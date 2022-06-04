Женщина старше мужчины на 10 лет: психология отношений

Согласно традициям, которые сложились практически у всех народов мира, во все времена мужчины предпочитали брать в жены молодых девушек. И такое происходило на протяжении многих столетий.

Подобный выбор мужчины считался вполне естественным. Ведь супруг рассматривался в качестве добытчика и охотника. Ему предстояло содержать семью, а поэтому он должен быть уже взрослым и состоявшимся человеком. Молодой жене отводилась роль заботливой супруги, рожающей своему мужу детей и дающей ему отдых от дел.

Разумеется, не всегда подобные браки оказывались идеальными. В том, что мужчина был старше женщины, можно увидеть как плюсы, так и минусы. Однако времена изменились. На сегодняшний день все чаще можно встретить такие браки, когда женщина старше мужчины на 10 лет, а то и больше. Причем особенного удивления это ни у кого не вызывает. Насколько крепки подобные союзы? Какие проблемы ожидают разновозрастные пары? Попробуем разобраться в этом вопросе.

Число разновозрастных браков

Что говорит о семьях, где жена старше мужа на 10 лет, статистика? Согласно ее данным, число подобных браков неуклонно растет. Например, в столице России, городе Москве, образуется в течение только одного года 60 тыс. новых семей.

Нюансы

Из них практически 1 тыс. – это браки, в которых женщина старше мужчины на 10 лет и более. Данные московских социологов указывают на то, что существует еще и большое количество так называемых гражданских разновозрастных союзов. Их в пять раз больше, чем тех, которые зарегистрированы официально. Интересно, что лидирующее место в мире по количеству разновозрастных браков, где партнерша старше мужчины, занимает город Филадельфия (США).

Какими чаще всего бывают брачные отношения с женщиной старше на 10 лет? В этом случае важную роль играет не только возраст. Огромное значение для выстраивания отношений в семье имеют психологические особенности каждого из супругов. Не последними оказываются и личностные характеристики партнеров, а также имеющаяся у них система ценностей.

Специалисты уверены в том, что привязывать свои отношения только к возрасту не стоит. То, что жена старше на 10 лет, имеет значение лишь тогда, когда это сказывается практически на всех сферах супружеской жизни.

Крепость подобного союза в немалой степени зависит от восприятия возраста (как собственного, так и партнера), а также от распределения ролей лидерства в семье. Немаловажным становится и чувство взаимоуважения, а также самооценка каждого из супругов. А это, как правило, зависит от того уровня культуры, который присутствует у людей, от их жизненных ценностей и установок.

Причины развития отношений

Почему мужчины стремятся к заключению разновозрастных браков? Женщина старше, а следовательно, опытнее. Многим представителям сильного пола это просто нравится.

Очень часто невесты оказываются старше своих женихов, если у них это второй брак. Зрелая женщина уже точно знает, чего она хочет. Ее отличает открытость и имеющийся за плечами жизненный опыт. Она не скрывает своих устремлений, и в связи с этим мужчине с ней весьма интересно во всех отношениях. Для него подобное общение является еще и прекрасной жизненной школой.

Кроме этого, то, что мужчина полюбил женщину старше на 10 лет, может свидетельствовать о его непопулярности среди ровесниц. В таких случаях комфортные и очень надежные отношения нередко складываются у таких молодых людей только со зрелыми дамами.

Материальна сторона

Если женщина старше мужчины на 10 лет, то она, скорее всего, уже состоялась в профессиональном плане и успела достичь успехов, поднявшись по карьерной лестнице. Хорошая работа позволяет ей быть финансово независимой и не нуждаться в материальной поддержке мужа.

Каким образом рассматривается этот вопрос в психологии? Женщина старше мужчины на 10 лет при ее материальной независимости обязательно будет выступать в роли учителя. Ее партнеру достанется роль ученика. Другими словами, в подобных отношениях всегда будут реализовываться неосознаваемые обоими партнерами желания. Один из них (а именно женщина) будет стремиться к лидерству, а второй (мужчина) – к подчинению. В тех случаях, когда оба партнера имеют именно такие мотивы, их отношения будут вполне комфортными.

Интимная сторона

Известно, что сексуальные отношения играют немаловажную роль в любом браке, в том числе и в разновозрастном. Что говорит об этой стороне вопроса психология? Женщина старше мужчины на 10 лет, обладающая пылким темпераментом, нуждается во внимании своего партнера. Ее желание вести активную половую жизнь далеко не всегда способен удовлетворить ровесник. Именно поэтому чаще всего на подсознательном уровне такая женщина приступает к поискам молодого партнера. При этом во время интимных встреч она вовсе не является их пассивным участником. Чаще всего такие дамы выступают в роли равноправного партнера или даже ведущего.

Материнский инстинкт

Чем еще можно объяснить возникновение отношений, когда в паре женщина старше на 10 лет? Причиной тому может служить гипертрофированный материнский инстинкт. Ведь такие женщины уже самостоятельные и взрослые. Одни из них не смогли реализовать себя в материнстве, а у других дети уже выросли и не нуждаются в их опеке. В этом случае в роли ребенка может выступить молодой мужчина.

Подобный вид брака считается комплиментарным. Произошло это название от французского слова complementaire, что в переводе означает «дополнять». Отношения между супругами в таком браке строятся в форме «родитель-ребенок». Другими словами, женщина в подобных отношениях выполняет родительские функции.

Каковы причины возникновения подобных браков? Они кроются в структуре личности мужа и жены. Как правило, это люди, зависимые от отношений и обладающие неудовлетворенными потребностями в привязанности и в родительской любви.

Факторы риска

Если заключен неравный брак и женщина старше на 10 лет своего партнера, то психологи утверждают о том, что подобная возрастная разница делает такой союз более уязвимым. Разумеется, между людьми могут возникнуть настоящие чувства. А ведь известно, что любви все возрасты покорны. Тем не менее не все самые романтические, страстные и яркие отношения способны пройти проверку на истинность. Одни из них разрушаются под воздействием повседневности и быта, другие беззащитны перед неумолимо текущим временем, у третьих возникают непримиримые противоречия, а четвертые не выдерживают трудностей, которые приходят с появлением ребенка. При этом психологи придерживаются мнения о том, что у семей, в которых супруг младше своей второй половинки, шансы на счастливое существование уменьшаются с увеличением возрастной разницы между мужем и женой.

Разумеется, от испытаний не застрахованы и браки, заключенные между ровесниками. И это подтверждает текущая статистика по разводам. Однако у тех союзов, где разница в возрасте выражена не в пользу мужчины, имеется множество дополнительных факторов риска.

Лидерство жены

Стоит ли строить отношения с женщиной старше на 10 лет? Многих молодых мужчин привлекает в таких дамах уверенность в себе, самостоятельность и независимость. Но стоит иметь в виду, что эти качества далеко не всегда являются положительной стороной для семейной жизни. В доме, где царит матриархат, мужчина невольно играет вторые роли. Конечно, до поры до времени это его может вполне устраивать. Однако после того как супруг почувствует себя достаточно зрелым и самодостаточным, непременно будут возникать конфликты.

Существует и еще один момент, который связан с детьми. Если мама старше папы на 10 лет и управляет им, то ребенок непременно будет чувствовать падение авторитета отца. Естественно, это обязательно скажется на его взаимоотношениях с ним. Пострадает при этом и самооценка мужчины как отца.

Неравные роли

Порой, когда женщина старше мужчины на 10 лет, она начинает чрезмерно опекать и поучать своего супруга. А иногда жена пытается стать любимой «девочкой» для своего возлюбленного. В этом случае отношения инвалидизируются и не могут быть гармоничными. Так, если женщина общается с молодым супругом как мать, то взамен с его стороны она получает преданность и уважение. В такой ситуации супруга не стремится заводить детей, ведь роль ребенка играет ее муж. Помогая в формировании собственного «Я», жена чаще всего забывает о своих интересах и о своей жизни. Она настолько сосредотачивается на желаниях и чувствах мужа, что перестает понимать свои желания и чувства.

По мнению психологов, подобного риска можно избежать. Но при этом женщина не должна разговаривать со своим возлюбленным будто с маленьким ребенком. Не стоит ей и явно подчеркивать разницу в возрасте, а также свою мудрость, успешность, опытность, стрессоустойчивость, жизненный опыт. Ведь муж и жена - прежде всего партнеры. И в идеале они должны общаться на равных, исходя из модели «взрослый-взрослый». Причем это должно касаться всех жизненных аспектов.

Разница в интересах

Если женщина старше на 10 лет, совместимость супругов порой оказывается под вопросом из-за того, что они не являются представителями одного поколения. Так, молодому мужу могут нравиться шумные компании, куда он будет стремиться всей душой. Жене же по сердцу будут тихие вечера и домашний уют.

Или она предпочитает театр, а он обожает компьютерные игры, и т.д. Если общие интересы отсутствуют, то подобный факт непременно сделает разницу в возрасте еще более ощутимой. Между супругами в таком случае велика вероятность появления существенных разногласий.

Отношения к родительству

Как правило, мужчина существенно позже созревает для отцовства, чем женщина для материнства. И если жена старше мужа на 10 лет, то эта проблема еще более усугубляется. У зрелой женщины существует острая потребность стать матерью и родить ребенка. А вот будущий отец, вероятнее всего, считает, что ему еще нужно «пожить для себя», что он «не готов» или «не встал на ноги».

Ну а если ребенок все же появляется, то мужчина, который привык к нежной заботе своей любимой, вдруг обнаруживает, что ему недостает внимания. Подобный факт является классической причиной внутрисемейных конфликтов.

Дети от предыдущих браков

Если в семье жена старше мужа, то у нее, скорее всего, уже имеется опыт построения супружеских отношений. Вероятнее всего, она уже имеет детей. Разумеется, подобная ситуация является вполне обычной. Однако такой ребенок, даже сам не подозревая этого, является неким катализатором супружеских отношений. И если в отношениях молодоженов имеются скрытые проблемы, то дети от первых браков непременно обнаруживают и обостряют их. Нередко наличие ребенка разъединяет двух людей, которые всей душой хотят быть вместе, однако не способны сообща преодолевать возникшие трудности.

Женские комплексы

По мнению психологов, женщина, заключившая брак с мужчиной намного моложе себя, стремится повысить свою самооценку. И это вполне естественно. Ведь вряд ли супруга, которая не уверена в себе, будет хорошей женой. Она начнет подозревать мужчину в неверности, станет требовать любых доказательств искренности его чувств. К тому же ее обиды будут возникать буквально на ровном месте. Однако далеко не все женщины способны остаться уверенными в себе в тот момент, когда у них начинают появляться признаки старения, а муж вступает в период расцвета привлекательности. Печально и то, что многие молодые супруги со временем вдруг начинают осознавать то, что их брак был неудачным и «пробным».

Школа жизни

Уже давно установлено, что партнеры, живущие вместе, со временем становятся очень похожими между собой не только по характеру, но и внешне. Молодого супруга при этом из-за его возраста ждут большие перемены, чем его вторую половинку. Мужчина приложит все усилия, чтобы дорасти до уровня своей суженой. Женщина же непременно будет помогать ему в этом, передавая свой жизненный опыт, а также уже пришедшую с годами мудрость. Она постоянно подталкивает и вдохновляет своего любимого на новые свершения, при этом оберегая и поддерживая его. Без жен, которые играют роль старшего друга, такие мужчины ощущают одиночество. Психологи отмечают, что именно в таких парах партнер быстрее достигает уверенности в себе, добиваясь положительных результатов в эмоциональном состоянии, а также в подъеме по карьерной лестнице.

Немаловажна и роль молодого супруга. Он в семейные отношения привносит романтику, а также знакомит жену с современными тенденциями, например, с теми, которые касаются компьютерных технологий. В силу своего возраста такой муж не станет ограничивать действия женщины, а также наставлять или упрекать ее. Жена будет это очень ценить. С таким мужем она непременно почувствует себя уверенной в себе, более свободной.

Исходя из этого можно утверждать о том, что брак, в котором женщина старше мужчины на 10 лет, выгоден обоим. Супруга поддерживает и "растит" своего любимого, культивируя в нем полезные качества и помогая встать на ноги. Для женщины такой брак хорош тем, что ее жизнь становится наполненной смыслом. Она повышает самооценку благодаря ощущению собственной значимости. Находясь возле молодого мужчины, она чувствует себя более уверенной, радостной, молодой и свободной.

Как достичь гармонии?

Многие психологи знакомы с настроением женщин, состоящих в браке с молодыми мужчинами. Такие дамы уже с самого начала возникновения отношений начинают настраиваться на то, что их союз непременно развалится. Женщины более чем уверены, что впереди у них только несколько лет семейного счастья. И они согласны на это. Однако психологи предупреждают, что подобная установка способна привести к подспудной неуверенности в себе. В этом случае женщина начнет нервничать, ощущать бессилие или впадать в депрессию. Причиной всех этих состояний явится страх потерять суженого, что может заставить супругу совершать довольно серьезные ошибки. Психологи рекомендуют никогда не напоминать мужчине о том, что он младше. Помимо этого, супруга не должна давать волю своей ревности. Ведь в этом случае ее партнер будет ощущать себя щенком, которого держат на коротком поводке. Отсутствие внешних негативных эмоций позволит сохранить любовь и уважение в семье.

Нередко женщина на подсознательном уровне настраивается на неизбежный развод, считая, что иначе просто быть не может. Психологи в таком случае рекомендуют помнить о том, что мысли человека материальны. Именно поэтому они рекомендуют давать несколько иную установку, которая будет более оптимистичной. Разумеется, отношения в браке непременно развиваются, последовательно проходя различные этапы. Постоянно идеальными они быть просто не могут. Переход от одной ступени к другой сопровождается чередой кризисов. И это является обычным делом для любых отношений и пар, независимо от возраста супругов. Конечно, возрастная разница способна стать проблемой. Однако она одинакова и для тех семей, где жена старше мужа, и для тех, где она младше его.

Психологи считают, что не стоит отказываться от отношений, у которых, как считается, нет будущего. Единого рецепта для принятия решений о том быть или не быть такому браку не существует. Все будет зависеть от конкретного случая. Ведь любви все возрасты покорны. Этому чувству не подвластны никакие правила, и для него не существует границ. Если женщина хочет быть желанной и любимой и знает, как добиться этого, то она непременно сохранит семью. Ведь союзам, созданным на искренних и взаимных чувствах, не могут помешать никакие ограничения. У каждой пары имеется своя формула любви и идеальных отношений, которая позволяет им быть вместе. Но если этого нет, то возрастная разница, которая является существенной, только ускорит расставание .

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2484795260711471147/

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