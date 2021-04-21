3 Причины, по которым Гитлер напал на СССР и не добил Британию

Многих историков мучает вопрос, почему Адольф Гитлер, допустил такую грубую ошибку, и оставив в тылу недобитую Англию, напал на Советский Союз? Ведь он всегда осуждал Кайзера, за то что он воевал на два фронта и поэтому проиграл Первую Мировую Войну.

Итак, прежде чем перейти к причинам такого поступка, давайте немного проясним ситуацию и освежим память. После разгрома Франции и Польши, Гитлер хотел разобраться с Великобританией. Но своими бомбардировками он не достиг желаемого, потому что британские ВВС оказались сильнее. Подготовка плана вторжение в Британию "Морской лев" так же провалилась. Именно тогда Гитлер и обратил свой взор на СССР.

№1 Слабый флот и авиация для захвата Британии

Как мы знаем, основной силой гитлеровских армий был Вермахт. Люфтваффе и Кригсмарине, несмотря на неплохую организацию и подготовку, выступали в основном в качестве поддержки. Если операция по бомбардировки Британии провалилась из-за явны ошибок, то операцию по Высадке на Британские острова была практически невозможна. Вот что требовал Фюрер от своих лётчиков:

«Английская авиация должна быть настолько морально и фактически подавлена, чтобы она больше не могла противодействовать переправе германских войск в качестве заслуживающей упоминания силы… Желательно незадолго до переправы сковать британские военно-морские силы как в Северном, так и в Средиземном море, где будут действовать итальянцы.

Уже сейчас надо попытаться нанести урон британскому флоту с помощью авиации и торпедных атак»

Для такой задачи, с учетом перелёта Ла-манша, требовалось гораздо большее превосходство над противником, чем то, что было у Третьего Рейха на самом деле.

Лондон после бомбардировки Люфтваффе. Фото в свободном доступе.

№2 У Германии было мало времени

По крайне мере так считал фюрер. Он часто говорил своим соратником, что он единственный лидер Германии, у которого достаточно политической воли, чтобы осуществить все завоевания. Более того, Гитлер был умным человеком и прекрасно понимал, что мощь СССР постоянно растёт. Изначально, он хотел напасть на Советский Союз раньше, но события в Югославии его отвлекли. Вот, что писал об этом один из лучших гитлеровских генералов и идеологов "блицкрига"- Гудериан:

« 14 июня Гитлер собрал в Берлине всех командующих группами армий, армиями и танковыми группами, чтобы обосновать свое решение о нападении на Россию и выслушать доклады о завершении подготовки. Он сказал, что не может разгромить Англию. Поэтому, чтобы прийти к миру, он должен добиться победоносного окончания войны на материке. Чтобы создать себе неуязвимое положение на Европейском материке, надо разбить Россию. Подробно изложенные им причины, вынудившие его на превентивную войну с Россией, были неубедительны. Ссылка на обострение международного положения вследствие захвата немцами Балкан, на вмешательство русских в дела Финляндии, на оккупацию русскими пограничных балтийских государств так же мало могла оправдать столь ответственное решение, как не могли его оправдать идеологические основы национал-социалистского учения и некоторые сведения о военных приготовлениях русских. Поскольку война на западе не была закончена, каждая новая военная кампания могла привести к военным действиям на два фронта, на что Германия Гитлера была еще менее способна, чем Германия 1914 г. Присутствовавшие на совещании генералы молча выслушали речь Гитлера и, так как обсуждения речи не предполагалось, молча, в серьезном раздумье разошлись. »

Адольф Гитлер, фельдмаршал фон Браухич и генерал Гальдер над картой СССР в августе 1941 года. Фото в свободном доступе.

№3 Недооценка Советского Союза

Это на мой взгляд это основная причина, по которой Гитлер оставил открытым второй фронт. Дело в том, что он планировал разгромить Советский Союз за 2-3 месяца и основную опасность он видел в Союзниках.По его плану "Барбаросса", он должен был захватить Союз до зимы, занять его основную часть, и выбить остатки Красной Армии за Урал.

Вот простой пример, у немецкой армии были огромные проблемы с зимней одеждой в 1941 году. Вы думаете опытные немецкие генералы "профукали" этот момент? Едва ли. На самом деле никто всерьез не рассматривал возможность затяжной войны, не говоря уже о поражении. Немецкое командование, считало, что основной удар Вермахта в первую неделю 1941 года, нанесёт сокрушительный удар Красной Армии, и она после него не оправится. Но как мы знаем, всё пошло не по плану.

Немцы сдаются в плен советским солдатам во время Битвы за Москву. Фото в свободном доступе.

А насколько мешал Рейху второй фронт?

Некоторые пишут, что "от союзников не было никакой помощи, СССР выиграл войну и без них" или наоборот, что без помощи союзников Красная Армия бы не выстояла. Я считаю обе эти теории заблуждением.

Войска союзников очень сильно докучали немцам по следующим причинам:

Командование было вынуждено держать часть своих дивизий на западе страны. В некоторых сражениях, например в Битве за Москву, они могли сыграть ключевую роль (читать об этом подробнее можно здесь). Бомбардировки союзников, сильно осложняли работу германской промышленности. Поставки продукции по Ленд-лизу оказали огромное значение для Красной Армии, особенно в первые годы войны. Высадки, которые устраивали союзники в Италии, и военные действия в Африке, сильно "распыляли" силы Оси, не давая сконцентрироваться на Восточном фронте.

Продукты полученные по Ленд-лизу для нужд Красной Армии. Фото в свободном доступе.

Но всё это было возможно, потому что большая часть немецких войск была занята борьбой с Красной Армии. Без участия Советского Союза, блок Союзников был обречён. США заботились о своих гражданах, и никогда бы не вступили бы в войну с превосходящими силами Оси, и не решились бы на вторжение. А вопрос с Британией, которая осталась одна, разрешился бы через несколько лет бомбардировок и морской блокады.

Поэтому смело можно сказать, что Британию спасла ошибка Гитлера.

Источник :https://pulse.mail.ru/article/3-prichiny-po-kotorym-gitler-n...

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