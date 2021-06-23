Почему министр МВД СССР и его супруга добровольно ушли из жизни: Трагедия Щёлоковых

19 февраля 1983-го в доме всемогущего министра МВД СССР прозвучал выстрел. По официальной версии в собственной спальне свела счеты с жизнью супруга высокопоставленного силовика Светлана Щелокова. Незадолго до этого на семью обрушилось пристальное внимание всего Союза.

Щелокова лишили должности, звания и всех привилегий. Привыкшая купаться в богатстве Светлана не справилась с новой жизнью без бриллиантов и высоких приемов. Щелокова привыкла жить в роскоши, что погубило и ее, и мужа.

Супруга всемогущего министра

Николай Щелоков пользовался в СССР высочайшим авторитетом.

Светлана Попова (в девичестве) росла в небогатой краснодарской семье простого рабочего. По примеру множества советских женщин с приходом Великой Отечественной отправилась медсестрой на фронт. В разгар войны, в 1943-м, девушка и встретила своего будущего супруга Николая. Спустя год молодые люди официально расписались, а Щелокова вскоре назначили на высокую должность. Оказавшись в роли супруги перспективного замминистра промышленности украинской республики, Светлана даже растерялась. Хлебнув жизненных испытаний в детстве, а потом и на войне, женщина не готова была принять свой новый высокий статус.

Супруга номенклатурного руководителя поступила в киевский мединститут, решив стать врачом-отоларингологом.

Охотница за бриллиантами

Свету в то время знали, как отзывчивого и общительного человека. В тяжелые послевоенные годы она была душой всего курса. Уже не переживая за хлеб насущный, Светлана часто помогала однокурсникам. Многие из ее институтских приятелей вспоминали, как она подкармливала голодных студентов изысканными блюдами и дефицитными продуктами, которые доставались ей по блату. Души не чаявший в молодой супруге Щелоков этому нисколько не препятствовал, выполняя любые добросердечные пожелания своей Светланы.

Актриса Зоя Федорова, в убийстве которой некоторые обвиняли Щелокову.

Следующим назначением Щелокова стал пост в Молдавии. Супруги жили счастливо и мирно, пока Николая Анисимовича не направили в Москву. Сначала он занял пост всесоюзного министра общественного порядка, а уже в 1968-м стал министром внутренних дел. Щелокова, будто что-то предчувствуя, очень переживала по поводу переезда в столицу. Это и стало переломным моментом в их общей судьбе. Через короткое время Светлану было не узнать. Она стала тратить огромные деньги на антиквариат, собирая редчайшие коллекции. Женщина не гнушалась даже конфискованными богатствами расхитителей госсобственности. А в высшем обществе ее и вовсе прозвали охотницей за бриллиантами. С тех времен остались свидетельства о Мерседесах семьи Щелоковых.

Посвященные рассказывали, что к московской Олимпиаде-80 из Германии прислали 6 новеньких авто, три из которых осели в личном имуществе министра МВД. Он и сам питал слабость к красивой жизни, интересуясь живописью и работами именитых мастеров. Зная об увлечениях первого в стране милиционера, генералы и высокие чины из других ведомств одаривали Щелокова в дни рождения подарками небывалой стоимости. Среди них имелся и подлинник руки великого художника Саврасова. Позже, при обысках, следователи полюбуются огромным количеством ценностей в квартире, где даже в уборной сияла хрустальная люстра.

Светлана открыто и с удовольствием демонстрировала свое благополучие. Она водила дружбу со всеми директорами столичных ювелирок, сойдясь на этом с дочерью генсека Брежнева. Вместе они занимались тем, что, узнав о грядущем повышении цены на драгоценности, скупали их по Москве. Дальше, естественно, перепродавали с хорошим плюсом. Вращавшиеся в высоких кругах москвичи шептались, что подруги состояли в «бриллиантовой мафии».

Когда перед Новым годом-1982 в квартире на Кутузовском проспекте нашли убитой актрису Зою Федорову, по столице поползли слухи о причастности Светланы Щелоковой. Поговаривали, что жена министра мечтала завладеть уникальным бриллиантовым колье актрисы, доставшимся ей в сороковые годы от богатого иностранного любовника.

Конец богатой жизни

Щелоков в компании дочери Брежнева, подруги Светланы.

С приходом к властному штурвалу чекиста Андропова многолетнее безоблачное существование министра МВД СССР разом закончилось. Процветание при Брежневе с рекордным сроком службы во главе силового министерства полетело в тартарары. Андропов видел в Щелокове маститого коррупционера, сняв его с поста и начав масштабные расследования. Несмотря на все достижения Щелокова в милиционерской сфере, назвать обвинения Андропова голословными было нельзя. В собственности Щелоковых находились немыслимые для советского человека богатства — автомобили, редчайший антиквариат, подлинники дорогостоящих произведений искусства и даже ценности расстрелянных «цеховиков».

Добровольный уход

Илья Глазунов пишет портрет министра.

Светлану Щелокову, как и мужа, постоянно вызывали на допросы. Андропов положил конец безоблачной жизни и министра, и его супруги. Очевидцы вспоминали, что реагировала Светлана на те события крайне эмоционально. Не отличавшийся крепким здоровьем Андропов на какое-то время пропал в феврале 1983-го. По Москве поползли слухи, что в него стреляла Светлана Щелокова, которая после этого застрелилась сама. Но в виду строгой секретности подобных дел достоверных доказательств возможного инцидента не было зафиксировано. По общепринятой же версии, Светлана убила себя из наградного мужниного оружия после очередного обыска. В тот день Николай Анисимович в сердцах обвинил супругу в происходящем из-за ее алчности, и она не выдержала.

После самоубийства жены Николай Щелоков продержался совсем недолго – меньше одного года. Его жизнь завершилась точно так же, как и у Светланы. Щелоков оборвал свой путь при помощи охотничьего ружья. Накануне с нелегкой руки Андропова Николая Анисимовича лишили всех брежневских наград и государственных регалий, не тронув только военные. И 13 декабря 1984-го опальный министр не стал дожидаться дальнейшего разворачивания событий и принял последнее решение.

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