Ракетное послание во время визита в Киев Генсека ООН — это последнее предупреждение западным разжигателям войны

Генсека ООН Антониу Гутерриш 28 апреля посетил Киев и Киевскую область. Именно в это время Россия нанесла по украинской столице ракетный удар.В этот день Киев посещал также премьер-министр Болгарии Кирил Петков.

Взрывы прогремели вскоре после завершения совместной пресс-конференции генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Украины Владимира Зеленского, которые перед этим провели в Киеве встречу.

Генеральный секретарь ООН Гутерриш заявил, что шокирован ракетным обстрелом Киева во время его визита. Об этом он сказал в интервью BBC журналисту Бен Брауну.



"Генеральный секретарь ООН сказал , что он шокирован тем, что Россия нанесла ракетный удар по Киеву, пока он находится в городе для переговоров с президентом [Украины Владимиром] Зеленским", – написал Браун.

Кроме того, Гутерриш также отметил :"Ещё вчера он сидел за длинным столом в Москве, а сегодня в километре от него звучат взрывы. Открытка из Москвы?" .

Глава МИД Украины назвал «чудовищным варварством» ракетные удары по Киеву во время пребывания здесь генсека ООН и премьер-министра Болгарии.Министр обороны Украины Алексей Резников заявил , что это атака на безопасность генерального секретаря и на мировую безопасность! " .

Мэр Киева Виталий Кличко заявил , что два удара были в Шевченковском районе столицы. Одна из ракет попала в нижние этажи жилого дома.

По информации советника главы МВД Антона Геращенко, удар крылатыми ракетами по Киеву был нанесен с территории оккупированного Россией Крыма. Одну ракету перехватило ПВО, две прилетели в Шевченковский район, причем одна из них попала в жилой дом.



По предварительной информации ГСЧС, в результате обстрела пострадало 10 человек и погибла журналистка «Радио Свобода» Вера Гирич. Поисково-спасательные работы продолжаются.Спасатели и медики работают на месте. Идёт эвакуация жителей.



Между тем президент США Джо Байден запросил у Конгресса 33 миллиарда долларов на поддержку Украины. Эти деньги предполагается направить на военную, гуманитарную и экономическую помощь. При этом Белый дом призывает и другие страны продолжать выделять средства для содействия Киеву.

Однозначно ракетное послание во время визита в Киев Генсека ООН — это последнее предупреждение западным разжигателям войны! К сожалению, многие украинцы до сих пор еще не догадываются, что эту войну затеял Запад, который еще не отказался от подлой колониальной политики своих кровавых варварских предков, устроивших геноцид многим народам!



Сегодня только отъявленные русофобы не верят в то ,что, если бы не гуманное отношение руководства России к украинскому населению, которое кровожадные бандеровцы используют как «пушечное мясо», не давая возможности эвакуироваться, то эта спецоперация на Украине давно была бы уже завершена!



Может быть хоть сейчас после обильно пролитой крови Зеленский все-таки отменит постановление в конституции Украины о вступлении в НАТО, которое так пагубно для страны зафиксировал его коррумпированный предшественник Порошенко?

Порой складывается впечатление, что весь мир ополчился на Матушку-Россию. Именно поэтому сегодня Россия воюет не с Украиной, а фактически с кровавым и гегемонистским Западом и это противостояние, если западные неоколонизаторы не одумаются, обязательно приведет к Третьей мировой войне , в результате которой наша планета превратиться в радиоактивный пепел !

Единственный же человек на планете, который сегодня ,на мой взгляд, может спасти мир и наших детей от приближающейся катастрофы — это ,несомненно, Владимир Владимирович Путин !Именно Путин во время своего правления не раз спасал мир от ядерной войны, лишив американцев ложного ощущения неуязвимости и зафиксировал конец американской гегемонии! Своей же фразой: «Зачем нам мир, в котором нет места России?» – Владимир Путин объявил коллективному Западу цивилизационную войну!

Исходя из всего вышесказанного, становится понятным, что альтернативы Путину в России сейчас нет и думаю еще долго не будет, поэтому , дорогие россияне, берегите его и лелейте, чтобы он долго руководил страной.Не скрою, что ,говоря это , я , как гражданин Грузии, преследую и свой меркантильный интерес, поскольку недавно став дедушкой, я одновременно стал излишне сентиментальным и поэтому уверен, что в настоящее время не только России , но и всему миру нужен такой президент великой державы ,который в состоянии предотвратить Третью мировую войну, чтобы наши дети и внуки жили счастливо на мирной планете Земля!

Сегодня судьба Путина и России фактически одно и тоже!Говорю вам об этом, поскольку сегодня враги России и русофобы различных мастей активно выступают против спецоперации Путина на Украине, стремясь свергнуть патриотическое руководство страны!К сожалению, врагов оказалось больше , чем можно было предположить. Например, меня крайне удивляет враждебная позиция руководителей многих ведущих российских СМИ, которые категорически отказали мне в публикации этой моей статьи, а также моей статьи(«Для чего Запад спровоцировал спецоперацию России на Украине» https://otari.mirtesen.ru/blog/43648314579/), в которой я убедительно доказываю, что главными организаторами сегодняшних событий на Украине являются США и подвластные им европейские страны!

Уважаемые друзья ! Мы живем на стонущей, пропитанной кровью земле, поэтому настало время, отложить в сторону все наши противоречия и сплотиться , чтобы на нашей планете воцарился мир, а не бесконечная война! Призываю всех выступить против надвигающейся катастрофы, в которой не будет ни победителей , ни побежденных. Именно от нас сегодня зависит — воцарится ли долгожданный мир на нашей стонущей от войн и катаклизмов планете. Господи ! Спаси, сохрани и защити жизнь на Земле !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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