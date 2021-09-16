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Эфиопская иконопись

Эфиопская православная церковь относится к Древневосточным православным церквам, и как и Коптская и Сирийская православные церкви, а также Армянская апостольская церковь исповедует монофизитскую христологию, не признает постановлений Халкидонского Собора (451), признавая только три первых Вселенских Собора.

Расцвет эфиопской школы ико­нописи приходится на период зрелого и позднего сред­невековья. Сохранение и развитие традиций нацио­нального искусства продолжают современные худож­ники.

Эфиопская иконопись
Эфиопские иконы (1)

Эфиопия

Эфиопские иконы (2)

Христиане Эфиопии несут Крест

Эфиопские иконы (3)

Святые Африки

Эфиопские иконы (5)

Ангел

Эфиопские иконы (9)
Эфиопские иконы (11)

Язычники

Эфиопские иконы (13)

Христиане

Эфиопские иконы (14)

Господь повелел Гедеону перед войной с мадианитянами из тысяч воинов израильских отобрать лишь малый остаток – чтобы они не возгордились и не приписали победу себе, тогда как все в руках Божиих. И вот, отсеяв сначала трусливых. Гедеон привел измученных жаждой лучших воинов к реке и стал смотреть кто как пьет. Тех, кто пил прямо из реки – отослал обратно, а кто пил, черпая рукой (то есть более цивилизованно) – взял на битву. И было их 300 человек. И победили они многотысячное войско мадианитян. Ибо на то была воля Господа. Книга Судей, глава 7.

Эфиопские иконы (15)

Святой, собаку которого съел лев. Святой обратился к нему не с бранью, а лишь с укором: “Братец, зачем же ты так сделал?

” Лев устыдился и стал для святого его собакой.

Святой архангел Михаил

Святой архангел Михаил

Эфиопские иконы (18)

Преподобный Моисей Мурин, Эфиопский. Жил в IV веке. Родом из Эфиопии, раб одного знатного человека, изгнанный им за худое поведение, он не захотел в честном труде проводить жизнь свою, а сделался предводителем разбойников. Несколько лет пробыл в такой греховной жизни разбойник Моисей, но по великой милости Божией раскаялся. Проводя много лет в иноческих подвигах, преподобный Моисей был рукоположен во диакона, затем в пресвитера, в сане которого подвизался 15 лет и собрал вокруг себя 75 учеников.

Эфиопские иконы (19)
Эфиопские иконы (21)

Крещение Господне

Святой Текла, который семь лет во имя Господа стоял на одной ноге, и она у него отсохла. Потом ангел ее положил перед троном Бога, и Текла получил три пары крыльев себе, и пару – ноге.

Святой Текла, который семь лет во имя Господа стоял на одной ноге, и она у него отсохла. Потом ангел ее положил перед троном Бога, и Текла получил три пары крыльев себе, и пару – ноге.

Воскресение Христово

Воскресение Христово

Эфиопские иконы (24)
Эфиопские иконы (26)
Эфиопские иконы (28)
Эфиопские иконы (30)

Рождество Христово

Эфиопские иконы (33)
Эфиопские иконы (35)
Эфиопские иконы (37)
Эфиопские иконы (39)
Эфиопская иконопись
Эфиопские иконы (43)
Обращение апостола Павла

Обращение апостола Павла

Эфиопские иконы (47)
Эфиопские иконы (49)
Эфиопские иконы (51)
Эфиопские иконы (53)
Эфиопские иконы (55)
Эфиопские иконы (57)
Эфиопские иконы (59)
Эфиопская иконопись
Эфиопская иконопись

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