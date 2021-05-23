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9 странных гипотез, объясняющих космические странности и аномалии

Фраза «Вселенная полна загадок» избита до полусмерти, но совершенно справедлива. Некоторые астрономические наблюдения попросту не вписываются в гармоничную картину мира – и для их объяснений приходится придумывать абсолютно безумные теории. 

Тёмная материя, занимающая 22% Вселенной, не взаимодействует с электромагнитным излучением и потому практически необнаружима. Есть теория, что на заре времён, когда вселенная состояла в основном из бурлящей плазмы, тёмная материя вовсю смешивалась с обычной материей. Это возможно из-за непредсказуемого поведения кварков (фундаментальных частиц в 20 тысяч раз меньше протонов) на сверхвысоких температурах. Или нет. 

Одна только тёмная материя, существование которой не получается толком ни объяснить, ни даже доказать, балансирует на грани «безумной гипотезы». Что уж говорить о базирующихся на ней предположениях и теориях? А ведь тёмная материя — это лишь одна из попыток объяснить сущность Вселенной!

«Кротовые норы», известные нам по НФ, могут существовать – правда, лишь в рамках крупных галактик. Если верить расчётам группы учёных из Италии Индии и США, изучавших распределение тёмной материи в Млечном Пути, стабильная «кротовина» в нашей галактике вполне возможна.

Не исключено также, что она может быть размером с нашу галактику.

9 странных гипотез, объясняющих космические странности и аномалии

Изучение «начинки» 2008 ТС3, астероида, встретившегося с Землёй 7 октября 2008 года, дало право сделать поразительные выводы – 6.5 миллионов лет назад в нашей свежесформированной солнечной системе летали раскалённые астероиды с вулканической активностью. Ну или по крайней мере один.

9 странных гипотез, объясняющих космические странности и аномалии

Изучение тёмной материи, насколько её вообще возможно изучить, дали начало новой гипотезе: темная материя формирует гигантские волокна, опутывающие и внедряющиеся в твёрдые объекты. Будь они видны, Земля здорово бы напоминала дикобраза. Если данная теория подтвердится, «волосы» тёмной материи помогут наконец разобраться в ней как следует. 

9 странных гипотез, объясняющих космические странности и аномалии

Голодное Солнце. Во многих иных звёздных системах планеты и иные крупные тела вращаются заметно ближе от своих звёзд, чем даже наш родной Меркурий. Исследования показывают, что такие тела могли существовать и в нашей системе, но Солнце их поглотило. Близкий к Солнцу космический мусор начал некогда формировать подобие планеты, а затем попросту сгорел.

9 странных гипотез, объясняющих космические странности и аномалии


Вопрос идентификации времени давно мучает учёных. Почему оно идёт только вперёд и с чего оно началось? Почему фундаментальные законы работают, если заложить в них обратный ход времени? Возможно, существует иная Вселенная, где время идёт вспять, уравновешивая тем самым нашу Вселенную. Она родилась во время того же Большого Взрыва, но функционирует под другим физическим законам.

Вопрос о самых первых звёздах во Вселенной – настоящий вызов для астрономов. К примеру, недавно удалось обнаружить галактику CR7 (возрастом в 13 миллиардов лет), одного из наиболее вероятных кандидатов на первородство. Она невообразимо яркая и не имеет тяжёлых элементов. Учитывая то, что последние появились одновременно с первыми поколениями звёзд, возможно, СR7 сформировалась ранее всех прочих.

9 странных гипотез, объясняющих космические странности и аномалии


В 434 световых годах от Земли находится звезда J1407, вокруг которой вращается газовый гигант J1407b. Теоретически его должно быть неплохо видно за счёт отражения света звезды, но на практике наблюдения выдают в качестве результата сплошные затмения, не поддающиеся никакой логике. Единственное правдоподобное объяснение – невероятно большая кольцевая система, в 200 раз превышающая кольца Сатурна и почти не пропускающая свет.

9 странных гипотез, объясняющих космические странности и аномалии

Крупные астероиды, изредка падающие на Землю, могут быть направлены в нашу сторону тёмной материей. Её слой толщиной примерно в 35 световых лет, расположенный в центре Млечного Пути, стягивает астероиды и кометы и запускает их в район Солнечной системы. Или нет. Так или иначе это не более чем теория.

9 странных гипотез, объясняющих космические странности и аномалии

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