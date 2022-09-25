А вы знали об этом?(Статья 60)

1.

Александр Васильевич Суворов, блистательный русский полководец, не проигравший ни одного сражения, в личной жизни счастья не нашёл. Его отношения с супругой оставляли желать лучшего, а дети воспитывались вдали от отца. Их у генералиссимуса было двое — дочь Наталья и сын Аркадий. И если Наталью Суворов любил, нежно называя Суворочкой, то к Аркадию испытывал весьма противоречивые чувства, поскольку он подозревал, что не является его отцом.Аркадий родился после развода Суворова с женой из-за измены . До 11 лет мальчик воспитывался матерью, а после был призван ко двору Екатериной II, желавшей облагодетельствовать своего великого полководца.

Неизвестный художник. Аркадий Александрович Суворов

Аркадия ввели в свиту цесаревича Константина и пожаловали должность камер-юнкера. Несмотря на обстоятельства рождения, полководец хотел воспитать юношу храбрым воином, достойным продолжателем рода. И это ему удалось.Аркадий несколько раз участвовал в походах отца, в том числе и в знаменитом переходе через Швейцарские Альпы. Он вырос настоящим красавцем-богатырём с жизнерадостным, немного хулиганским характером.

2.

Он сделал блестящую военную карьеру — уже в 25 лет был пожалован в генерал-лейтенанты, став доверенным лицом Александра I. Казалось, сын если и не превзойдёт, то будет не менее знаменит, чем его родитель, однако судьба рассудила иначе. В 26 лет Аркадий Александрович погиб при переправе через реку Рымникю

Есть такое место в мировом океане называется оно «Конские широты». Это районы Мирового океана между 30 и 35° с. ш. и ю. ш., для которых характерны субтропические океанические антициклоны со слабыми ветрами и частыми штилями. Простыми словами - это пустыня в океане. Там мало жизни. Нет морских обитателей, которых можно половить на обед, жара и полное безветрие. В американском варианте Википедии эти места называют "Лошадиные широты".Когда испанцы на кораблях перевозили лошадей в свои колонии в Западной Индии и Америке, корабли часто попадали в безветренный плен посреди океана. Это серьезно затягивало плавание. В результате истощения запасов пресной воды, моряки не могли содержать лошадей.Именно поэтому средневековые моряки, пересекая океан, выбрасывали за борт уже умирающих от жажды лошадей!

3.

Любопытно, что советские воины во время ВОВ не одевали в лютые морозы валенки со швом сзади, когда на войне валенки ,вообще,были на вес золота?А все дело в том, что из-за дефицита валенок, палач народов Сталин приказал снимать их с погибших воинов! На морозе же снимать валенки было сложно. И по инструкции нужно было разрезать из сзади ножом вертикально, со стороны пятки.Именно поэтому многие солдаты наотрез отказывались брать такие отремонтированные валенки ,снятые с погибшего: кто-то из суеверия, а кто-то их собственных представлений о морали!Как не парадоксально, но больше 20 млн валенок подверглось такому ремонту во время войны.Исходя только из этой зловещей цифры,становится абсурдным лживый миф о якобы 20 миллионов потерь в ВОВ (не могли же все эти потери произойти только зимой ?)!

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