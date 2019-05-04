Любопытные факты о королеве Елизавете II и ее муже

21 апреля 2016 г. Елизавете II исполняется 90 лет. 69 из них она прожила в браке с герцогом Эдинбургским Филиппом, ее единственным мужчиной и самой большой любовью в жизни. Елизавета влюбилась в Филиппа с первого взгляда: они познакомились, когда ей было 13 лет, а ему — 18. Хорошо сложенный блондин, кадет Королевского военно-морского колледжа, сразу же покорил принцессу Лилибет (именно так будущую королеву звали в семейном кругу). Между нею и Филиппом завязалась переписка.

Филипп родом из королевской семьи: при рождении он носил титул принца Греческого и Датского. Однако семья Филиппа была изгнана из Греции. Оставив родную страну, его родственники поселились в Париже, а Филиппа отправили в Лондон, где он выучился, получил звание мичмана и во время Второй мировой войны отправился служить в военно-морской флот. Хотя юноша писал будущей королеве Англии с фронта длинные и нежные письма, родственники Елизаветы вовсе не были в восторге от выбора дочери. Они считали, что Филипп принцессе не пара — его семья была разорена. Единственным наследством, которое Филипп получил от отца, стало кольцо с печаткой.

Свадьба Филиппа и Елизаветы, впрочем, все-таки состоялась. Правда, ради нее юноше пришлось многим пожертвовать.

Так, он перестал зваться греческим принцем, стал британским подданным и перешел из православия в англиканство. Он оказался готов навсегда остаться в истории как супруг королевы. Елизавета и Филипп поженились в конце 1947 года — тогда только-только закончилась война. Свадьбу сыграли по королевским меркам довольно скромную, хотя и очень красивую.

Елизавета и Филипп после свадьбы были неразлучны. Девушка занималась домом и была счастлива в роли жены. Вскоре у супругов родились дети — Чарльз и Анна. Но в феврале 1952 года размеренная жизнь семьи закончилась. Король Англии и отец Елизаветы Георг VI скончался от тромба в сердце… Филипп стал первым, кто, преклонив колено, принес клятву верности Елизавете II как королеве.

После коронации Елизаветы Филиппу пришлось не только оставить службу на флоте, но полностью посвятить себя королевским обязанностям. Он сопровождал королеву во всех поездках, помогал ей в государственных делах… Мужчина мечтал о том, чтобы супруга и дети носили его фамилию, но тогда правителями официально перестали бы быть Виндзоры — и стали бы Маунтбеттены. Одна только мысль об этом вызывала негодование у всех родственников Елизаветы. Королева посоветовалась с премьер-министром Уинстоном Черчиллем и отказала мужу в просьбе присвоить его фамилию Чарльзу и Анне. Филипп сильно переживал и горько шутил, называя себя единственным человеком в стране, который не может дать родным детям свою фамилию.

В середине 50-х Елизавета была вся поглощена государственными делами, а Филипп страдал из-за того, что ему пришлось оставить службу на флоте. Отношения супругов стали прохладными и, возможно, дело даже шло к разводу — но герцог неожиданно нашел себя в занятии благотворительностью. А потом Елизавета вновь забеременела — и внезапно позволила мужу дать новорожденному, мальчику Эндрю, свою фамилию. Четвертый ребенок королевской четы, Эдуард, тоже получил фамилию отца. Таким образом, старшие дети пары, Чарльз и Анна, носят фамилию Виндзор, а младшие, Эндрю и Эдвард, — Маунтбеттен-Виндзор.

Несмотря на то что Елизавета является первым лицом государства, в семейной жизни она не стремится к лидерству: все важные решения дома принимает Филипп. Как и многим женщинам, королеве бывает приятно почувствовать себя слабой и беззащитной, и муж дает ей эту возможность. Монаршая чета является примером для подражания не только в своей стране, но и во всем мире.