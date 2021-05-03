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Сколько в мире всего любопытного!

10 коротких фактов, которые вы, возможно, не знали.

Сколько в мире всего любопытного!



1. У мухи Goniurellia tridens, обнаруженной в ОАЭ, на крыльях изображены… ещё две мухи. Таким образом муха защищается от хищников, притворяясь «мушиной стаей».

Сколько в мире всего любопытного!

2. Банкнота в 100 000 $ образца 1934 года является самой крупной выпущенной банкнотой. Она не получила широкого распространения и использовалась для различных операций между банками.


Сколько в мире всего любопытного!

3. Кости динозавров, выставленные в палеонтологических музеях мира — это на самом деле не кости. Строго говоря, это камни, так как костная ткань разрушилась миллионы лет назад, оставив после себя органический осадок. Под влиянием химических процессов, этот костный осадок с годами превратился в камень в форме костей.

Сколько в мире всего любопытного!

4. Раз в год в Гондурасе наступает сезон рыбных дождей. Между маем и июлем в небе возникает темное облако, сверкают молнии, гремит гром, и 2–3 часа льет сильнейший дождь. Как только он прекращается, на земле остаются сотни живых рыб.


Сколько в мире всего любопытного!

5. Басенджи или африканская нелающая собака — одна из древнейших пород собак. Уникальность породы в том, что её представители не лают, но издают особые, свойственные только басенджи звуки, похожие на урчание, но и их можно услышать лишь когда собака взволнована.





Сколько в мире всего любопытного!

6. Американский энтомолог Дерек Морли описал много необычного в поведении у муравьев. Например, он отметил, что, когда муравей просыпается, он вытягивает все шесть своих ног, как бы потягиваясь, а затем раскрывает челюсти, как будто зевая.

Сколько в мире всего любопытного!

7. Около полумиллиарда китайцев никогда не чистили зубы. Вместо того, чтобы купить зубную щётку и тюбик пасты, китайцы прибегают к помощи веток и зелёного чая.

Сколько в мире всего любопытного!

8. Фредрик Дж. Баур так гордился своим изобретением, что захотел быть похороненным в нём. Баур скончался в мае 2008 года в возрасте 89 лет, и его дети исполнили эту просьбу — его прах был разделен между парой урн и… упаковкой из-под Pringles.


Сколько в мире всего любопытного!

9. Китайская гора Цзянькуньчжу («Южный небесный столб»), которая стала прототипом некоторых ландшафтов в фильме Джеймса Кэмерона «Аватар», была переименована местными властями и с тех пор носит имя «Аллилуйя, Аватар!».



Сколько в мире всего любопытного!

10. Ученики древнегреческого философа Платона однажды попросили его дать определение человека, на что тот ответил: «Человек есть животное на двух ногах, лишённое перьев». Однако после того, как Диоген Синопский принёс в Академию ощипанного петуха и предъявил его в качестве «платоновского человека», Платону пришлось добавить: «И с плоскими ногтями».

Источник : https://nevsemix.com.ua/3939

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