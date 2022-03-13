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Почему Толстой не хотел получить Нобелевскую премию? 10 интересных фактов о нобелевских лауреатах и номинантах

Кто номинировался на Нобелевскую премию невероятные 84 раза? Почему Нобелевскую премию по литературе не дали Джону Р. Р. Толкину? Читайте подборку интересных фактов о Нобелевской премии!

Когда Лев Толстой узнал, что Российская академия наук выдвинула его кандидатуру на соискание Нобелевской премии, он написал письмо знакомому финскому писателю Арвиду Ярнефельту с просьбой передать нобелевскому комитету, что ему не нужно давать эту премию. Лев Николаевич считал, что деньги — это зло и «задача распорядиться ими правильно стала бы большим для меня затруднением».

Лев Толстой                                                  Лев Толстой

В 1903 году Мария Склодовская-Кюри стала первой женщиной в истории, получившей Нобелевскую премию

Интересно, что второй женщиной в истории, награждённой этой премией, в 1935 году стала… дочь Марии, Ирен Жолио-Кюри.

Ирен Жолио-Кюри и Мария Склодовская-Кюри                                               

Ирен Жолио-Кюри и Мария Склодовская-Кюри

Немецкий физик Арнольд Зоммерфельд номинировался на Нобелевскую премию 84 раза

Но так и не получил её.

Арнольд ЗоммерфельдАрнольд Зоммерфельд

Мария Склодовская-Кюри — единственный человек, получивший Нобелевские премии в двух разных науках

Она удостоена Нобелевской премии по физике в 1903-м году и по химии в 1911-м.

Мария Склодовская-КюриМария Склодовская-Кюри

Американский физик Ричард Фейнман, обладатель Нобелевской премии, иногда ходил работать в стрип-клуб

Он утверждал, что созерцание танцующих обнажённых девушек помогает ему «разгрузить голову и сосредоточиться на задаче».

Ричард Фейнман                                         

Ричард Фейнман

Физик Андрей Гейм получил и Нобелевскую, и Шнобелевскую премию

Сэр Андрей Константинович Гейм, советский, британский и нидерландский физик — единственный в мире учёный, награждённый и Нобелевской, и Шнобелевской премией. Первую он получил за работу по выделению графена, а вторую — за опыт левитации лягушки при помощи магнитов.

Андрей ГеймАндрей Гейм

Толкин не получил Нобелевскую премию из-за «плохого стиля повествования»

В 1961-м году Дж. Р. Р. Толкин был представлен на Нобелевскую премию по литературе, но не получил её из-за «плохого стиля повествования».

Дж. Р. Р. ТолкинДж. Р. Р. Толкин

Эйнштейну не дали Нобелевскую премию за разработку теории относительности

Альберта Эйнштейна выдвигали на Нобелевскую премию ежегодно с 1910 по 1922 годы. Всего в архиве Нобелевского комитета сохранилось 60 номинаций Эйнштейна, связанных с формулировкой теории относительности. Однако премия была ему присуждена только в 1922 году за теорию фотоэлектрического эффекта, которая показалась комиссии более важным вкладом в науку.

Альберт Эйнштейн                                         

Альберт Эйнштейн

Вернер Форсман провёл процедуру катетеризации сердца на себе, чтобы доказать, что процедура эффективна

Вернер Форсман, немецкий хирург, в 1929 году разработал способ катетеризации сердца. Метод казался настолько небезопасным, что Форсману запретили проводить эту процедуру на людях. Однако его это не остановило: хирург анестезировал собственную руку, ввёл в неё узкую трубку и провел её в правое предсердие. После чего вызвал рентгенологов, которые доказали успех эксперимента. За разработанную методику Форсман получил Нобелевскую премию в 1956 году.

Вернер Форсман                                              Вернер Форсман

Китайский фармацевт нашла лекарство от малярии в трактате 340 г н. э.

Китайская фармацевт и лауреатка Нобелевской премии Ту Юю нашла лекарство от малярии, изучив вместе с группой помощников более 2000 древних китайских медицинских трактатов. Указание на спасительное средство нашлось в даосском трактате, датированном 340 г н. э., где описывались целебные свойства настоя полыни при «перемежающейся лихорадке». Выделив из полыни действующее вещество — цинхаосу (артемизинин) — Ту Юю создала лекарство, которое эффективно убивает плазмодии, вызывающие малярию, на ранней стадии их развития.

Ту Юю                                                Ту Юю

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