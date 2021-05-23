9 странных гипотез, объясняющих космические странности и аномалии

Фраза «Вселенная полна загадок» избита до полусмерти, но совершенно справедлива. Некоторые астрономические наблюдения попросту не вписываются в гармоничную картину мира – и для их объяснений приходится придумывать абсолютно безумные теории.

Тёмная материя, занимающая 22% Вселенной, не взаимодействует с электромагнитным излучением и потому практически необнаружима. Есть теория, что на заре времён, когда вселенная состояла в основном из бурлящей плазмы, тёмная материя вовсю смешивалась с обычной материей. Это возможно из-за непредсказуемого поведения кварков (фундаментальных частиц в 20 тысяч раз меньше протонов) на сверхвысоких температурах. Или нет.

Одна только тёмная материя, существование которой не получается толком ни объяснить, ни даже доказать, балансирует на грани «безумной гипотезы». Что уж говорить о базирующихся на ней предположениях и теориях? А ведь тёмная материя — это лишь одна из попыток объяснить сущность Вселенной!

«Кротовые норы», известные нам по НФ, могут существовать – правда, лишь в рамках крупных галактик. Если верить расчётам группы учёных из Италии Индии и США, изучавших распределение тёмной материи в Млечном Пути, стабильная «кротовина» в нашей галактике вполне возможна. Не исключено также, что она может быть размером с нашу галактику.

Изучение «начинки» 2008 ТС3, астероида, встретившегося с Землёй 7 октября 2008 года, дало право сделать поразительные выводы – 6.5 миллионов лет назад в нашей свежесформированной солнечной системе летали раскалённые астероиды с вулканической активностью. Ну или по крайней мере один.

Изучение тёмной материи, насколько её вообще возможно изучить, дали начало новой гипотезе: темная материя формирует гигантские волокна, опутывающие и внедряющиеся в твёрдые объекты. Будь они видны, Земля здорово бы напоминала дикобраза. Если данная теория подтвердится, «волосы» тёмной материи помогут наконец разобраться в ней как следует.

Голодное Солнце. Во многих иных звёздных системах планеты и иные крупные тела вращаются заметно ближе от своих звёзд, чем даже наш родной Меркурий. Исследования показывают, что такие тела могли существовать и в нашей системе, но Солнце их поглотило. Близкий к Солнцу космический мусор начал некогда формировать подобие планеты, а затем попросту сгорел.



Вопрос идентификации времени давно мучает учёных. Почему оно идёт только вперёд и с чего оно началось? Почему фундаментальные законы работают, если заложить в них обратный ход времени? Возможно, существует иная Вселенная, где время идёт вспять, уравновешивая тем самым нашу Вселенную. Она родилась во время того же Большого Взрыва, но функционирует под другим физическим законам.