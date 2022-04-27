Молодая вдовушка: лакомый кусочек для мужчин

Наконец-то, свершилось. Некогда пленница в собственном доме стала свободной женщиной в чёрном одеянии. Ведь не редки были случаи, когда совсем юных девушек родители выдавали замуж за дряхлых старцев.

Те на старость лет могли насладиться красотой своих молодых жён. Однако, век их был недолог. Порой, девушки втайне мечтали поскорее облачиться в чёрное. Можно ли их винить за желание быть счастливыми?

Более всего кончине своего супруга радовалась сестра Генриха VIII — Мария Тюдор. Английскую принцессу выдали замуж за Людовика XII. Король Франции был старше своей молодой супруги на 34 года. Мария успела стать французской королевой, но, на свою радость, не успела забеременеть.

Мария Тюдор, королева Франции. XVI век

Вопреки воле брата она поспешно вышла замуж за Чарльза Брендона. Генрих VIII был в гневе. Мария же вернула французской короне все подаренные украшения, а Генриху — приданное, лишь бы поскорее откупиться от брата и быть счастливой.

Мы, современные люди, Марию понять можем. Но на такой смелый поступок были готовы не все. В глазах церкви вдова — это вновь благопристойная дама, желательно в возрасте, которая воспитывает своих внуков и не желает больше любви.

Но в Средние Века доля молодых вдов все же превалировала. Молодая женщина от любви отказываться не желала. Напротив. Она была финансово независима и уже не так благопристойна, как юная девушка, живущая под родительским крылом. Вот здесь и была загвоздка.

Вдовы были весьма привлекательны для альфонсов и малообеспеченных мужчин. Жениться на вдове считалось удачей. Но скажу вам так — не во всех странах. В Англии вдова могла потерять часть своего наследства, если выйдет замуж повторно. Считалось, что такой закон наоборот был для безопасности вдовы, а не для того, чтобы ущемить её в правах.

Стевенс Альфред " Вдова"

Посудите сами, если молодая вдова оставалась при своём огромном состоянии, то сразу же становилась лакомым кусочком как для женихов, так и для родственников, желающих выгодно выдать её замуж.

А если вдова теряла большую часть своего наследства от почившего мужа, то уже становилась менее привлекательной невестой для повторного брака. Это позволяло ей самой выбирать будущего мужа. Ведь если она готова потерять своё состояние — значит правда любит этого человека.

На Руси некоторые боялись вдов, мол, они связаны с «тем миром». Потому вдовы, чаще всего, выходили замуж за вдовцов.

Вдов было много. Приведу вам пример из Англии XV века, где в стране было три герцогства и двенадцать графств. Из них женщины владели двумя герцогствами и десятью графствами. Обстоятельства были разные. Некоторые владения перешли по наследству дочерям, но, обычно, вдовы были регентшами при малолетних наследниках.

Художник Август Тулмух

А порой вдовы были трофеем и наградой от короля его близкому другу. Ведь если король сказал: "свадьбе быть", то разве с ним можно спорить? Женщины выкупали право не выходить замуж, но стоило это очень дорого. Порой, цена равнялась практически всему их состоянию. Король Генрих I пытался как-то защитить вдов от обязательного второго замужества, однако, на деле все вышло не очень гладко.

Давайте подведём итог: молодая вдова была относительно свободна от своей родни и финансовой зависимости. По сути, она могла выйти замуж по своему усмотрению, но если эта была герцогиня или другая знатная дама — то, чаще всего, уже с разрешения короля.

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