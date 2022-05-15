Как пережить кризис в отношениях

Те, кто говорит вам, что в их отношениях никогда не было ссор и скандалов, или лукавят, или попросту никогда не жили вместе. Всем остальным очень понятна фраза «кризис отношений». О том, как его пережить — рассказывает практикующий психолог Виктория Спивак.

Когда период ухаживаний сменяется принятием решения о совместной жизни, когда ежедневно вы делите совместный сон, завтрак и общий бюджет, самое время насладиться долгожданным счастьем. Но чаще всего, именно в этот период, пара сталкивается с первым кризисом отношений, преодолеть который под силу далеко не всем. По статистике, как раз в первый год совместной жизни распадаются большинство пар, а ведь кризис первого года не единственный в жизни семьи. Как же преодолеть разногласия, восстановить взаимопонимание и чуткость в отношениях?

Принять действительность такой, как она есть

Самый первый и порой не самый простой шаг — осознать, что проблема есть. Мы часто идеализируем партнера, в особенности вначале отношений, и несем его образ как знамя впереди себя. Однако, ваш спутник — живой человек, который раскрывается в отношениях постепенно, и вы узнаете всё новые грани его личности. Если вначале отношений, под влиянием сильных чувств, страсти и определенных гормонов, которые играют не последнюю роль в формировании любви, мы на многое закрывали глаза или просто не видели, сегодня ваш совместный быт может выглядеть несколько иначе.

Вы можете быть недовольны его поведением, отношением к вашим увлечениям, высказываниями в ваш адрес, и просто тем, что его мнение отличается от вашего по многим пунктам. Однако, важно помнить, что это все еще тот самый человек, которого вы когда-то встретили и полюбили, что это этап узнавания друг друга и как раньше уже вряд ли будет. Вы выходите на уровень отношений, в котором возможны ссоры и разногласия, и это совсем не плохо. В конфликте мы начинаем понимать потребности другого человека, мы видим границу его личности, его желания и жизненные ценности. Принятие самого факта, что есть некоторые сложности в отношения — есть первый шаг к их укреплению и преодоления кризиса.

Осознание самого факта проблемы — первый шаг к ее разрешению.

«Это не ты виноват, это наша общая проблема»

Большинство ссор строятся по принципу: «А кто виноват?». В этом случае мы смещаем цель с разрешения конфликта и поиска пути его преодоления на присваивание вины одному из пары. И даже если вина другого полностью доказана, а вы уверены в свой правоте, спросите себя: «Что это меняет?». Становятся ли в этом случае ваши отношения крепче и лучше? Ведь ничего кроме формирования чувства вины и скрытой агрессии у вашего партнера этим методом добиться невозможно. Отношения строят двое и оба причастны к происходящему, несмотря на то, что, на первый взгляд, может казаться, что вы ни при чем.

Проясните для себя цель разговора, прежде чем начать беседу о том, что вам не нравится. Чего вы на самом деле хотите: быть услышанной, понятой или важнее доказать свою правоту? Игра в «я обижена» и «это ты виноват» не работает на укрепление отношений, скорее наоборот, способствуют их разрушению, охлаждению. Если сложная ситуация возникла, решать ее нужно совместно. Так же, как вы принимаете решение о крупной покупке или планировании отпуска вместе, выходить из кризиса отношений нужно прилагая общие усилия, без поиска правых и виноватых.

Засыпайте в одной кровати

Как бы сильно вы ни ссорились, и какой бы ни была причина конфликта никогда не покидайте свой дом. Большинство из нас эмоциональны и под влиянием гнева готовы собрать вещи и уйти. Градус эмоций зашкаливает, и нам кажется, что принятое сейчас решение разумно и целесообразно. Демонстративное собирание чемодана и громкое хлопанье дверью ни что иное, как желание наказать и сделать другому больно в отместку на ту боль, что испытываете вы. Чаще всего, реального намерения разорвать отношения нет, а есть стремление сделать другого виновным в ссоре.

И если посмотреть еще глубже, то бессознательно заставить его испытать детский страх быть брошенным родителями. Как бы сказать ему: «Будешь себя плохо вести, я тебя отдам тому дяде милиционеру и уйду». И если ваш партнер действительно переживал подобную травму или имел опыт схожего расставания с предыдущей возлюбленной, то после того, как вы остынете и вернетесь, восстановить доверие в ваших отношения будет крайне сложно. Ваш уход будет воспринять как предательство, а вы как ненадежный партнер для дальнейшей совместной жизни. Так что, собирать вещи и уходить стоит лишь в том случае, если вы не намерены возвращаться назад. То же касается и «побегов» после ссоры к маме, и раскладывание дивана в другой комнате. Все это работает по единому принципу — наказать и заставить чувствовать вину.

Научитесь говорить о себе и слышать другого

Известный семейный психолог Вирджиния Сатир утверждала, что проблемы пар не в том, что у них разные ценности и желания, а в том, что они не могут наладить общение. Все вокруг твердят, что нужно уметь доносить свою мысль и уметь слышать другого, но как это сделать? Прежде всего сосредоточиться на том, что вы настроены на решение конфликта, ваша цель — услышать мнение другого и постараться его понять.

Когда эмоции зашкаливают, то остановиться в своем монологе самостоятельно крайне сложно. Определите время, когда вы говорите о себе и передаете возможность высказаться другому, например по две минуты на каждого. Концентрируйтесь не на обвинении другого, а на том, что чувствовали вы в момент происходящего. Перефразируйте слова партнера после того, как он высказался, начните с фразы: «Я тебя правильно понимаю, ты говоришь о том, что…». Пусть на первый взгляд это кажется странным и ненужным, но если вы когда-нибудь были участником детской игры «Испорченный телефон», вы знаете, о чем здесь идет речь. Когда вы находитесь внутри ситуации, абстрагироваться и быть объективным крайне сложно, здесь может помочь семейный психолог, который будет выступать в качестве модератора вашего диалога. Помните, преодолению кризиса способствует не столько выбранный метод, сколько сильное желание и стремление сохранить отношения.

Вспомните о своих желаниях и увлечениях

Совместный быт часто забирает все время и нам не остается его для себя. Мы отводим на второй план те занятия, что раньше наполняли нас энергией, которой мы охотно делились со своим партнером. Вспомните, как раньше проходил ваш досуг без возлюбленного, чем вы занимались, что вам дарило радость? Совместная жизнь не означает проведение всего времени вместе, в ней по-прежнему есть место раздельному отдыху. Ведь количество проведенных вместе часов не подразумевает их качество. Наполните себя свежими эмоциями, узнайте что-то новое и поделитесь этой радостью с любимым — в этом гораздо больше энергии жизни, чем в том, чтобы каждый вечер проводить молча перед экраном телевизора, но вместе. Переключение физическое и эмоциональное поможет взглянуть на ситуацию в вашей паре под другим углом.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2475448571927464510/

А вы знали об этом?

Выражение "ящик Пандоры" довольно хорошо известно, но в оригинальных мифах нет никакого упоминания насчет открывания коробки. Миф появился в стихотворении под названием "Труды и дни" древнегреческого поэта Гесиода, которое было написано около 700 г. до н.э. Также в данном стихотворении Пандора открыла пифос (большой древнегреческий кувшин), выпустив зло в мир. В 16-м веке писатель по имени Эразм Роттердамский перевел эту историю на латынь, заменив пифос на ящик.Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43855298233).

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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