Необычные сексуальные обычаи народов мира

У каждого народа свои сексуальные традиции и предпочтения. Традиции могут быть разнообразными, и чем больше с ними знакомишься, тем больше осознаешь, насколько непохожими друг на друга они могут быть .То, что для одних кажется нормальным и обыденным, для других может выглядеть странно.

Например , мужчины в некоторых племенах Индонезии, чтобы принести своей партнерше больше наслаждения, помещают себе под крайнюю плоть всяческие камушки или ракушки. Главное, чтобы аксессуары не оказались слишком острыми или большими.

На островах Тробриан архипелага Папуа и Новой Гвинеи очень интересное отношение к предварительным ласкам. Самое возбуждающее, по их мнению — это обгрызание партнеру… ресниц. Любителям пощекотать партнера ресничками стоит предложить такую альтернативу.

Пока большинство мужчин мечтает иметь достоинство побольше, мужчины из бразильского племени Топинамба, готовясь к половому акту, идут в лес и дразнят детородным органом один из видов змей. Рептилия обычно не остается равнодушной к такой наглости и после укуса пенис опухает, а половой акт , к счастью, может длиться несколько часов. Одним выстрелом двух зайцев: и партнерша рада и змея повеселилась. Видимо, это племя не слишком часто занимается сексом — переживать такую процедуру каждый день не кажется хорошей идеей.

Корейские женщины издавна кололи своих партнеров в пах специальной иголочкой; таким образом, они добивались лучшей эрекции. Что кореянок не устраивало без этой процедуры, остается вопросом.

У жителей австралийского племени Арунта довольно странное отношение к дружбе и признательности. Здесь, в знак уважения, близкие друзья, предлагают друг другу своих жен на несколько дней. Причем тактичный отказ будет восприниматься, как неуважение, и сильно обидит предложившего.Действительно, что же это за друг такой, что от чужой жены отказывается?

Африканские племена на территории Конго занятно испытывают вождя: невесту должен лишить девственности именно он и никак иначе. Если последний не справился с такой задачей, то и вождем он зваться больше не будет — его свергают и избирают нового, который уж точно не оставит невесту в беде. Другие африканские племена, заставляют представителей сильного пола перед свадьбой пройти некую проверку. А, именно, заниматься сексом с матерью невесты, столько раз, сколько будет нужно, для того, чтобы доказать свою состоятельность(безусловно, матерям не приходится скучать). Скажу больше, девушек в отдельных племенах экваториальной Африки отправляют в джунгли, чтобы роль первого мужчины исполнил… самец гориллы. Мало того, если девушке не удается привлечь “обезьянку”, это кидает тень на её репутацию потенциальной супруги: даже горилла не клюнула! Любопытно также ,что в некоторых племенах Африки влагалище девочки просто зашивалось в раннем возрасте и “раскрывали” его только перед свадьбой на специальном совете старейшин.

Для того чтобы выйти замуж тибетская девушка должна иметь на счету хотя бы десяток сексуальных партнеров и как минимум двух детишек. Кроме того, мужчины местных племен, боясь принести потомство в виде близнецов, которые здесь являются прообразом греха и самых страшных проклятий, вырезают себе одно яичко.

Австралийские аборигены – воины, вместо привычного для нас рукопожатия, дружелюбность демонстрируют немного другим жестом, а именно – прикосновением к члену своего собеседника. Местные нравы, заставляют невесту выходить замуж девственницей, причем, перед тем как девушка будет допущена до своего жениха, ей предстоит пройти обряд лишения девственности каменным ножом.

В Египте, Саудовской Аравии и многих других мусульманских странах до сих пор сохранился обычай торжественной дефлорации, когда девственную плеву разрывают указательным пальцем правой руки, обернутым белой тканью, которая, понятное дело, должна окраситься в алый цвет.

В Тибете же ,наоборот, взятие в жёны девственницы считалось непозволительным и если в селении узнавали об этом факте, пару и вовсе могли изгнать… Мало того, до свадьбы девушке предписывалось отдаться не менее чем двадцати мужчинам. Причём, ,сообщать мужу о количестве партнёров считалось неэтичным.

У племени закаев (остров Суматра) невесту должен был дефлорировать отец, которому помогали дядья невесты, т.е. братья отца и матери независимо от возраста. Иногда у ложа несчастной девушки собиралось до 25 мужчин в возрасте от 70 до 10 лет(бедная невеста!).

В древней Индии процедуру дефлорации выполняли за деньги люди, специально обученные этому “мастерству”. Решение об отведении девушки к такому специалисту принимала ее мать. Лишение девственности происходило с помощью символа фаллоса из камня, дерева или других материалов. После это девушке вводили во влагалище специальное средство из целебных листьев, которое заживляло и уменьшало неприятные ощущения. При этом кровь, которую теряла девушка во время процесса, по решению родителей можно было собирать и использовать далее в качестве приворотного средства.

