Почему Толстой не хотел получить Нобелевскую премию? 10 интересных фактов о нобелевских лауреатах и номинантах

Кто номинировался на Нобелевскую премию невероятные 84 раза? Почему Нобелевскую премию по литературе не дали Джону Р. Р. Толкину? Читайте подборку интересных фактов о Нобелевской премии!
Когда Лев Толстой узнал, что Российская академия наук выдвинула его кандидатуру на соискание Нобелевской премии, он написал письмо знакомому финскому писателю Арвиду Ярнефельту с просьбой передать нобелевскому комитету, что ему не нужно давать эту премию. Лев Николаевич считал, что деньги — это зло и «задача распорядиться ими правильно стала бы большим для меня затруднением».
Лев Толстой
В 1903 году Мария Склодовская-Кюри стала первой женщиной в истории, получившей Нобелевскую премию
Интересно, что второй женщиной в истории, награждённой этой премией, в 1935 году стала… дочь Марии, Ирен Жолио-Кюри.
Ирен Жолио-Кюри и Мария Склодовская-Кюри
Немецкий физик Арнольд Зоммерфельд номинировался на Нобелевскую премию 84 раза
Но так и не получил её.
Арнольд Зоммерфельд
Мария Склодовская-Кюри — единственный человек, получивший Нобелевские премии в двух разных науках
Она удостоена Нобелевской премии по физике в 1903-м году и по химии в 1911-м.
Мария Склодовская-Кюри
Американский физик Ричард Фейнман, обладатель Нобелевской премии, иногда ходил работать в стрип-клуб
Он утверждал, что созерцание танцующих обнажённых девушек помогает ему «разгрузить голову и сосредоточиться на задаче».
Ричард Фейнман
Физик Андрей Гейм получил и Нобелевскую, и Шнобелевскую премию
Сэр Андрей Константинович Гейм, советский, британский и нидерландский физик — единственный в мире учёный, награждённый и Нобелевской, и Шнобелевской премией. Первую он получил за работу по выделению графена, а вторую — за опыт левитации лягушки при помощи магнитов.
Андрей Гейм
Толкин не получил Нобелевскую премию из-за «плохого стиля повествования»
В 1961-м году Дж. Р. Р. Толкин был представлен на Нобелевскую премию по литературе, но не получил её из-за «плохого стиля повествования».
Дж. Р. Р. Толкин
Эйнштейну не дали Нобелевскую премию за разработку теории относительности
Альберта Эйнштейна выдвигали на Нобелевскую премию ежегодно с 1910 по 1922 годы. Всего в архиве Нобелевского комитета сохранилось 60 номинаций Эйнштейна, связанных с формулировкой теории относительности. Однако премия была ему присуждена только в 1922 году за теорию фотоэлектрического эффекта, которая показалась комиссии более важным вкладом в науку.
Альберт Эйнштейн
Вернер Форсман провёл процедуру катетеризации сердца на себе, чтобы доказать, что процедура эффективна
Вернер Форсман, немецкий хирург, в 1929 году разработал способ катетеризации сердца. Метод казался настолько небезопасным, что Форсману запретили проводить эту процедуру на людях. Однако его это не остановило: хирург анестезировал собственную руку, ввёл в неё узкую трубку и провел её в правое предсердие. После чего вызвал рентгенологов, которые доказали успех эксперимента. За разработанную методику Форсман получил Нобелевскую премию в 1956 году.Вернер Форсман
Китайский фармацевт нашла лекарство от малярии в трактате 340 г н. э.
Китайская фармацевт и лауреатка Нобелевской премии Ту Юю нашла лекарство от малярии, изучив вместе с группой помощников более 2000 древних китайских медицинских трактатов. Указание на спасительное средство нашлось в даосском трактате, датированном 340 г н. э., где описывались целебные свойства настоя полыни при «перемежающейся лихорадке». Выделив из полыни действующее вещество — цинхаосу (артемизинин) — Ту Юю создала лекарство, которое эффективно убивает плазмодии, вызывающие малярию, на ранней стадии их развития.Ту Юю
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