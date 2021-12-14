О чем говорит беспорядок в квартире?

Шкафы, полки, антресоли – часто они забиты старыми вещами, которые давно не используются и о которых обитатели дома уже успели позабыть. Владельцам захламленных шкафов сложно смотреть в будущее, они с трудом приспосабливаются к меняющейся ситуации.

Беспорядок разрушает жизнь!

Иногда люди оправдывают хаос в квартире нехваткой времени на уборку. Они уверены, что главное, к примеру, это работа, а заниматься домом не так уж важно. Но одно влияет на другое, и если нас постоянно окружает бардак, то со временем бардак воцарится в голове и в душе.



Жизнь такого человека не может быть гармоничной. А со временем ситуация может еще больше ухудшиться. Скажем, вы потеряете работу и здоровье, семья распадется…



У меня есть знакомая семья. Муж и жена оба работали инженерами, двое детей… Такое впечатление, что порядка в их квартире никогда никто не наводил. В прихожей всегда громоздились какие-то узлы, старые книги, газеты… В комнатах было не лучше. И что же? Муж нашел себе любовницу и много лет жил «на две семьи». Дети постоянно болели. Сын женился, но через несколько лет у жены развилось психическое заболевание и им пришлось развестись. Отец семейства много лет лечился от рака… В семье никогда не было денег, хотя все работали…

Способы «лечения»

Если вы хотите что-то изменить, начать следует с генеральной уборки. Я не советую ничего нового: необходимо без сожаления избавиться от хлама, большая часть которого уже никогда не принесет вам никакой пользы, вымыть окна и все загрязненные поверхности, может быть, даже переставить мебель или сделать ремонт.



Затем следует заняться своим внутренним состоянием и попытаться осознать, что с вами не так. Возможно, вам следует поменять что-то в жизни – сменить работу, отправиться в путешествие, заняться каким-то новым хобби… Если вы открыты переменам, то вряд ли превратите свое жилище в скопище грязи и хлама.



Поверьте, поддерживать порядок в доме при желании совсем не сложно!

Источник : https://test.temaretik.com/2367602286670383532/

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