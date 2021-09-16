Эфиопская иконопись

Эфиопская православная церковь относится к Древневосточным православным церквам, и как и Коптская и Сирийская православные церкви, а также Армянская апостольская церковь исповедует монофизитскую христологию, не признает постановлений Халкидонского Собора (451), признавая только три первых Вселенских Собора.

Расцвет эфиопской школы ико­нописи приходится на период зрелого и позднего сред­невековья. Сохранение и развитие традиций нацио­нального искусства продолжают современные худож­ники.

Эфиопия

Христиане Эфиопии несут Крест

Святые Африки

Ангел

Язычники

Христиане

Господь повелел Гедеону перед войной с мадианитянами из тысяч воинов израильских отобрать лишь малый остаток – чтобы они не возгордились и не приписали победу себе, тогда как все в руках Божиих. И вот, отсеяв сначала трусливых. Гедеон привел измученных жаждой лучших воинов к реке и стал смотреть кто как пьет. Тех, кто пил прямо из реки – отослал обратно, а кто пил, черпая рукой (то есть более цивилизованно) – взял на битву. И было их 300 человек. И победили они многотысячное войско мадианитян. Ибо на то была воля Господа. Книга Судей, глава 7.

Святой, собаку которого съел лев. Святой обратился к нему не с бранью, а лишь с укором: “Братец, зачем же ты так сделал?

” Лев устыдился и стал для святого его собакой.

Святой архангел Михаил

Преподобный Моисей Мурин, Эфиопский. Жил в IV веке. Родом из Эфиопии, раб одного знатного человека, изгнанный им за худое поведение, он не захотел в честном труде проводить жизнь свою, а сделался предводителем разбойников. Несколько лет пробыл в такой греховной жизни разбойник Моисей, но по великой милости Божией раскаялся. Проводя много лет в иноческих подвигах, преподобный Моисей был рукоположен во диакона, затем в пресвитера, в сане которого подвизался 15 лет и собрал вокруг себя 75 учеников.

Крещение Господне

Святой Текла, который семь лет во имя Господа стоял на одной ноге, и она у него отсохла. Потом ангел ее положил перед троном Бога, и Текла получил три пары крыльев себе, и пару – ноге.

Воскресение Христово

Рождество Христово

Обращение апостола Павла

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