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А вы знали об этом?(Статья 60)

А вы знали об этом?(Статья 57)

1.

А вы знали об этом?(Статья 60)

Александр Васильевич Суворов, блистательный русский полководец, не проигравший ни одного сражения, в личной жизни счастья не нашёл. Его отношения с супругой оставляли желать лучшего, а дети воспитывались вдали от отца. Их у генералиссимуса было двое — дочь Наталья и сын Аркадий. И если Наталью Суворов любил, нежно называя Суворочкой, то к Аркадию испытывал весьма противоречивые чувства, поскольку  он подозревал, что не является его отцом.Аркадий родился после развода Суворова с женой из-за измены . До 11 лет мальчик воспитывался матерью, а после был призван ко двору Екатериной II, желавшей облагодетельствовать своего великого полководца.                                                                                                     

А вы знали об этом?(Статья 60)

Неизвестный художник. Аркадий Александрович Суворов

Аркадия ввели в свиту цесаревича Константина и пожаловали должность камер-юнкера. Несмотря на обстоятельства рождения, полководец хотел воспитать юношу храбрым воином, достойным продолжателем рода. И это ему удалось.Аркадий несколько раз участвовал в походах отца, в том числе и в знаменитом переходе через Швейцарские Альпы. Он вырос настоящим красавцем-богатырём с жизнерадостным, немного хулиганским характером.

Он сделал блестящую военную карьеру — уже в 25 лет был пожалован в генерал-лейтенанты, став доверенным лицом Александра I. Казалось, сын если и не превзойдёт, то будет не менее знаменит, чем его родитель, однако судьба рассудила иначе. В 26 лет Аркадий Александрович погиб при переправе через реку Рымникю

2.

А вы знали об этом?(Статья 60)

 

Есть такое место в мировом океане называется оно «Конские широты». Это районы Мирового океана между 30 и 35° с. ш. и ю. ш., для которых характерны субтропические океанические антициклоны со слабыми ветрами и частыми штилями. Простыми словами - это пустыня в океане. Там мало жизни. Нет морских обитателей, которых можно половить на обед, жара и полное безветрие. В американском варианте Википедии эти места называют "Лошадиные широты".Когда испанцы на кораблях перевозили лошадей в свои колонии в Западной Индии и Америке, корабли часто попадали в безветренный плен посреди океана. Это серьезно затягивало плавание. В результате истощения запасов пресной воды, моряки не могли содержать лошадей.Именно поэтому средневековые моряки, пересекая океан, выбрасывали за борт уже умирающих  от жажды лошадей!

3.

А вы знали об этом?(Статья 60)

Любопытно, что советские воины во время ВОВ не одевали в лютые морозы валенки со швом сзади, когда на войне  валенки ,вообще,были на вес золота?А все дело в том, что из-за дефицита  валенок, палач народов Сталин приказал снимать их с погибших воинов! На морозе же  снимать валенки было сложно. И по инструкции нужно было разрезать из сзади ножом вертикально, со стороны пятки.Именно поэтому многие солдаты наотрез отказывались брать такие отремонтированные валенки ,снятые с погибшего: кто-то из суеверия, а кто-то их собственных представлений о морали!Как не парадоксально, но больше 20 млн валенок подверглось такому ремонту во время войны.Исходя только из этой зловещей  цифры,становится абсурдным лживый  миф о якобы   20 миллионов потерь в ВОВ (не могли же все эти потери произойти только зимой ?)!

 

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