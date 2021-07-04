Истории Маугли наших дней

Кто из нас не знаком с трогательной повестью Редьярда Киплинга о «Лягушонке» Маугли — мальчике, выросшем в джунглях? Даже если вы не читали «Книгу джунглей», то наверняка смотрели мультфильмы по её мотивам. Увы, реальные истории детей, воспитанных животными, не так романтичны и сказочны, как произведения английского писателя, и далеко не всегда заканчиваются хеппи-эндом.

Вашему вниманию — современные человеческие детёныши, у которых среди друзей не было ни мудрого Каа, ни добродушного Балу, ни отважного Акелы, однако их приключения не оставят вас равнодушными, ведь проза жизни гораздо интереснее и куда страшнее творчества даже гениальных писателей.

Мальчик из Уганды, усыновлённый мартышками



Джон Ссебунья

В 1988-м году 4-летний Джон Ссебунья убежал в джунгли после того, как свидетелем жуткой сцены — в ходе очередной ссоры между его родителями отец убил мать малыша. Шло время, но Джон так и не вышел из леса и жители деревни начали считать, что мальчик погиб.

В 1991-м году одна из тамошних крестьянок, отправившись в джунгли за дровами, вдруг увидела в стае верветок, карликовых зелёных мартышек, странное существо, в котором не без труда узнала маленького мальчика. По её словам, поведение мальчишки мало чем отличалось от обезьян — он ловко передвигался на четвереньках и без труда общался со своей «компанией».

Читинская девочка, росшая среди собак

Женщина сообщила об увиденном жителям деревни и они попытались поймать мальчика. Как часто бывает с воспитанными животными детьми, Джон всячески сопротивлялся, не давая взять себя в руки, но крестьянам всё же удалось отбить его у обезьян. Когда воспитанника верветок отмыли и привели в порядок, один из жителей деревни узнал в нём беглеца, пропавшего без вести в 1988-м. Позже, научившись говорить, Джон рассказал, что мартышки учили его всему необходимому для жизни в джунглях — лазанью по деревьям, поиску пищи, кроме того, он освоил их «язык». К счастью, после возвращения к людям Джон без особо труда адаптировался к жизни в их обществе, у него обнаружились неплохие вокальные данные и сейчас повзрослевший угандский Маугли гастролирует с детским хором «Жемчужина Африки».



Саша Писаренко

Пять лет назад эта история оказалась на первых полосах российских и зарубежных газет — в Чите обнаружили 5-летнюю девочку Наташу, которая передвигалась по-собачьи, лакала воду из миски и вместо членораздельной речи издавала только лай, что неудивительно, ведь, как потом выяснилось, девочка практически всю жизнь провела в запертой комнате, в компании кошек и собак. Родители ребёнка не жили вместе и излагали разные версии случившегося — мать (так и хочется заключить это слово в кавычки), 25-летняя Яна Михайлова утверждала, что девочку у неё давно выкрал отец, после чего она не занималась её воспитанием. Отец, 27-летний Виктор Ложкин, в свою очередь, заявлял, что мать не уделяла Наташе должного внимания и до того, как он забрал малышку к себе по просьбе тёщи. Позже установили, что семью никак нельзя было назвать благополучной, в квартире, где помимо девочки, жили её отец, бабушка и дедушка, наблюдалась ужасающая антисанитария, не было воды, тепла и газа.

Когда её нашли, девочка вела себя, как самая настоящая собака — бросалась на людей и лаяла. Забрав Наташу у родителей, сотрудники органов опеки и попечительства поместили её в реабилитационный центр, чтобы девочка смогла приспособиться к жизни в человеческом обществе, её «любящие» папа и мама были арестованы.



Волгоградский узник птичьей клетки



История волгоградского мальчишки в 2008-м году потрясла всю российскую общественность. Родная мать держала его взаперти в 2-комнатной квартире, населённой множеством птиц. По неизвестным причинам мамаша не занималась воспитанием ребёнка, давая ему пищу, но совершенно с ним не общаясь. В итоге, мальчик до семи лет всё время проводил с птицами, когда его нашли сотрудники правоохранительных органов, в ответ на их вопросы он лишь «щебетал» и взмахивал «крыльями». Комната, где он жил, была заставлена птичьими клетками и просто переполнена помётом. Как сообщали очевидцы, мать мальчугана явно страдала психическим расстройством — она прикармливала уличных пернатых, брала птиц домой и целыми днями напролёт лежала на кровати, слушая их чириканье. На сына она совсем не обращала внимания, видимо считая его одним из домашних питомцев. Когда о «мальчике-птице» стало известно соответствующим органам, его отправили в центр психологической реабилитации, а 31-летнюю мать лишили родительских прав.



Маленький аргентинец, спасённый бродячими кошками



В 2008-м году полиция аргентинской провинции Мисьонес обнаружила бездомного малыша одного года от роду, который находился в компании диких кошек. Судя по всему, мальчик пребывал в обществе кошачьих по меньшей мере, несколько дней — животные, как могли, заботились о нём: вылизывали с его кожи присохшую грязь, носили ему еду и обогревали морозными зимними ночами. Чуть позже удалось выйти на отца мальчика, который вёл бродяжнический образ жизни — он рассказал полицейским, что несколько дней назад потерял сына, когда занимался сбором макулатуры. Папаша заявил офицерам, что дикие кошки всегда защищали его сына.



Калужский Маугли



2007-й год, Калужская область, Россия. Жители одной из деревень заметили в близлежащем лесу мальчика, которому на вид было около 10 лет. Ребёнок находился в стае волков, которые, видимо, считали его «своим» — вместе с ними он добывал пропитание, бегая на полусогнутых ногах. Позже сотрудники правоохранительных органов устроили облаву на «калужского Маугли» и обнаружили его в волчьем логове, после чего отправили в одну из московских клиник. Удивлению врачей не было предела — обследовав мальчика, они заключили, что хотя он выглядел как 10-летний, на деле ему должно было быть примерно 20 лет. От жизни в волчьей стае ногти на ногах парня превратились практически в когти, зубы напоминали клыки, его поведение во всём копировало повадки волков.

Молодой человек не умел говорить, не понимал по-русски и не отзывался на данное ему при поимке имя Лёша, реагируя, только когда его звали «кис-кис-кис». К сожалению, специалистам не удалось вернуть мальчика к нормальной жизни — всего через сутки после того, как он был помещён в клинику, «Лёша» сбежал. Его дальнейшая судьба неизвестна.



Воспитанник ростовских коз



В 2012-м году сотрудники органов опеки Ростовской области, придя с проверкой в одну из семей, увидели жуткую картину — 40-летняя Марина Т. держала своего 2-годовалого сына Сашу в загоне для коз, практически не заботясь о нём, при этом, когда ребёнка нашли, матери не было дома. Мальчик всё время проводил с животными, играл и спал вместе с ними, в результате, к двум годам он не смог научиться говорить и нормально есть. Стоит ли упоминать, что санитарные условия в комнате два на три метра, которую он делил с рогатыми «друзьями», не просто оставляли желать много лучшего — они были ужасающими. Саша был истощён от недоедания, когда его обследовали врачи, выяснилось, что он весил примерно на треть меньше, чем здоровые дети его возраста.

Мальчика отправили на реабилитацию, а затем в детский дом. Первое время, когда его пытались вернуть в человеческое общество, Саша очень боялся взрослых и отказывался спать в кровати, норовя забраться под неё. На Марину Т. было заведено уголовное дело по статье «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», в суд направили иск о лишении её родительских прав.



Приёмный сын сторожевого сибирского пса



В одном из провинциальных районов Алтайского края в 2004-м году был обнаружен 7-летний мальчуган, которого вырастила собака. Родная мать бросила маленького Андрея через три месяца после его рождения, доверив заботу о сыне отцу-алкоголику. Вскоре после этого родитель также покинул дом, где они жили, по всей видимости, даже не вспомнив о ребёнке. Папой и мамой для мальчика стал сторожевой пёс, который кормил Андрея и по-своему воспитывал. Когда его нашли работники социальной службы, мальчик не умел говорить, передвигался только по-собачьи и с опаской относился к людям. Он кусался и тщательно обнюхивал пищу, которую ему предлагали.

Долгое время ребёнка не могли отучить от собачьих повадок — в детском доме он продолжал вести себя агрессивно, бросаясь на сверстников. Однако постепенно специалистам удалось привить ему навыки общения жестами, Андрей научился ходить по-человечески и пользоваться столовыми приборами во время еды. Воспитанник сторожевой собаки также привык спать в кровати и играть с мячом, приступы агрессии случались у него всё реже и постепенно сошли на нет.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2250206592544541352/istori...

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