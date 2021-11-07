Как светлейший князь, граф, и будущий генерал-губернатор оплатил все долги русских солдат в Париже и чего ему это стоило

Любая война - брешь в экономике страны. Но особенно сильную пробоину в экономике России оставила война против Наполеона - Отечественная война 1812 года, за период которой были разорены крупнейшие и важнейшие города России, находящиеся в центральной её части.
Именно разрушительные походы Наполеона стали виной ослабления режима в Российской империи и появления революционных движений, пиком которых стало восстание Декабристов в 1825 году. Однако возвращаясь к событиям войны, интересный, забавный, и в то же время, очень благородный случай произошел с русской армией и князем Воронцовым в Париже.
После того, как русская армия "выгнала" французских солдат с территории Российской Империи, начались заграничные походы, который длились с 1813 по 1815 годы. Они ознаменовывались блестящими победами русской армии с союзными войсками против остатков великой французской армии, которая постоянно отступала
Русские солдаты прошагали всю Европу и в 1814 году торжественно, практически без сопротивления, вошли во французскую столицу - в Париж.
К тому моменту, преданных идеям Наполеона идей в Париже практически не оставалось, а если они и были, то не могли оказать никакого сопротивления русской армии. В общей массе, население Парижа на тот момент было готово покончить в кровопролитной войной и вернуться к мирной, довоенной жизни. Русские солдат пробыли в Париже несколько месяцев. За это время они успели стать постоянными гостями множество французских баров и питейных заведений. Не секрет, что после таких массовых гуляний за русскими солдатами числился огромный долг, который, к слову говоря, парижане готовы были простить русской армии.
Но в дело вмешался князь и будущий генерал-губернатор Российской Империи - Михаил Воронцов. Он совершил благороднейший поступок, к которому, подчеркиваю, его никто не обязывал - он оплатил все долги русских солдат в Париже, какие только были на тот момент. Это был жест благородства, адресованный Наполеону, который варварским способом прошелся по России.
Такая оплата стоила князю немалых денег. Долг русских солдат в Париже составлял космическую сумму - 1,5 миллиона рублей.
Чтобы погасить его из собственных средств, князь продал родное имение в Круглом, полученное по наследству от родной тётки — княгини Екатерины Дашковой. Перед выводом войск из Парижа, князь лично позаботился о сборе сведений русских долгов.
Вот что сказал о поступке Воронцова Нечаев :"Воронцов …будучи на посту командира русского оккупационного корпуса во Франции, продал свое имение, чтобы расплатиться за лихие парижские кутежи наших офицеров, которые, считая себя победителями, ни за что платить и не думали. Вот такой он был человек, с такими вот понятиями о чести и достоинстве ".
Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :
В первую очередь хотелось бы напомнить автору этой статьи, что восстание Декабристов в 1825 году фактически не связано с появлением революционных движений в России , поскольку основной причиной этого восстания было незаконное престолонаследие(об этом можно прочесть в моей статье: https://otari.mirtesen.ru/blog/43405019857/)!
Главную же легенду о декабристах создал Герцен, который нарисовал фактически виртуальный образ революции — богатыри-декабристы убивают дракона-самодержавие, как Георгий-Победоносец — Змия. Именно благодаря Герцену эта легенда стала технологическим оружием борьбы с не демократической властью!
Лживая советская пропаганда умело использовала этот миф Герцена для одурманивания своего народа, возвеличивая декабристов как якобы борцов с самодержавием !Именно поэтому Ленин упомянул его в своей работе «Памяти Герцена», написав, что именно декабристы «разбудили» его. Сталин же считал декабристов патриотами и непримиримыми борцами с самодержавием!
Что касается благородного поступка графа Воронцова, то хотелось бы также обратить внимание почитателей палача народов Сталина на то , как доблестная русская армия царя - батюшки на самом деле освобождала европейские страны, а не оккупировала их — как это сделал узурпатор Сталин после войны ! В этом отношении разве можно забыть как французы встречали в 1814 г. Александра I в Париже как царя-освободителя, который освободил, но не оккупировал Францию после победы над Наполеоном !
В этом отношении насколько циничны и неадекватны заявления некоторых деятелей, которые и сегодня считают , что Сталин бескорыстно освободил Европу от фашизма. Безусловно, он это сделал, но одновременно с этим СССР оккупировал эти страны на многие годы, пытаясь навязать им утопический социализм ! Единственной же европейской страной, которую после выполнения своей освободительной миссии в сентябре 1945 г. покинули и не оккупировали советские войска была Норвегия, в которой из-за этого до сих пор бережно относятся к памятникам павших советских воинов!
А может напомнить некоторым «забывчивым» деятелям мучения и страдания жителей многих якобы «освобожденных» европейских стран , которым навязали чуждую им идеологию и которые всячески боролись с советским режимом! На деле все оказалось иначе, поскольку до «освобождения» советскими войсками в европейских странах была цивилизованная рыночная экономика, существовала частная собственность, функционировал малый, средний и крупный бизнес, работали коммерческие банки.
После же вторжения Советов европейцы в одночасье лишились всего и подверглись массовым арестам и конфискациям! Например, тогда только в Румынии по мере коллективизации под репрессии и депортацию попали около 30 тысяч мирных жителей (какая знакомая «воспитательная» сталинская тактика)! В этом отношении поучителен так называемый Мармеладный бунт , возникший в 1953 г. в Германии, когда из-за бездарной и неэффективной советской экономики, возникли проблемы снабжения населения мармеладом – основным настольным продуктом немцев (https://otari.mirtesen.ru/blog/43925715683/).
И разве мало было пролито крови во время восстаний против ненавистного тоталитарного советского режима, например, в Чехословакии, Венгрии и т.д.? Неужели это можно назвать освобождением, когда тебя , освободив , – вновь покоряет «освободитель», ущемляя твои права и насильно отбирая твою независимость ?
Таким образом, Советский Союз во Второй мировой войне был не только жертвой агрессии, но и сам являлся агрессором и инициатором пересмотра международных границ !Скажу больше, диктатор Сталин, захватив многие европейские страны, не собирался заканчивать победоносную войну и собирался начать новую войну, но уже против США и всего мира, и обязательно захватил бы его, если бы американцы первыми не сделали бы атомную бомбу!
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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