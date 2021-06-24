Почему турецкие султаны отказывались брать в свои гаремы русских девушек

Многие восточные девушки с юного возраста стремились попасть в “дом счастья” — так раньше называли гарем правителя Османской Империи. Поэтому большую его часть по праву составляли представительницы народов Кавказа, Грузии и Абхазии. А вот славянские девушки, несмотря на привлекательность, редко могли конкурировать с местными наложницами. Турецкие султаны зачастую отказывали им в своей милости.
Как жилось рабыням в гареме
Гаремы в резиденциях султанов изначально предназначались для содержания служанок, и только в XVI веке их постоянные обитательницы получили возможность занять почетное место жены правителя. Рабыни (джарийе) проходили строжайший отбор, а в самом гареме находились под бдительным присмотром матери султана (валиде).
Как же девушки попадали в главный дворец Стамбула? Как правило, восточные князья сами отправляли туда своих дочерей, дабы установить дружественные отношения с могущественной империей. Но чаще всего в гарем попадали девушки с захваченных территорий.
По описаниям сотрудника шведского посольства Мурадьи д'Оссона в труде «Общая картина Османской империи» жизнь наложниц вовсе не была похожа на участь пленниц. Рабыням преподавали основы ислама, читали Коран, прививали любовь к музыке и искусству.Кроме того, фаворитки султана ежедневно получали жалованье, а в дни празднеств правитель преподносил им драгоценные подарки. Однако, несмотря на всеобъемлющую заботу, наложниц воспитывали в традициях железной дисциплины — во избежание интриг и заговоров. Тех же, кто осмеливался нарушить правила гарема, жестоко наказывали.
Славянкам вход запрещен
По словам первого османского исследователя Абдурахмана Эрефа, побывавшего во дворце Топкапы (Главный дворец Османской империи до середины XIX века), в султанском гареме редко можно было встретить девушек славянской внешности. На это у правителя могущественной империи были свои причины.
В первую очередь, отношения Османской империи с Россией были всегда непростыми, о чем свидетельствует множество русско-турецких войн.
К тому же русские девушки в представлении восточных наций не обладали той смиренностью, которую требовали законы жизни в гареме. Славянки в силу своего строптивого нрава были плохо управляемы и не отличались должной покладистостью и послушанием. Они были верны своей религии, и на добровольное принятие ислама с их стороны можно было не рассчитывать. Так что турецкие султаны зачастую обходили стороной русских девушек, чтобы избежать настоящего переполоха, который они могли устроить в их дворце.
Источник : https://cyrillitsa.ru/history/160678-pochemu-tureckie-sultan...
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