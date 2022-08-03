Янки — фильм 1979 года

С XVIII века по отношению к жителям США стали использовать слово янки — Yankee. Сегодня это слово считается уже несколько устаревшим, но по-прежнему встречается в обороте.

Часто жители других стран могут использовать его в негативном, уничижительном значении. Но в самих США слово не считается грубым оскорблением.

До сих пор до конца неясно откуда взялось это слово. Существует несколько версий, между сторонниками которых продолжается ожесточенная дискуссия.

Почему жителей США называют янки?

Какие версии происхождения слова существуют?

Как в самих США относятся к этому слову?

Индейская версия

Наиболее жесткая и негативная версия происхождения слова янки связывает его с языками местных индейцев. Предположительно у чероки похожее слово eankke обозначает трусливого человека.

Индейцы против колонистов

Сторонники такого происхождения считают, что индейцы так негативно прозвали всех колонистов, пытающихся занять их земли.

Но подтверждения такой теории нет, так как с индейцами американские переселенцы столкнулись гораздо раньше, а слово появилось в обороте в XVIII веке.

Альтернативная версия также связана с индейцами, но подразумевает другой смысл. Часть лингвистов считает, что Yankee было попыткой индейцев объясняться с пришельцами на ломаном английском.

Голландская версия

Аборигены пытались усвоить новый язык, но коверкали слова. В результате и появилось янки как обозначение людей, говорящих на странном для индейцев наречии.

Вторая версия связывает Yankee с традицией обозначать представителей народа по самому распространенному имени.

Новый Амстердам — будущий Нью-Йорк

Так о русских могут собирательно сказать — Иваны, а о немцах — Фрицы.

Первыми переселенцами в северной части нынешних США были не англичане, а жители Нидерландов, основавших колонию Новая Голландия.

Самым распространенным мужским именем у них был Ян. В сочетании с другим популярным именем — Каас или шуточным прозвищем Ян-Киис, то есть любитель сыра, якобы получилось янки.

Такую версию поддерживают многие историки, лингвисты и американские писатели.

Военная версия

Сторонники третьей теории считают, что слово впервые употребил английский генерал Джеймс Вульф в 1758 году во время войны за независимость колоний. Британские военные, присланные подавить мятеж американцев, так негативно отзывались о солдатах из числа местных. Британцы считали себя более цивилизованными, а жителей колоний — грубыми и недалекими.

Местные не обиделись, а, напротив, стали охотно использовать это слово, подчеркивая свое отличие от британцев. Так появилась популярная песня Янки Дудл. В ней главный герой близок к персонажам традиционного фольклора первых переселенцев — простоватый, но с хитрецой и своего не упустит. Сегодня эта шуточная песня является официальным гимном Коннектикута.

Южное продолжение

Второй пик популярности слово обрело во время Гражданской войны.

Южане-плантаторы, считая себя более аристократичными и культурными, так пренебрежительно отзывались о представителях промышленного Севера. В таком контексте в годы Гражданской войны слово впервые было использовано в статье про действия северян в одной из газет Канады.

Постепенно янки стало нарицательным названием для жителей Новой Англии и северных штатов — излишне прагматичный, деловой, но не интеллигентный и слишком прямолинейный. Впрочем, сами американцы такую характеристику и само слово не считают оскорбительными.

Источник

А вы знали об этом?

Дружба известной французской писательницы Жорж Санд с великим композитором Листом привела ее к жестокому поединку. Мария д’Агу, возлюбленная композитора, приревновала к нему Санд и вызвала ее на дуэль, выбрав в качестве оружия острые ногти. Соперницы встретились в доме Листа, который заперся в своем кабинете и покинул его, лишь когда женщины угомонились. Победу в этой схватке не одержал никто, но Жорж Санд решила уйти с пути темпераментной графини.

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

«Мойте только эти 4 области» или здравствуй вновь немытая Европаhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43163235636/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!