магов, экстрасенсов и нечистой силы читают только по благословению духовника. Обратите на это особое внимание. В статье они приведены в информационных целях. Не нужно экспериментировать и бросаться на борьбу с лукавыми, не обладая для этого никакой защитой. Если благословит духовник - пожалуйста. А самостоятельно - не в коем случае.

О великая Христова угодница, преподобная мати Марие! Услыши недостойную молитву нас, грешных (имена), избави нас, преподобная мати, от страстей, воюющих на души наша, от всякия печали и находяшия напасти, от внезапныя смерти и от всякаго зла, в час же разлучения души от тела отжени, святая угодница, всякую лукавую мысль и лукавые бесы, яко да приимет души наша с миром в место светло Христос Господь Бог наш, яко от Него очищение грехов, и Той есть спасение душ наших, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков.

Псалом 102

Еще одна молитва от приворотов - это сто второй псалом. Отрывки из него можно услышать на службах. Читать можно, не беря особого разрешения у духовника. Но если есть возможность, лучше благословиться.

Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови, душе моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающаго вся беззакония твоя, исцеляющаго вся недуги твоя, избавляющаго от истления живот твой, венчающаго тя милостию и щедротами, исполняющаго во благих желание твое: обновится яко орля юность твоя. Творяй милостыни Господь, и судьбу всем обидимым. Сказа пути Своя Моисеови, сыновом Израилевым хотения Своя: Щедр и Милостив Господь, Долготерпелив и Многомилостив. Не до конца прогневается, ниже во век враждует, не по беззаконием нашим сотворил есть нам, ниже по грехом нашым воздал есть нам. Яко по высоте небесней от земли, утвердил есть Господь милость Свою на боявшихся Его. Елико отстоят востоцы от запад, удалил есть от нас беззакония наша. Якоже щедрит отец сыны, ущедри Господь боящихся Его. Яко той позна создание наше, помяну, яко персть есмы. Человек, яко трава дние его, яко цвет сельный, тако оцветет, яко дух пройде в нем, и не будет, и не познает ктому места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынех сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творити я. Господь на Небеси уготова Престол Свой, и Царство Его всеми обладает. Благословите Господа вси Ангели Его, сильнии крепостию, творящии слово Его, услышати глас словес Его. Благословите Господа вся силы Его, слуги Его, творящии волю Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычества Его, благослови, душе моя. Господа.

Молитва к Иоанну Русскому

Еще одна молитва от приворотов, заговоров, магов и колдунов. Ее читают только по благословению.

Почему мы делаем на этом акцент? Потому что есть особо сильные молитвы против нечистой силы. И за них нечисть нападет очень серьезно. Не каждый человек, посвятивший свою жизнь Богу, может эти нападки выдержать. Чего уж говорить о нас, которые молитву "Отче наш" не всегда знают наизусть? Где нам с бесами бороться: поднимут и прихлопнут.

Пожалуйста, обсудите со своим духовником или священником, к которому ходите на исповедь, данный вопрос. Благословит он на чтение подобных молитв, тогда беритесь за это дело. А просто так не стоит даже и пытаться.

О, святый новоявленный угодниче Божий, Иоанне Русский! Подвигом добрым подвизаяся на земли, восприял еси на небесех венец правды, еже уготовал есть Господь всем любящим Его. Темже взирающе на святый твой образ, радуемся о преславнем скончании жительства твоего и чтем святую память твою. Ты же, предстояй Престолу Божию, приими моления наша, раб Божиих (имена), и ко Всемилостивому Богу принеси, о еже простити нам всякое прегрешение и помощи нам стати противу козней диавольских, да избавльшеся от скорбей, болезней, бед и напастей и всякаго зла, благочестно и праведно поживем в нынешнем веце и сподобимся предстательством твоим, аще и недостойни есмы, видети благая на земли живых, славяще Единаго во святых Своих славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и во веки веков.

Псалом 67

Его начало есть в вечернем правиле. Так начинается очень красивая молитва, при чтении которой мы обходим квартиру и осеняем ее крестом перед сном. Наверняка вам известны первые строки этого псалма:

Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящии Его. Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, тако да погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся, да возрадуются пред Богом, да насладятся в веселии. Воспойте Богу, пойте имени Его, путесотворите возшедшему на запады. Господь имя Ему, и радуйтеся пред Ним. Да смятутся от лица Его, Отца сирых и Судии вдовиц: Бог в месте святем Своем. Бог вселяет единомысленныя в дом, изводя окованныя мужеством, такожде преогорчевающыя живущыя во гробех. Боже, внегда исходити Тебе пред людьми Твоими, внегда мимоходити Тебе в пустыни, земля потрясеся, ибо небеса кануша от лица Бога Синаина, от лица Бога Израилева. Дождь волен отлучиши, Боже, достоянию Твоему и изнеможе, Ты же совершил еси е. Животная Твоя живут на ней, уготовал еси благостию Твоею нищему, Боже. Господь даст глагол благовествующым силою многою. Царь сил возлюбленнаго, красотою дому разделити корысти. Аще поспите посреде предел, криле голубине посребрене, и междорамия ея в блещании злата. Внегда разнствит Небесный цари на ней, оснежатся в Селмоне. Гора Божия, гора тучная, гора усыренная, гора тучная. Вскую непщуете горы усыренныя? Гора, юже благоволи Бог жити в ней, ибо Господь вселится до конца. Колесница Божия тмами тем, тысяща гобзующих, Господь в них в Синаи во святем. Возшел еси на высоту, пленил еси плен, приял еси даяния в человецех, ибо не покаряющыяся, еже вселитися. Господь Бог благословен, благословен Господь день дне, поспешит нам Бог спасений наших. Бог наш, Бог еже спасати, и Господня, Господня исходища смертная. Обаче Бог сокрушит главы врагов Своих, верх влас преходящих в прегрешениих своих. Рече Господь: от Васана обращу, обращу во глубинах морских. Яко да омочится нога твоя в крови, язык пес твоих, от враг от него. Видена быша шествия Твоя, Боже, шествия Бога моего Царя, иже во святем, предвариша князи близ поющих, посреде дев тимпанниц. В церквах благословите Бога, Господа от источник Израилевых. Тамо Вениамин юнейший во ужасе, книзи Иудовы владыки их, князи Завулони, князи Неффалимли. Заповеждь, Боже, силою Твоею, укрепи, Боже, сие, еже соделал еси в нас. От храма Твоего во Иерусалим Тебе принесут царие дары. Запрети зверем тростным, сонм юнец в юницах людских, еже затворити искушенныя сребром, расточи языки хотящыя бранем. Приидут молитвенницы от Египта, Ефиопиа предварит руку свою к Богу. Царства земная, пойте Богу, воспойте Господеви, возшедшему на Небо небесе на востоки, се даст гласу Своему глас силы. Дадите славу Богови, на Израили велелепота Его, и сила Его на облацех. Дивен Бог во святых Своих, Бог Израилев: Той даст силу и державу людем Своим, благословен Бог.

Псалом 126

И напоследок приведем еще один псалом. Он совсем коротенький, и вместе с ним рекомендуют читать молитву "Да воскреснет Бог", а также 4 кафизму из Псалтыри:

Аще не Господь созиждет дом, всуе трудишася зиждущии. Аще не Господь сохранит град, всуе бде стрегий. Всуе вам есть утреневати, востанете по седении, ядущии хлеб болезни, егда даст возлюбленным Своим сон. Се достояние Господне сынове, мзда плода чревняго. Яко стрелы в руце сильнаго, тако сынове оттрясенных. Блажен, иже исполнит желание свое от них. Не постыдятся, егда глаголют врагом своим во вратех.

На этом псалмы закончены. Теперь перейдем к некоторым молитвам.

Молитва святым угодникам

Опять же, для ее чтения берется благословение у духовника. Это молитвенное обращение к Иоанну Крестителю, Николаю Чудотворцу, Иоанну Богослову, Георгию Победоносцу и иным святым:

О, великие Христовы угодницы и чудотворцы: святый Предтече и Крестителю Христов Иоанне, святый всехвальный апостоле и наперстниче Христов Иоанне, святителю отче Николае, священномучениче Харлампие, великомучениче Георгие Победоносче, отче Феодоре, пророче Божий Илие, святителю Никите, мучениче Иоанне Воине, великомученице Варваро, великомученице Екатерино, преподобный отче Антоние! Услышите нас, вам молящихся, раб Божиих (имена). Вы весте наши скорби и недуги, слышите воздыхания множества к вам притекающих. Сего ради к вам яко скорым помощникам и теплым молитвенникам нашим зовем: не оставляйте нас (имена) вашим у Бога ходатайством. Мы присно заблуждаем от пути спасения, руководите нас, милостивые наставницы. Мы немощны есмы в вере, утвердите нас, правоверия учители. Мы зело убози сотворихомся добрых дел, обогатите нас, благосердия сокровища. Мы присно наветуеми от враг видимых и невидимых и озлобляеми, помозите нам, безпомощных заступницы. Гнев праведный, движимый на ны за беззакония наша, отвратите от нас вашим ходатайством у престола Судии Бога, Емуже вы предстоите на небеси, святые праведницы. Услышите, молим вас, велиции Христовы угодницы, вас с верою призывающия и испросите молитвами вашими у Отца Небеснаго всем нам прощение грехов наших и от бед избавление. Вы бо помощницы, заступницы и молитвенницы, и о вас славу возсылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

От ворот приворот

Люди иногда задают довольно интересные вопросы. И среди них вопрос о том, как снять приворот с помощью молитвы. Нет чтобы пойти в церковь и поговорить со священником по этому поводу. У нас же народ грамотный, Интернетом все пользоваться могут. И начинается поиск ответа. А поисковик просто пестрит нужной информацией. Всякие "бабы Нины, Зины и Марины" обещают избавить от приворота быстро, навсегда и с помощью молитвы.

Запомните: все эти "бабки" - вовсе не православные христианки. Это такие же колдуньи, которые мнят себя "белыми". И работают с молитвой. Эта их работа - самое страшное, ибо находясь в единстве с темными силами, они кощунственно используют молитву для помощи тем, кто обращается за ней.

Давайте подумаем логически: как может бес изгнать беса? Никак абсолютно. Они в одной лодке, цель одна - завладеть бессмертной христианской душой. Поэтому, читая молитву от приворотов над человеком, эти бабушки вредят ему еще больше.

Как же быть? Обращаться за помощью к священнику. Идти в храм православный, а не к бабусям странным.

Визит в храм

Пришли в церковь, а что дальше? Как себя вести?

Если вы пришли в тот момент, когда службы нет, попросите позвать дежурного священника. Изложите ему проблему. Дальше действуйте так, как он посоветует.

Если же идет служба, дождитесь ее окончания. После чего подойдите к батюшке и поговорите с ним.

Скорее всего, батюшка скажет, что обязательно надо исповедоваться, причаститься и ходить на каждую воскресную литургию. В отдельных случаях, например за обращение к бабкам-колдуньям, накладывается епитимья.

Заключение

Вот такие последствия обращения к колдуньям и знахаркам разного рода. Ничего хорошего из этого не выйдет.

А чтобы не попасть под приворот, почаще обращайтесь к Богу молитвенно. Произносите "во имя Отца, и Сына, и Святого Духа", потом читайте необходимую молитву.

Читать некоторые молитвы, приведенные здесь, без разрешения духовника нельзя. Пожалуйста, не пренебрегайте этим правилом! Если чувствуете, что злые силы начинают одолевать, читайте псалмы. Принимайте святую воду натощак по утрам, вкушайте кусочки просфоры. И не забывайте про посещение храма.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2207349019242400144/

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