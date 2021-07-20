Кого на Руси называли гулящими людьми и в чем им можно было позавидовать

Население дореформенной России исправно платило государству налоги. Но были люди, которых называли «гулящими», и чьи отношения с казной были несколько иными. Положение их было, мягко говоря, незавидным. Однако предоставленные этой касте привилегии делали их жизнь более легкой. Читайте в материале, как становились гулящими людьми, кто такие захребетники, бобыли, кутники и халупники, и кому из представителей этих слоев населения жилось лучше.

Что такое тягло и кого от него освобождали

Военнослужащие были освобождены от тягла. /Фото: cont.ws

В 15-18 веках термин «тягло» в России обозначал денежную подать или же натуральную повинность. Их уплачивало крестьянское население и люд посадский. Эти социальные группы называли тягловым населением. Были и нетягловые люди, к которым относили военных, знать придворную и дворовую, отдельных представителей купечества и сотрудников гражданской службы. Также не платили подати те граждане, которые стали нищими из-за пожара, нападения разбойников или военных действий, неплатежеспособные вдовы.



Отдельный слой, который не имел никаких общественно-государственных обязательств — маргинальный. Сюда относились бобыли, захребетники и другие так называемые вольные люди. Они не платили налоги. Как жилось таким людям и были ли они довольны своим положением?

Люди вольные, как ими становились и были ли они нищими

Иногда вольные люди работали скоморохами. /Фото: i.ytimg.com

Историк Ключевский писал, что гулящими или вольными называли людей, принадлежащих к подвижной касте. Она объединяла так называемые свободные промыслы, в том числе и такое нехорошее ремесло, как воровство и разбой. Гулящие люди могли заработать большие деньги и изначально имели обычный социальный статус. Они были независимы и свободно передвигались по стране. Нередко поступали на работу к хозяину, а после окончания срока либо продлевали договор, либо искали новое место для приложения своих сил.



Иногда положение вольного человека было переходным, то есть основой для попадания в более высокий социальный слой. Но частенько люди гулящие не хотели менять свою независимость, становиться ответственным хозяином и платить налоги. Они отрабатывали чужое тягло, выбирая занятия по душе. Могли трудиться на земле, а могли заниматься попрошайничеством, работать скоморохом или шерстобитом, наняться в ремесленную мастерскую в качестве помощника. Нередко вольными становились люди, которые сбежали из плена или же слуги, которым их хозяевами была дарована свобода.

Изначально гулящие люди отдавались в кабалу исключительно по собственной воле. Но когда вышел петровский указ от 18 ноября 1699 года, все стало иначе. Тех, кто был годен к военной службе отдавали в солдаты, а остальные были закреплены за хозяевами, на чьей земле они проживали.

Захребетники – кто они, и почему беглые крестьяне хотели ими стать

Нередко захребетники становились подмастерьями в мастерских. /Фото: fsd.multiurok.ru

Сегодня слово «захребетник» произносят, вкладывая негатив. Так называют тунеядцев бездельников, которые используют чужой труд. «Кто этот человек? Да он захребетник! Ничего не делает, только сидит на шее у родителей (жены, сестры, брата, родственников и так далее)». А в 15-17 веках такое название употребляли для касты вольных людей, нанимающихся на чужое тягло и не имеющих собственного хозяйства. Беглые крестьяне порой старались стать захребетниками.



Эту касту описывал историк Сергеевич. Он высказал предположение, что слово захребетник произошло из-за того, что люди получали средства для существования от крестьян, работающих на земле. Тяжело работающих, гнувших спину. А спина это и есть хребет. Иногда захребетники работали сразу на нескольких крестьян.

Некоторые историки утверждают, что захребетники очень часто занимались ремеслами: становились подмастерьями, оказывали помощь в кустарной деятельности. Иногда они настолько улучшали свое материальное положение, что оседали. А, значит, становились тягловым населением, которое обязано было платить налоги. После того как налоги стали взимать не с хозяйства, а с количества живущих людей, наемные работники были переведены в категорию тягловых.

Бобыли, кутники и халупники – почему их не слишком жаловали

Иногда бобыли уезжали в город и становились мелкими торговцами. /Фото: moi-goda.ru Источник: https://kulturologia.ru/blogs/190721/50479/

Бобылями с 15 до начала 18 века звали крестьян, у которых не было земельного надела, а в Поморье это слово обозначало людей, которые промышляли различными промыслами, не связанными с земледелием.



В разных местах страны для обозначения такой категории можно было встретить разные названия. Например, «кутник». А бобылей, у которых была изба и огород, звали халупниками. Бобыли, кутники, халупники не оформляли правоустанавливающих документов. Так как они все имели льготы по налогу, народ не особо их жаловал и часто называл бездельниками.



В зависимости от места жительства, бобыли бывали городскими и сельскими. То есть, некоторые оставались в деревнях и работали на землевладельцев. Кстати, когда бобыль желал использовать чужой надел для своих целей, ему полагалось уплатить хозяину земельный оброк. Народ дал ему меткое название бобыльщина.



Те бобыли, которые не хотели гнуть спину на земле, устремлялись в города, чтобы искать лучшую долю, богатство и счастье. Так они чаще всего становились мелкими торговцами, занимались каким-либо ремеслом, нанимались на работу в качестве временной рабочей силы.



Особенное положение было у сибирских бобылей. Они получили название «промышленные люди». Такие люди старались оставаться свободными. Часто заводили семью. Историки рассказывают о записи в переписи, датированной 1680 годом, которая гласила, что бобыли имеют свои дворы, занимаются различными промыслами. И что с этого года они попадают в категорию граждан, которые должны уплачивать оброк деньгами.



Источник : https://kulturologia.ru/blogs/190721/50479/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Из-за чего художники уничтожали свои полотна: Клод Моне, Казимир Малевич идр( https://otari.mirtesen.ru/blog/43797038201 )

10 научных теорий о распространении жизни на Земле высшими существами( https://otari.mirtesen.ru/blog/43626543567 )