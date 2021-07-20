Как ликвидировали Цезаря, или Что на самом деле произошло на мартовских идах

Мартовские иды, 44 год до нашей эры. Самый могущественный диктатор Древнего Рима, Юлий Цезарь, опаздывает на заседание Сената. Когда он прибывает, сенаторы окружают его и наносят ему 23 удара. Убийство Цезаря рассказывалось и пересказывалось веками, но факты более дикие, чем легенда. Что на самом деле произошло на мартовских идах? И почему мы рассказываем эту историю снова и снова? О чём молчат историки, описывая убийство этого великого человека?



15 марта — эта дата была в Древнем Риме особенной, эти дни именовались мартовскими идами. Жрецы всегда знали, что это опасные дни, именно на этот период обычно приходились какие-то бедствия или народные волнения. Эта дата стала печально известной из-за убийства Цезаря — величайшего из правителей, диктатора, выдающегося полководца и блестящего оратора. Роковой символизм мартовских ид впоследствии преследовал многих мировых правителей.



Гай Юлий Цезарь принадлежал к очень древнему патрицианскому роду Юлиев. Будучи одним из сотен римских аристократов, он ничем особенным поначалу не выделялся. Перебивался мелкими религиозными должностями, воевал в Малой Азии и Греции. Молодой человек был прекрасно образован, обладал блестящим умом и политическим чутьём. Во время гражданской войны в Риме, между Суллой и Гаем Марием, Цезарь безошибочно занимает сторону первого. Победитель бесконечно возвысил Гая Юлия и дал ему высшую религиозную должность в государстве — Верховного понтифика.





Гай Юлий Цезарь (Gaius Iulius Caesar), 12 июля 100 г.до н.э. - 15 марта 44 г.до н.э.

Цезарь всегда выходил победителем из любых жизненных ситуаций, политические интриги его не касались. После успешной испанской войны с варварами, Гай вошёл в Первый триумвират. Вместе с ведущими полководцами того времени: Гнеем Помпеем и Марком Лицинием, Цезарь стал править растущей Римской империей. Росла она благодаря блестяще проводимым военным кампаниям Цезаря. Он вступил в заговор с Лицинием и разбил Гнея Помпея, подмяв его территории под себя. Позже Цезарь избавился и от Лициния, сосредоточив в своих руках всю власть.



В Древнем Риме Цезарь стал настоящей звездой: соратники его уважали, народ любил, воины просто боготворили! Цезарь был первым римским правителем, чей лик украсил монеты. «Хлеба и зрелищ» у народа во времена правления Цезаря было просто через край. Многие сочли бы римского императора жестоким, но в справедливости ему не откажешь. Например, когда египтяне на просьбу Цезаря выдать ему Гнея Помпея, прислали голову последнего, император расплакался — он уважал Помпея и не хотел его смерти. Потом он приказал казнить палачей своего противника.





Цезарь принимает капитуляцию своего противника Верцингеторигса, картина Л. Ройера.



Ещё очень любопытную историю описывают исторические документы. Несколько лет без передышки воевали римские легионеры. Они очень хотели домой, а Цезарь решил завоёвывать Африку. Воины подняли бунт, они не слушались начальников, обстановка в военном лагере стала не просто опасной, а критической. И тут появился Цезарь собственной персоной. Он спросил чего хотят легионеры. Те начали скандировать, что хотят отставки и домой. Абсолютно спокойно император сказал: «Так получайте отставку, граждане». Цезарь просто развернулся и ушёл. Потрясённые воины, закалённые в боях мужчины, числом несколько тысяч... заплакали. От ужасной обиды. Цезарь назвал их «гражданами». Не «воинами», не «соратниками». Они в его глазах стали просто гражданами. Тут же была отправлена делегация, где воины просили прощения и уверяли Цезаря в своей верности, лишь бы он и дальше считал их товарищами по оружию. Император милостиво принял извинения, и военная кампания была успешно продолжена.





Цезарь был единым целым со своим войском.



Кто-то счёл бы это манипуляцией, но самое главное в Цезаре то, что люди шли за ним совершенно не поэтому. Просто он умел по-настоящему чувствовать. К людям Цезарь всегда относился уважительно, без намёка на презрение, в отличие от очень многих правителей. Он был невероятно красноречивым оратором, харизматичным лидером. Чувство юмора было императору не чуждо тоже. Когда с поля боя в страхе бежал знаменоносец его армии, Гай Юлий схватил его за плечи, развернул и показывая туда откуда тот бежал, сказал: «Враг там!» Эти слова мгновенно облетели всех воинов и подействовали на них, как ушат холодной воды. Цель достигнута — боевой дух солдат поднят, победа получена.



Юлианский календарь, которым мы пользуемся — это тоже детище Цезаря. Июль тоже носит имя императора — это Сенат ему польстил, так как у диктатора день рождения был в этом месяце.





У Цезаря было очень много врагов и завистников. Соратники неоднократно советовали ему нанять охрану, но Цезарь был в этом вопросе непреклонен. «Лучше один раз умереть, чем постоянно ожидать смерти» - его слова.





Бюст Юлия Цезаря.

Как утверждают многие источники, в том числе историк Плутарх, об опасности смерти Цезаря предупреждал пророк. Очень красочно это описал Шекспир в свой пьесе «Юлий Цезарь», сделав крылатой фразу «Берегись мартовских ид!». Гордый император проигнорировал предупреждение и был подло убит заговорщиками прямо на заседании сената.



Дело в том, что в Риме с 4 века до нашей эры существовал республиканский строй. Был изгнан последний царь — Тарквиний и в государстве царила демократия. Но с расширением границ такая форма управления стала невозможной. Слишком огромным стало Римское государство. Народ не может править империей, коей стал Рим. Цезарю было суждено стать первым лидером, который похоронит республику. Он обладал властью императора, но фактически им не был. Империя, которую создал Гай Юлий Цезарь просуществовала почти 400 лет.



Попытка сенаторов реанимировать республику, стоила Гаю Юлию жизни. В заговор были вовлечены несколько десятков сенаторов. Заговорщики даже убедили Юния Брута участвовать. Цезарь относился к Юнию с огромной нежностью и заботой, как к сыну. Некоторые берут на себя смелость утверждать, что Юний был незаконнорожденным сыном Цезаря от женщины, которую Цезарь очень любил — Сервилии. Об этом писал историк Плутарх.



Именно этим и объясняют обстоятельства гибели Цезаря. Когда он вошёл в сенат, заговорщики расположились вокруг его кресла. Луций Тиллий Кимвер подал им сигнал, сдёрнув с императора тогу. Сенаторы, участвовавшие в заговоре, достали мечи и стали наносить Цезарю удары. Первым ударил Каска. Цезарь не был напуган, он схватил за рукоять меча, готов был его выхватить и нанести ответный удар. Каска завопил о помощи. На императора набросились остальные. Они были испуганы и устроили давку, раня друг друга больше, чем ненавистного диктатора. Что же остановило несгибаемого тирана в тот момент, когда он, опытный воин, мог либо погибнуть в неравном бою, а может даже избежать смерти?





Взгляд Гая Юлия уловил неловкое движение Юния Брута, который доставал меч. Цезарь изменился в лице и со словами: «И ты, дитя?», - набросил на голову тогу и прекратил всякое сопротивление. Правителю Рима нанесли 23 ножевых ранения, лишь одно из них оказалось для него смертельным — предательство человека, которого он считал сыном, которого берёг, опекал и любил. Умер Цезарь не сразу, спустя некоторое время.





Юний Брут - убийца Цезаря.

Убийство Цезаря в Сенате.

Заговорщики-республиканцы не получили с его смертью того, чего так яростно хотели. Народ был обозлён, солдаты тоже, сенаторы, которые были против, объединились вокруг внучатого племянника Цезаря — Гая Октавиана. Он принял его имя, получил большую часть его наследства и стал первым императором. Для борьбы с заговорщиками был создан Второй триумвират, куда вошли Марк Антоний и Лепид. Они расправились со всеми, кто участвовал в убийстве Цезаря. Попутно перебив и своих личных соперников и врагов. Даже те, кому удалось сбежать, все впоследствии погибли.





Гай Юлий Цезарь Октавиан - внучатый племянник Цезаря, взявший его имя.

Цезарь был великим человеком, легендарным правителем, целой эпохой. Его влияние и авторитет оказали огромное влияние на очень многих правителей и политиков. Многие хотят быть на него похожими, но Цезарь единственный в своём роде. От имени Гай Юлий Цезарь (Gaius Iulius Caesar) образовались слова «кайзер» и «царь». Меткие выражения императора живут и поныне, став крылатыми. Мы все не раз их употребляли сами. «Жребий брошен», «Рубикон пройден», «Жена Цезаря должна быть выше подозрений», «Пришёл, увидел, победил» (Veni, vidi, vici) и многие другие.





Памятник Гаю Юлию Цезарю в Риме.



Хорошо о смерти Цезаря написал Шекспир, сказав это устами Марка Антония: «О справедливость! Ты в груди звериной, лишились люди разума. Простите; за Цезарем ушло в могилу сердце. Позвольте выждать, чтоб оно вернулось».



Источник : https://kulturologia.ru/blogs/120720/46934/

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