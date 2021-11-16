Гаремы турецких султанов: почему туда не брали русских девушек

В средневековье и даже в раннее Новое Время лучшей «карьерой» для девушки на Востоке считалась жизнь в султанском гареме — «доме счастья». Туда стремились попасть все красавицы Востока и Кавказа. А вот славянские девушки, несмотря на красоту, были нежелательными «гостьями» в гареме. Почему?

Как жилось рабыням в гареме

Гаремы в резиденциях султанов изначально предназначались для содержания служанок, и только в XVI веке их постоянные обитательницы получили возможность занять почетное место жены правителя. Рабыни (джарийе) проходили строжайший отбор, а в самом гареме находились под бдительным присмотром матери султана (валиде).

Как же девушки попадали в главный дворец Стамбула? Как правило, восточные князья сами отправляли туда своих дочерей, дабы установить дружественные отношения с могущественной империей. Но чаще всего в гарем попадали девушки с захваченных территорий.

По описаниям сотрудника шведского посольства Мурадьи д'Оссона в труде «Общая картина Османской империи» жизнь наложниц вовсе не была похожа на участь пленниц. Рабыням преподавали основы ислама, читали Коран, прививали любовь к музыке и искусству. Кроме того, фаворитки султана ежедневно получали жалованье, а в дни празднеств правитель преподносил им драгоценные подарки.

Славянкам вход запрещен

Однако, несмотря на всеобъемлющую заботу, наложниц воспитывали в традициях железной дисциплины — во избежание интриг и заговоров. Тех же, кто осмеливался нарушить правила гарема, жестоко наказывали.

По словам первого османского исследователя Абдурахмана Эрефа, побывавшего во дворце Топкапы (Главный дворец Османской империи до середины XIX века), в султанском гареме редко можно было встретить девушек славянской внешности. На это у правителя могущественной империи были свои причины.

В первую очередь, отношения Османской империи с Россией были всегда непростыми, о чем свидетельствует множество русско-турецких войн.

К тому же русские девушки в представлении восточных наций не обладали тем смирением, которого требовали законы жизни в гареме. Славянки в силу своего строптивого нрава были плохо управляемы и не отличались должной покладистостью и послушанием. Они были верны своей религии, и на добровольное принятие ислама с их стороны можно было не рассчитывать. Так что турецкие султаны зачастую обходили стороной русских девушек, чтобы избежать настоящего переполоха, который последние могли устроить в их дворце.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/169548

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