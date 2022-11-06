Прибалтика готовится воевать с Россией

Литва

Украина сегодня борется за мир во всей Европе, за всех нас. Если террористическое государство, которое осуществляет агрессию против своего соседа, не остановить, то агрессия может распространиться по Европе и дальше.

Латвия

Сегодняшняя система себя исчерпала.

Речь идет о новом общественном договоре между государством и обществом, который означает, что каждый гражданин должен быть вовлечен в защиту государства. Это участие является одной из важнейших гарантий того, что Латвия не подвергнется российской военной агрессии. Поэтому военная служба будет касаться и проживающих за границей граждан призывного возраста... Латвийское общество должно изменить свое мышление и принять, что служба в армии своей страны – дело чести и долг каждого, как это, например, воспринимают в Финляндии, а не наказание.

Эстония

Речь идет об организованной партизанской или подпольной деятельности с привлечением местного населения, если какая-то часть Эстонии окажется оккупированной.

Кому-то перспективы противостояния «прибалтийских тигров» и нашей страны сейчас могут показаться смешными, как еще девять месяцев назад потешались по привычке над ВСУ. Сейчас как-то не до смеха, потому давайте внимательно посмотрим, что происходит в этих трех бывших советских республиках.Военная служба по призыву в этой маленькой стране была официально отменена с 2008 года. Однако уже в 2015 году было решено вернуться к этой системе для усиления обороноспособности страны. По словам президента Литвы Дали Грибаускайте, необходимость в военной реформе «была продиктована геополитической ситуацией». Нетрудно догадаться, что это произошло после государственного переворота на Украине, результатом которого стало возвращение Крыма и Севастополя в состав России, провозглашение независимости ДНР и ЛНР, а также начало ВСУ так называемой «АТО» на Донбассе.Изначально в Вильнюсе предполагалось, что возвращение призыва будет «временной мерой», принятой сроком всего на 5 лет, но, как видим, нет ничего более постоянного, чем временное.Правда, срок воинской службы был сокращен с 12 месяцев до 9. Ежегодно в литовскую армию призываются от 3 до 3,5 тысячи молодых людей в возрасте от 19 до 26 лет.Отметим, что уже тогда, в 2014 году, президент Грибаускайте назвала Российскую Федерацию «террористическим государством»:Знакомые мотивы, правда?Также о необходимости возвращения всеобщей воинской повинности заявил недавно латвийский министр обороны Артис Пабрикс:Судя по всему, понимание об этом пришло к официальной Риге после очередного саммита НАТО. Всеобщая воинская служба будет вновь введена в Латвии в течение следующих пяти лет. Под призыв будут попадать молодые мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, срок их службы будет ограничен 11 месяцами. Также допускается, что воинская служба может стать обязательной и для девушек.На выбор молодым латышам предложат четыре варианта: служба непосредственно в Вооруженных силах, служба в Национальной гвардии «Земессардзе» в течение 5 лет по 20 дней в году, альтернативная служба либо прохождение курсов командира отряда.Пресс-секретарь Минобороны Каспар Галкин заявил, что к военной службе будут привлекать и граждан Латвии, постоянно проживающих в зарубежных странах:Маленькая Эстония намерена ежегодно увеличивать количество призываемых в армию, чтобы к 2026 году довести этот показатель до 4,8 тысячи в год. Военный бюджет на 2023 год достиг уровня в 2,31% от ВВП — это 748 миллионов евро. Средства будут вкладываться в покупку противокорабельных ракет, колесной бронетехники и мобильной артиллерии.Отдельную озабоченность вызывают планы эстонского Минобороны подготовить гражданское население к «партизанской борьбе против оккупантов»:Под чутким руководством британской разведки МИ-6 все в том же 2014 году были созданы Силы специальных операций (ССО) Эстонии, задачами которых являются организация и ведение нетрадиционной (партизанской) войны, специальная разведка, оказание военной помощи. Для подготовки кадров в Тарту был создан специальный военный колледж, где преподают «Зеленые береты» из США, инструкторы из ФБР и «Дельты», британской САС. Эстонские спецназовцы проходят практику в «горячих точках» по линии блока НАТО.Смеяться тут вообще не над чем. Одна лишь начальная подготовка такого профессионального диверсанта занимает 3 года, потом еще 2-3 года уходит на дополнительное обучение. Через 8 лет службы из этих «лесных братьев» получаются настоящие «псы войны», обученные действовать как в городских условиях, так и в пустыне, в горах или на море, как на своей территории в качестве партизан, так и в тылу у противника как диверсанты. В случае конфликта с блоком НАТО эстонские ССО могут создать массу проблем на Северо-Западе России.