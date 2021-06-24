Почему турецкие султаны отказывались брать в свои гаремы русских девушек

Многие восточные девушки с юного возраста стремились попасть в “дом счастья” — так раньше называли гарем правителя Османской Империи. Поэтому большую его часть по праву составляли представительницы народов Кавказа, Грузии и Абхазии. А вот славянские девушки, несмотря на привлекательность, редко могли конкурировать с местными наложницами. Турецкие султаны зачастую отказывали им в своей милости.

Как жилось рабыням в гареме

Гаремы в резиденциях султанов изначально предназначались для содержания служанок, и только в XVI веке их постоянные обитательницы получили возможность занять почетное место жены правителя. Рабыни (джарийе) проходили строжайший отбор, а в самом гареме находились под бдительным присмотром матери султана (валиде).

Как же девушки попадали в главный дворец Стамбула? Как правило, восточные князья сами отправляли туда своих дочерей, дабы установить дружественные отношения с могущественной империей. Но чаще всего в гарем попадали девушки с захваченных территорий.

По описаниям сотрудника шведского посольства Мурадьи д'Оссона в труде «Общая картина Османской империи» жизнь наложниц вовсе не была похожа на участь пленниц. Рабыням преподавали основы ислама, читали Коран, прививали любовь к музыке и искусству.

Славянкам вход запрещен

Кроме того, фаворитки султана ежедневно получали жалованье, а в дни празднеств правитель преподносил им драгоценные подарки. Однако, несмотря на всеобъемлющую заботу, наложниц воспитывали в традициях железной дисциплины — во избежание интриг и заговоров. Тех же, кто осмеливался нарушить правила гарема, жестоко наказывали.

По словам первого османского исследователя Абдурахмана Эрефа, побывавшего во дворце Топкапы (Главный дворец Османской империи до середины XIX века), в султанском гареме редко можно было встретить девушек славянской внешности. На это у правителя могущественной империи были свои причины.

В первую очередь, отношения Османской империи с Россией были всегда непростыми, о чем свидетельствует множество русско-турецких войн.

К тому же русские девушки в представлении восточных наций не обладали той смиренностью, которую требовали законы жизни в гареме. Славянки в силу своего строптивого нрава были плохо управляемы и не отличались должной покладистостью и послушанием. Они были верны своей религии, и на добровольное принятие ислама с их стороны можно было не рассчитывать. Так что турецкие султаны зачастую обходили стороной русских девушек, чтобы избежать настоящего переполоха, который они могли устроить в их дворце.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/160678-pochemu-tureckie-sultan...

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