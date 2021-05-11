Раз ты не можешь обладать малым, как я дам тебе много

Некоторые люди уже по привычке думают только о плохом и просто не выносят радости. Даришь им радость, а они не понимают, что это дар от Бога, не принимают – потому что в глубине души просто не хотят ее. Они настолько привыкли думать об одних проблемах, что проблемы наполняют их жизнь без остатка.

Если ты не ценишь одних даров – как дать тебе другие

Архимандрит Андрей (Конанос)

Я всегда удивляюсь, когда вижу семейные пары, которым дана радость любви, но которые при этом не благодарят Бога и не знают счастья. Как так можно? Бог дал тебе женушку, детишек, ты здоров, любим, счастлив – разве этого недостаточно, чтобы благодарить Его? Иметь семью, в то время как многие твои друзья никак не могут ее создать – или в силу возраста, или из-за каких-то проблем… И вот они переживают, а ты наслаждаешься таким даром и при этом не радуешься ему, не говоришь «спасибо», а постоянно жалуешься.

Если Бог увидит, что ты не ценишь Его даров, Он не сможет тебе дать другие – не потому, что Ему жалко, а просто для чего? Что ты будешь с ними делать? Так говорит свт. Иоанн Златоуст. Бог – как мать, которая приготовила вкусное угощение и вдруг замечает, что дети не хотят его есть. Она думала вечером приготовить еще – и булочки, и пиццу, и торт с кремом, – но сейчас она видит, как дети выкидывают ее угощение на помойку, и думает: «Зачем опять готовить?

Они не хотят есть, не благодарят меня, им не нравится…»

Вот причина, по которой у тебя нет того, чего хочется. Ты не можешь удержать то, что есть. В этом всё дело. Да, это неприятно слышать, вижу, ты огорчаешься – но это так.

Знаешь, для чего я тебе всё это говорю? Чтобы у тебя открылись глаза. Старец Паисий называл это духовным пробуждением. Как у человека, который внезапно просыпается от резкого звона будильника, вскакивает и говорит: «Где я, что со мной?» Я полностью слепой, я не вижу даров Божиих, я неблагодарный!

Иди на кладбище, поброди среди могил, остановись, поставь свечку за упокой и подумай: «Я жив, я могу ходить, у меня есть возможность выбора, я еще могу покаяться, исправиться!..»

Как один человек, который, выйдя из дома, увидел, как котенок карабкается на сосну, и сказал мне после: «Я почувствовал себя самым счастливым человеком на свете!» Он увидел солнце, сосну, котенка и ощутил великое счастье. Вот как бывает. А у тебя – никогда.

Вот потому ты и не радуешься – из-за неумения удивляться. А удивиться, обрадоваться можно чему угодно! Рутины не существует. Вот, например, я сейчас вижу, слушаю тебя, мы с тобой разговариваем во время передачи, и наше общение, общение с другими людьми – это большая радость для меня, за которую надо благодарить. Разве этого мало? Видеть Божие творение, Его создание, видеть плод Его дел…

«У тебя есть дом». – «Но у меня нет этого и вот этого…»

Нужно начать думать по-другому и благодарить Бога за то, что у нас уже есть. Можно обратиться к Нему с такими словами: «Господи, я слышал (например, в такой-то молитве), что можно научиться благодарить Тебя даже за неприятные вещи – потому что если вдуматься, они вовсе не неприятны».

В первую очередь нужно благодарить – благодарить за то, что дает нам Бог. И тогда душа станет нежной, сердце – мягче, и ты всё поймешь. Поймешь, что всё можно претворить в источник счастья и радости.

И хочу тебе сказать – ты достоин того, чтобы радоваться! Жаль, если годы пройдут в грусти, плаче, унынии и рутине. Жизнь прекрасна, но нужно пробудиться духовно – с помощью любомудрия, любочестия, смирения и Божественного просветления. Дай нам Бог стяжать это.

Ты тонешь в мыслях, которые заставляют тебя видеть всё в черном цвете. Не понимаю, зачем так делать, зачем ставить себе цель постоянно думать о плохом, искажая и омрачая действительность. Тебе говорят: «У тебя есть дом!» А ты в ответ: «Ну и что? У меня нет этого и вот этого…» Но у тебя – дом! Разве у всех есть дом? Он ведь твой, собственный? Твой. Значит, за аренду платить не надо. У тебя свой дом, а ты этого не ценишь. Да даже если снимаешь жилье – разве в наше время легко найти подходящий вариант?

А ты не ценишь этого, не понимаешь… Знаешь, что ты делаешь сейчас? Ты будто говоришь: «Господи, я не понимаю, зачем Твои дары, не ценю их». И провоцируешь Бога, провоцируешь саму жизнь забрать у тебя эти дары – но не из мести, а потому что Господь видит, что Его дары лишились цели.

Если дар, посланный Богом, не делает тебя мягче, смиреннее, довольнее и спокойнее – тогда для чего он вообще нужен? И Господь говорит: «Давай-ка его сюда, Я заберу его. Не потому, что хочу тебя лишить чего-то – наоборот, Я желаю дать тебе еще больше; но раз ты не можешь обладать малым, как Я дам тебе много?»

«Думай, прежде чем возмущаться»

И не думай, что, как только у тебя что-то появится, ты станешь счастливее. Нытик ноет и тогда, когда у него всего много, а счастливый, спокойный человек остается таким и с малым. Это то, о чем говорит апостол Павел: «Я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии; научился всему и во всем» (Фил. 4:11). Когда человек так мыслит, он не жалуется. Перестань жаловаться. Научись благодарить Бога даже тогда, когда всё получается ровно наоборот.

Как можно достичь такого состояния, при котором человек говорит: «Благодарю Тебя, Господи, за то, что у меня рак»? Как? Когда мы не в состоянии благодарить даже за здоровье. Как возможно благодарить за болезнь, за рак? Как можно благодарить, когда болен? «Э, болезнь очень многому может научить! – говорил этот человек. – Я научился терпению, любви, смирению, молитве, надежде, вере; научился не быть злопамятным, помнить о смерти и надеяться на воскресение». Вот чему может научить болезнь. И человек это понял.

А у другого есть всё, он пышет здоровьем, но постоянно унывает. Знаешь, как это называется – когда ничем не болеешь и при этом унываешь? Когда есть всё, а человек постоянно жалуется, что чего-то не хватает, постоянно осуждает? «Отче, я поругалась с мужем. Я поругался с женой. Мы хотим развестись. Мы развелись». Где уж тут быть довольными… Но если поделиться своими проблемами с Богом и попросить Его подсказать верное решение, Он сделает так, что ты поймешь: и за эти проблемы ст?ит поблагодарить. Поверь.

Может быть, сегодня у тебя не получится сказать «спасибо» – потому что пока не можешь, потому что рана еще слишком глубока, потому что вы расстались совсем недавно; но хотя бы просто поверь, что всё случившееся – для твоего же блага. Это правда, говорю тебе. Настоящее благодеяние.

Будем благодарить Бога за все видимые и невидимые благодеяния. Ведь всё в жизни – Его дары. Однако мы не смотрим так на жизнь, не смотрим.

Одна женщина пришла как-то к старцу Паисию и начала жаловаться:

– Муж на полгода уходит в плавание, за что мне такое? Почему я должна столько времени жить одна, без мужа, и постоянно за него волноваться?

Старец ответил ей тогда:

– А помнишь, как ты хотела быть монахиней, инокиней, посвятить себя Богу?

– Помню, – отвечала она. – Но потом во мне что-то переменилось, и я захотела замуж!

– Правильно! Бог услышал твои молитвы и исполнил два желания одновременно. А ты теперь возмущаешься.

– Да как же не возмущаться? Мужа нет по полгода…

– Но разве ты не молилась сначала о том, чтобы стать монахиней, а потом – чтобы выйти замуж? Ты хотела или замуж, или в монастырь – вот Бог и дал тебе ответ.

И женщина вспомнила, что действительно в молодости молилась и о том, и о другом, не зная, какой путь выбрать. И Господь сделал так, что по полгода она жила, как монахиня, потому что муж уходил в плавание, а она оставалась одна с детьми, посвящая себя Богу, служа им в служении и самопожертвовании. А следующие полгода она была женой своего мужа, обычной семейной женщиной.

– Да, отче! – сказала женщина старцу. – Вы правы.

– Вот и думай, прежде чем возмущаться, – отвечал он.

Преподобный Паисий Святогорец

Когда привыкли думать только о проблемах – ничего другого в жизни и не останется

Думай правильно! Пусть твой ум, омраченный скорбью, тревогой, усталостью, депрессией и привычкой роптать – просветится. Некоторые люди уже по привычке думают только о плохом. Они так привыкли, иначе не умеют. И терпеть не могут радоваться, просто не выносят радости. Даришь им радость, а они не понимают, что это дар от Бога, не принимают эту радость, – потому что в глубине души просто не хотят ее. Я не преувеличиваю. «Как это возможно? – удивишься ты. – Как можно не хотеть радоваться? Вы, наверное, шутите. Да мы все только одного и хотим – чтобы радоваться!» Да, а ст?ит радости посетить нас…

Некоторые люди настолько привыкли думать об одних проблемах, что проблемы наполняют их жизнь без остатка, иначе и думать не о чем. Они не могут жить в мире и спокойствии, без склок, а стоит одной проблеме решиться, на смену ей тут же ищется другая.

В сущности, такие люди сами себе создают проблемы. И не потому, что они активны и хотят что-то изменить, а из-за постоянного недовольства, которому нужны всё новые и новые поводы. Человек очень хочет быть недовольным и ищет повод.

Помню, один юноша всё никак не мог жениться и сетовал:

– Вот, Бог мне не помогает, не посылает мою единственную! Что мне делать?

– Не переживай так, сынок, – говорил я ему. – Значит, у Бога есть на то причина, всё к лучшему!

Прошло какое-то время, этот юноша всё продолжал переживать, и вот однажды он встретил девушку, про которую было понятно – они подходят друг другу и может получиться хорошая семья. Но тут молодой человек опять начал сокрушаться! «Этого не может быть! Так не бывает! Не бывает всё настолько хорошо! Что-то подсказывает мне, что ничего хорошего не получится!»

– Послушай, – сказал я ему. – Ты столько молился, чтобы это произошло! И вот, наконец, Бог решает твою проблему. А ты опять упрямишься, жалуешься, опять недоволен и сам отталкиваешь от себя свое счастье. Получается, ты ищешь несчастье, ищешь одиночества и уныния. Вот что тебе нужно.

«Благодарю Бога за…»

Что-то произошло с нами. Не знаю, что. Мы не хотим быть счастливыми, нам это не нравится. Один священник как-то предложил своим чадам: «Возьмите лист бумаги и напишите, что, как вам кажется, является великой милостью Божией в вашей жизни. Напишите и посмотрите, сколько этих даров. А если объединить всё это вместе, получится одна большая радость».

Пожалуйста, посмотри мне в глаза. Почему у тебя не радостный взгляд? Пиши-пиши и благодари Бога. «Спасибо, Господи, что я здоров, у меня есть семья, прекрасная жена, замечательный муж, дети, деньги, теплый дом, автомобиль, работа, дача, родные, любящие меня друзья, люди, которые мне помогают, хорошие соседи и т.д.». Я знал одного мальчика, который благодарил Бога даже за щенка! А что? Щенок, котенок, которых мы так любим – не нужно вычеркивать их из списка.

Получается столько поводов сказать Богу спасибо! То есть столько поводов утешиться, испытать радость и счастье. Ты счастлив?

Тот священник сказал своим чадам сделать такой вот список Божиих даров и перечитывать его, как только подступает уныние или недовольство. Просто перечитывать и понимать, что у нас нет никакого права быть недовольными! И вот один из его чад, духовный человек, написал: «Благодарю Бога за то, что могу молиться». А другой написал: «Благодарю Бога за возможность причащаться». И написав это, подумал: «Как можно быть чем-то недовольным, когда причащаешься? Исповедаться – и при этом жаловаться? Читать Евангелие, видеть, как Христос говорит о любви, смирении и становится твоим Другом – и жаловаться? Что же получается? Каждый раз, – продолжал этот человек, – когда мне становилось тяжело, я тут же брал свой список, перечитывал его и говорил себе: спустись на землю, как тебе не стыдно – жаловаться, быть неблагодарным! Это огромный грех!»

Душа, не благодарящая Бога, – больная душа. Бог не наказывает, не мстит, но, как говорит свт. Иоанн Златоуст, если хочешь получить от Него больше даров, сначала нужно поблагодарить за то, что уже есть. Чтобы Бог видел: ты ценишь, что имеешь.

И когда Он видит радостные души, трепещущие от благодарности и счастья, то дает еще больше. Берите, дети Мои, берите! И когда видит твои глаза, сияющие от радости, то посылает новые дары, потому что – «Как не дать еще? Ведь сын Мой так радуется, благодарит и прославляет Меня!»

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