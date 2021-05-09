Lamborghini представила в Шанхае сразу три новинки

В Китае также состоялся первый глобальный публичный показ гоночного гиперкара Essenza SCV12, а также дебют гоночного трекового автомобиля Huracán STO на местном рынке и Huracán Fluo.

Компания Automobili Lamborghini объявила о трех премьерах на автосалоне в Шанхае 2021 года, выдвинув на первый план страсть и гоночную ДНК итальянского бренда суперкаров. Гиперкар Essenza SCV12, выпущенный лимитированной серией всего в 40 единиц, дебютировал на всемирной выставке на стенде Lamborghini. К Essenza присоединился одобренный для дорог общего пользования Huracán STO. К линейке на стенде присоединился супервнедорожник Urus, завершивший мощный показ Lamborghini на самом важном автосалоне Китая в этом году.

«Automobili Lamborghini завершила 2020 год с самой высокой рентабельностью и вторым рекордом по обороту и продажам, несмотря на закрытие завода на 2 месяца из-за COVID-19. Этот рост продолжился и в 2021 году: год открылся с очень позитивными перспективами. Заказы, размещенные на данный момент, оформлены на 10 месяцев вперед» , - сказал Стефан Винкельманн, возглавивший Lamborghini через пять лет.

После виртуального запуска в 2020 году Lamborghini Essenza SCV12 был впервые представлен публике на Шанхайском автосалоне 2021 года.

Этот гоночный гиперкар на стенде был реализован в эксклюзивной ливрее Verde Selvans, Grigio Linx, Nero Aldebaran Gloss и Arancio California.

Прежде чем критики захотят сказать, что это всего лишь модный гоночный автомобиль Huracán Super Trofeo, SCV12 — это в основном выполненная на заказ модель. Это будет самый мощный гиперкар итальянского автопроизводителя с атмосферным V12, отдача которого составляет 830 лошадиных сил. В паре с ним трудится 6-ступенчатая секвентальная коробка передач. Двигатель обеспечивает исключительную удельную мощность 1,66 лошадиных сил на килограмм благодаря легкому шасси из углеродного волокна — кузов настолько прочен, что автомобилю не требуется традиционный каркас безопасности для защиты пассажиров.

Благодаря многолетнему опыту соревнований, аэродинамический пакет итальянского гиперкара способен развивать прижимную силу в 1200 кг при скорости 250 километров в час.

Модель Essenza SCV12, выпущенная ограниченным тиражом в количестве 40 единиц, была вдохновлена ​​многолетним опытом Squadra Corse в престижных автоспортивных гонках. Инновационные решения, найденные в этом уникальном гиперкаре, создают новые непревзойденные впечатления от вождения с футуристическим дизайном, который полностью унаследовал знаковые элементы бренда, но при этом уравновешивает легкую конструкцию, функциональность и эстетику дизайна.

Huracán STO воодушевил публику своим первым появлением в Китае. Huracán STO — это чистейшее воплощение мастерства и наследия Lamborghini Squadra Corse в автоспорте: он напрямую передает в каждую поездку технологии, заимствованные из гоночных автомобилей Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO и GT3 EVO, а также ноу-хау, полученные от их множества победы, включая трехкратную победу в 24 часах Дейтоны и двукратную победу в 12 часах Себринга.

Благодаря мощному атмосферному двигателю V10, развивающему 640 л.с. и 565 Нм крутящего момента, Huracán STO может разогнаться до 100 км/ч всего за 3,0 секунды, от 0 до 200 км/ч за 9,0 секунд, а также развивать максимальную скорость 310 км/ч.

Чтобы еще больше снизить вес, более 75% внешних панелей Huracán STO изготовлены из углеродного волокна. Широкое применение облегченных технологий дает Huracán STO удельную массу, равную 2,09 кг на 1 л.с., при сухой массе всего 1339 кг.

Urus в матовом цвете Bianco Monocerus также был на стенде Lamborghini, создав полный портрет уникального профиля продукции итальянской компании и ее авантюрного образа жизни. Продемонстрированный Super SUV был оснащен опциональными 23-дюймовыми колесными дисками Shiny Black Taigete, что подчеркивало спортивный дух марки и исключительную роскошь. Красные суппорты, доступные в качестве опции, добавили ощущения производительности этому суперкару в кузове внедорожника.

Стенд Lamborghini на Шанхайском автосалоне 2021 года был дополнен зоной, посвященной расширению бренда Lamborghini, на которой были представлены продукты Collezione Automobili Lamborghini, вдохновленные безошибочной дизайнерской ДНК бренда. Брендовые линии одежды, изысканные аксессуары и несколько совместных проектов были представлены в пространстве с элементами дизайна культовых брендов Lamborghini.

Источник : https://speedme.ru/posts/id-37934-u7kk0dr4jd63ezyeosqu

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