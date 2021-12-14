О чем говорит беспорядок в квартире?

Специалисты по биоэнергетике утверждают, что беспорядок в доме приводит и к беспорядку в жизни человека, сказываясь на его здоровье, психоэмоциональном состоянии и судьбе в целом. Хозяева такого жилья чаще болеют, у них чаще возникают конфликты с окружающими, а также проблемы с финансами и карьерой. В то же время, оказывается, каждая зона дома связана с определенной сферой нашей жизни. И если там бардак, то ждите проблем в соответствующей области. Кроме того, это указывает на конкретные психологические сложности.
Проблемные зоны
Коридор обычно проходит через всю квартиру, это зона обмена энергиями. Если он захламлен, то энергия не может нормально циркулировать. Обитателям такого жилища вряд ли будет сопутствовать успех. Также забитый хламом коридор указывает на то, что виновник этого бардака стремится отгородиться от всего мира. Причины могут быть разные: страх перемен, разочарование в жизни или хроническая усталость.
Гостиная является центральной частью дома. Тем более чаще всего именно там мы принимаем посторонних людей. Энергия в этой зоне должна циркулировать свободно и постоянно обновляться. Если же она забита вещами, да еще лежащими не на своих местах, то не может выполнять свою функцию.
Спальня — зона отдыха. Ее энергетика должна помогать нам восстанавливать силы. Если комната напоминает свалку, это свидетельствует об эмоциональном выгорании, о том, что человек, фигурально выражаясь, махнул на себя рукой. Обитателей такой спальни всегда будут преследовать неудачи.
Рабочее место может находиться в любой части дома – гостиной, спальне, а кому-то везет и у него есть отдельный кабинет. Беспорядок на рабочем месте часто бывает свойственен школьникам и студентам, а также творческим натурам. Но если там не просто беспорядок, а много хлама, сломанных вещей, от которых человек никак не желает избавляться, то, скорее всего, его снедает внутреннее беспокойство, которое приводит к дисбалансу между работой и личной жизнью. Отношения такого человека с окружающими редко бывают гармоничными.
Кухня — сердце дома, так как именно там чаще всего собираются члены семьи. Если на кухне завалы и грязь, значит, у того из домочадцев, кто отвечает за ее состояние (например, у хозяйки) проблемы с нервами. А с точки зрения энергетики беспорядок на кухне ведет к истощению сил и существенному снижению качества жизни. Кстати, рекомендуется наводить чистоту перед каждым приемом пищи, даже если вы на кухне находитесь в полном одиночестве.
Ванная и уборная, помимо своего прямого назначения, обычно служат местом для хранения предметов гигиены. Если санузел захламлен, забит пустыми или давно не использовавшимися тюбиками и флаконами, это подавляет интуицию, мешает строить планы на будущее и может способствовать попаданию в непредвиденные ситуации, которые вряд ли вас обрадуют.
Окна должны пропускать в дом свежую энергию. Если же они давно не мыты, это мешает обновлению энергии. Мыть окна не любят те, кто страдает апатией и живет прошлым.
Балкон нередко используют для хранения ненужных вещей, которые жалко выбросить. А ведь он, как и окна, способствует обновлению энергий. Если балкон забит вещами, у живущих в квартире людей могут проявиться тревожность, депрессия. Им становится сложно осуществлять свои планы и принимать решения.
Шкафы, полки, антресоли – часто они забиты старыми вещами, которые давно не используются и о которых обитатели дома уже успели позабыть. Владельцам захламленных шкафов сложно смотреть в будущее, они с трудом приспосабливаются к меняющейся ситуации.
Беспорядок разрушает жизнь!
Иногда люди оправдывают хаос в квартире нехваткой времени на уборку. Они уверены, что главное, к примеру, это работа, а заниматься домом не так уж важно. Но одно влияет на другое, и если нас постоянно окружает бардак, то со временем бардак воцарится в голове и в душе.
Жизнь такого человека не может быть гармоничной. А со временем ситуация может еще больше ухудшиться. Скажем, вы потеряете работу и здоровье, семья распадется…
У меня есть знакомая семья. Муж и жена оба работали инженерами, двое детей… Такое впечатление, что порядка в их квартире никогда никто не наводил. В прихожей всегда громоздились какие-то узлы, старые книги, газеты… В комнатах было не лучше. И что же? Муж нашел себе любовницу и много лет жил «на две семьи». Дети постоянно болели. Сын женился, но через несколько лет у жены развилось психическое заболевание и им пришлось развестись. Отец семейства много лет лечился от рака… В семье никогда не было денег, хотя все работали…
Способы «лечения»
Если вы хотите что-то изменить, начать следует с генеральной уборки. Я не советую ничего нового: необходимо без сожаления избавиться от хлама, большая часть которого уже никогда не принесет вам никакой пользы, вымыть окна и все загрязненные поверхности, может быть, даже переставить мебель или сделать ремонт.
Затем следует заняться своим внутренним состоянием и попытаться осознать, что с вами не так. Возможно, вам следует поменять что-то в жизни – сменить работу, отправиться в путешествие, заняться каким-то новым хобби… Если вы открыты переменам, то вряд ли превратите свое жилище в скопище грязи и хлама.
Поверьте, поддерживать порядок в доме при желании совсем не сложно!
Источник : https://test.temaretik.com/2367602286670383532/
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