Как светлейший князь, граф, и будущий генерал-губернатор оплатил все долги русских солдат в Париже и чего ему это стоило

Любая война - брешь в экономике страны. Но особенно сильную пробоину в экономике России оставила война против Наполеона - Отечественная война 1812 года, за период которой были разорены крупнейшие и важнейшие города России, находящиеся в центральной её части.

Именно разрушительные походы Наполеона стали виной ослабления режима в Российской империи и появления революционных движений, пиком которых стало восстание Декабристов в 1825 году. Однако возвращаясь к событиям войны, интересный, забавный, и в то же время, очень благородный случай произошел с русской армией и князем Воронцовым в Париже.

После того, как русская армия "выгнала" французских солдат с территории Российской Империи, начались заграничные походы, который длились с 1813 по 1815 годы. Они ознаменовывались блестящими победами русской армии с союзными войсками против остатков великой французской армии, которая постоянно отступала

Наполеон на перевале Сен-Бернар

Русские солдаты прошагали всю Европу и в 1814 году торжественно, практически без сопротивления, вошли во французскую столицу - в Париж.

К тому моменту, преданных идеям Наполеона идей в Париже практически не оставалось, а если они и были, то не могли оказать никакого сопротивления русской армии. В общей массе, население Парижа на тот момент было готово покончить в кровопролитной войной и вернуться к мирной, довоенной жизни. Русские солдат пробыли в Париже несколько месяцев. За это время они успели стать постоянными гостями множество французских баров и питейных заведений. Не секрет, что после таких массовых гуляний за русскими солдатами числился огромный долг, который, к слову говоря, парижане готовы были простить русской армии.

Но в дело вмешался князь и будущий генерал-губернатор Российской Империи - Михаил Воронцов. Он совершил благороднейший поступок, к которому, подчеркиваю, его никто не обязывал - он оплатил все долги русских солдат в Париже, какие только были на тот момент. Это был жест благородства, адресованный Наполеону, который варварским способом прошелся по России.

Заграничные походы русской армии

Такая оплата стоила князю немалых денег. Долг русских солдат в Париже составлял космическую сумму - 1,5 миллиона рублей.

Чтобы погасить его из собственных средств, князь продал родное имение в Круглом, полученное по наследству от родной тётки — княгини Екатерины Дашковой. Перед выводом войск из Парижа, князь лично позаботился о сборе сведений русских долгов.

Вот что сказал о поступке Воронцова Нечаев :"Воронцов …будучи на посту командира русского оккупационного корпуса во Франции, продал свое имение, чтобы расплатиться за лихие парижские кутежи наших офицеров, которые, считая себя победителями, ни за что платить и не думали. Вот такой он был человек, с такими вот понятиями о чести и достоинстве ".

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

В первую очередь хотелось бы напомнить автору этой статьи, что восстание Декабристов в 1825 году фактически не связано с появлением революционных движений в России , поскольку основной причиной этого восстания было незаконное престолонаследие(об этом можно прочесть в моей статье: https://otari.mirtesen.ru/blog/43405019857/)!

Главную же легенду о декабристах создал Герцен, который нарисовал фактически виртуальный образ революции — богатыри-декабристы убивают дракона-самодержавие, как Георгий-Победоносец — Змия. Именно благодаря Герцену эта легенда стала технологическим оружием борьбы с не демократической властью!

Лживая советская пропаганда умело использовала этот миф Герцена для одурманивания своего народа, возвеличивая декабристов как якобы борцов с самодержавием !Именно поэтому Ленин упомянул его в своей работе «Памяти Герцена», написав, что именно декабристы «разбудили» его. Сталин же считал декабристов патриотами и непримиримыми борцами с самодержавием!

Что касается благородного поступка графа Воронцова, то хотелось бы также обратить внимание почитателей палача народов Сталина на то , как доблестная русская армия царя - батюшки на самом деле освобождала европейские страны, а не оккупировала их — как это сделал узурпатор Сталин после войны ! В этом отношении разве можно забыть как французы встречали в 1814 г. Александра I в Париже как царя-освободителя, который освободил, но не оккупировал Францию после победы над Наполеоном !

В этом отношении насколько циничны и неадекватны заявления некоторых деятелей, которые и сегодня считают , что Сталин бескорыстно освободил Европу от фашизма. Безусловно, он это сделал, но одновременно с этим СССР оккупировал эти страны на многие годы, пытаясь навязать им утопический социализм ! Единственной же европейской страной, которую после выполнения своей освободительной миссии в сентябре 1945 г. покинули и не оккупировали советские войска была Норвегия, в которой из-за этого до сих пор бережно относятся к памятникам павших советских воинов!

А может напомнить некоторым «забывчивым» деятелям мучения и страдания жителей многих якобы «освобожденных» европейских стран , которым навязали чуждую им идеологию и которые всячески боролись с советским режимом! На деле все оказалось иначе, поскольку до «освобождения» советскими войсками в европейских странах была цивилизованная рыночная экономика, существовала частная собственность, функционировал малый, средний и крупный бизнес, работали коммерческие банки.

После же вторжения Советов европейцы в одночасье лишились всего и подверглись массовым арестам и конфискациям! Например, тогда только в Румынии по мере коллективизации под репрессии и депортацию попали около 30 тысяч мирных жителей (какая знакомая «воспитательная» сталинская тактика)! В этом отношении поучителен так называемый Мармеладный бунт , возникший в 1953 г. в Германии, когда из-за бездарной и неэффективной советской экономики, возникли проблемы снабжения населения мармеладом – основным настольным продуктом немцев (https://otari.mirtesen.ru/blog/43925715683/).

И разве мало было пролито крови во время восстаний против ненавистного тоталитарного советского режима, например, в Чехословакии, Венгрии и т.д.? Неужели это можно назвать освобождением, когда тебя , освободив , – вновь покоряет «освободитель», ущемляя твои права и насильно отбирая твою независимость ?

Таким образом, Советский Союз во Второй мировой войне был не только жертвой агрессии, но и сам являлся агрессором и инициатором пересмотра международных границ !Скажу больше, диктатор Сталин, захватив многие европейские страны, не собирался заканчивать победоносную войну и собирался начать новую войну, но уже против США и всего мира, и обязательно захватил бы его, если бы американцы первыми не сделали бы атомную бомбу!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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