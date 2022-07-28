По каким признакам на Руси предсказывали скорую смерть

На Руси всегда было принято готовиться к смерти заранее. И сейчас многие пенсионеры откладывают деньги на похороны, шьют погребальную одежду, пишут завещания и отдают близким распоряжения относительно обустройства будущей могилы.

Подготовка к кончине

Известный общественный деятель, Илья Геннадьевич Черкасов, написал «Славянскую книгу мертвых» (Москва, 2007 год издания), в которой рассказал читателям об особых обрядах, без которых душа покойного не сможет благополучно уйти на тот свет.

«По восточнославянским верованиям, добрый дух-хранитель и чёрт в момент смерти борются за душу умирающего, и кто из них победит, тот и берёт душу. Считается, что легко умирают праведники, а тяжелой смертью наказываются жившие не по Правде, например, злые колдуны, которые не могут умереть, пока не передадут своё Знание», – написал И. Г. Черкасов.

Перед кончиной человек обязательно должен был проститься с близкими, чтобы не тянуть за собой на тот свет какие-то обиды или тайны. После принятия христианства к числу обязательных ритуалов добавилась исповедь священнику. Если человек долго мучился и никак не мог умереть, то родственники обычно стремились облегчить его душе переход в мир иной с помощью магических действий. Например, на умирающем расстегивали одежду, в доме открывали окна и двери, снимали с печи заслонку.

Старики и люди, сильно заболевшие, перед тем как оказаться на смертном одре посещали языческие святилища, а позднее – христианские храмы. Они могли навестить родных и друзей, проститься со значимыми для себя местами. Умирающие отдавали последние распоряжения относительно имущества, озвучивали добрые советы и наставления детям и внукам.

В доме человека, ожидающего своей кончины, ни в коем случае нельзя было плакать или причитать. Громкие крики, скандалы или напускное веселье также не приветствовались. В беседах с посторонними людьми старались не упоминать умирающего родственника. Люди считали, что суетные разговоры мешают душе спокойно уйти на тот свет.

Отношение к смерти на Руси

Писатель и публицист Владислав Владимирович Артемов в своей книге «Славянская энциклопедия» (Москва, 2011 год издания) написал, что с древних времен русские относились к смерти как к метаморфозе, которую переживает душа. Вслед за переходом в иной мир, согласно народным поверьям, обязательно следовало возрождение либо в качестве тотемного животного, либо в образе кого-то из собственных потомков, либо в любом другом обличье.

«Предки и потомки составляли единую сакральную общину. Мир по ту и по эту сторону мало чем отличался один от другого. Он мог совпадать полностью, быть тождественным земному. Тогда покойный, покинув этот мир, находит своих ранее умерших сородичей и начинает жить вместе с ними. Поскольку загробный мир подобен земному, то и там возможно умирание с последующим возрождением на земле», – отметил В. В. Артемов в своей книге.

То есть, земная жизнь человека была лишь одним из звеньев цепи перерождений души в разных мирах. И если наша реальность называлась Явью, то потустороннюю и загробную именовали Навью. А сама по себе смерть обозначала лишь момент перехода души из одного мира в другой.

Возраст подошел

Одним из основных критериев, свидетельствующих о скорой смерти, является возраст человека. На Руси было принято рано жениться, поскольку средняя продолжительность жизни никогда не была высокой.

Доктор исторических наук Олег Алексеевич Арин (урожденный Рафик Шаги-Акзамович Алиев) написал книгу «Царская Россия: мифы и реальность (конец XIX – начало XX века)», которая была опубликована в Москве в 1999 году. Автор посетовал, что всего сто лет назад в нашей стране средняя продолжительность жизни составляла 30 лет и 6 месяцев. Тогда как в США и Франции этот показатель был равен 50 годам, в Германии – 49, в Италии – 47. Большинство англичан и японцев уверенно перешагивали за полувековой рубеж. А вот в Китае и Индии средняя продолжительность жизни была еще ниже, чем в России.

Ужасали и показатели младенческой смертности. Из каждой тысячи новорожденных лишь 550 русских малышей доживали до 5 лет, а в странах Западной Европы это удавалось более чем семистам младенцам.

Неудивительно, что люди старше 40 лет считались пожилыми. А если у кого-то получалось дожить до 60, то такой человек воспринимался обществом как дряхлый старец.

Признаки скорого ухода

Разумеется, далеко не каждый пожилой человек стремился поскорее оказаться на смертном одре. Но приближение кончины можно было предсказать по различным признакам. В первую очередь, это касалось состояния здоровья и самочувствия.

Николай Ефремов – автор статьи «Как человек умирает от старости?», опубликованной на специализированном сайте ProStarenie.ru – перечислил основные показатели, свидетельствующие о том, что печальный момент уже не за горами. Эти признаки вполне очевидны:

увеличение времени сна;

быстрая утомляемость;

нежелание общаться с людьми;

прерывистое дыхание;

бледность кожи;

снижение температуры тела;

отсутствие аппетита;

равнодушие к новостям.

Как правило, сами люди, смертный час которых уже близок, могут ощутить подобные изменения в поведении и самочувствии, все осознать. Их родственники тоже способны заметить некоторые явные признаки.

Почувствовав приближение кончины, русские начинали готовиться к переходу в загробный мир.

Приметы и суеверия

Еще одним показателем скорой кончины для многих суеверных жителей Руси являлись различные приметы. Люди всегда стремились предугадать время смерти различными способами. Например, можно задать вопрос кукушке, увидеть вещий сон или понаблюдать за небом: не сорвется ли оттуда звезда.

Писательница Ирина Анатольевна Мудрова составила «Книгу примет и суеверий» (Москва, 2011 год издания). Она отметила, что народные поверья зародились еще в глубокой древности, когда все события и явления природы воспринимались людьми как проявления сверхъестественных сил, предсказывающие будущее.

«Историки культуры утверждают, что это – древнейшие знания, выдержанные в народнопоэтической форме. Поверья были средоточием практических сведений о мире, играли в древней практике такую же роль, как новейшие точные науки в современном производстве. Психологи считают, что поверья, приметы – это обломки древней правды, а потому не следует от них освобождаться. Они, пусть даже на первый взгляд самые бессмысленные, помогают людям приспособиться к трудным условиям жизни», – написала И. А. Мудрова.

Примет, обозначающих скорую смерть человека, довольно много. Это и собачий вой, и воронье карканье, и внезапно закукарекавшая курица, и залетевший в комнату голубь, и кружащаяся над домом летучая мышь. Внезапно засохшее дерево или комнатное растение, необъяснимый скрип деревянной мебели, остановившиеся или сломавшиеся часы, упавшая на пол икона и треснувшее зеркало – все может предвещать скорую кончину.

С древних времен люди тщательно следили за подобными событиями и явлениями, поскольку верили, что благодаря приметам можно заранее подготовиться к грядущим событиям.

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