Праведный Авраам

Авраа́м — первый из трёх ветхозаветных патриархов (Авраам, Исаак и Иаков), живших после всемирного потопа, считается родоначальником евреев, aрабов и арамеев. Отец трех великих религий — иудаизма, христианства и ислама.

Повествование о жизни и деятельности Авраама содержится в книге Бытие (11:26-25:10).

С Авраама начинается в Библии тот исторический период, который имеет свое название - патриархальный. Он охватывает период до переселения евреев в Египет. Оценка этого периода в плане понимания "Завет Бога" имеет принципиально важное значение. Завет Бога с Авраамом становится таким центральным событием в истории Церкви Ветхозаветной, к которому сходятся и из которого исходят все главные нити путей Божиих, которым и приготовлялось спасение человеку.

Семья Фарра. Ур Халдейский

Авраам родился около 2000 лет до Р.Х. (XXI—XX вв. до Р.Х.) в Уре Халдейском (Ур-Касдим), недалеко от Вавилона - одном из древнейших и важнейших шумерских городов южной Месопотамии (древнего Междуречья). Ур был расположен на юге современного Ирака, близ Насирии, на западе от реки Евфрат.

Ур был сказочным городом. Морские суда шли из Персидского залива вверх по Евфрату, везя с собой золото, медь и слоновую кость из Индии и направляясь на восток закупать нужные себе товары.

Уровень развития общества был достаточно высок, если учесть, что существовало разделение труда и рынок обмена результатами труда. Одни занимались разведением мелкого и крупного скота, другие ткали полотно, а третьи шили из полотна одежду. Ур имел славу центра образования и культуры.Раскопки, проведенные в начале 20-х годов прошлого века, обнаружили кирпичные дома, иногда в несколько этажей, весьма приличную для древнего мира систему водоснабжения и канализации, памятники письменности и искусства, а в центре города гигантский трехъярусный зиккурат — ступенчатую башню, воздвигнутую в честь лунного божества Нанна. На вершине зиккурата, на высоте 21м находилась гробница.

Приблизительно за 2000 лет до Христа в этом древнем городе жил отец Авраама - Фарра (евр. Терах), который занимался изготовлением идолов и продажей их на базаре. Имя матери Авраама в Священном Писании не упоминается, по арабским источникам её звали Адна, а по еврейским — Аматлея, вероятно Аматсула — древнехалдейское женское имя.

Фарра был потомком Ноя в девятом поколении - того самого Ноя, который был спасен во время Потопа. У него было 3 сына - Аран, Нахор и Аврам, который позже получил более знакомое для нас имя Авраам. Согласно Библии, Аврам родился, когда Фарре было 130 лет. Его старший брат Аран умер еще в молодости, оставив после себя сына Лота, которого впоследствии Аврам и взял себе на воспитание. Лот был человеком, верующим в истинного Бога и благочестивым, но духовно более слабым.

Известно, что у Фарры были и другие дети. Когда Фарре было 140 лет, у него родилась дочь Сара, но родилась не от матери Аврама, имя которой в Священном Писании не упоминается, а от другой жены.

Став взрослым, Аврам женился на своей сводной сестре Саре (Быт.20:12), которой позже Бог дал имя Сарра. В те далекие времена заключалось немало браков между членами одной семьи. Так, Нахор взял в жены дочь своего старшего брата Арана - Милку, а Авраам - собственную сводную сестру. Сара была на 10 лет младше Аврама, но не уступала ему в праведности, а позже даже превзошла своего супруга в даре пророчества.

Религиозное «обращение» Аврама. Вера в Единого Бога.

Есть все основания полагать, что, отец Авраама, Фарра, и некоторые члены его семьи были идолопоклонниками и поклонялись Нанне, богу луны. Аврам же верил в единого Бога и был верен ему. В Библии не говорится как в языческой Месопотамии, в доме идолопоклонника Фарры могла зародиться в сердце Авраама вера в единого и истинного Бога? Однако послебиблейские легенды постарались заполнить этот пробел.

Так, в талмудической литературе утверждается, что созерцая земные и небесные явления, смену светил, Авраам самостоятельно пришел к пониманию истинного, Единого Бога, Творца и Управителя вселенной. В видении Бог Сам открыл Себя новообращенному Аврааму. И Авраам в акте сознательного выбора предпочел этого Бога всем остальным сверхчеловеческим покровителям. Это ставит Авраама в ситуацию конфликта с языческим миром, начиная с его собственной семьи. Поначалу он пытался убедить отца, братьев и покупателей идолов в бессмысленности поклонения им, затем разбил и сжег изготовленные отцом идолы. Потом Авраам стал проповедовать Единого Бога среди соседей и бороться с идолослужением. Всё это привело к тому, что его семью начали преследовать язычники и они вынуждены были принять решение поменять место жительства.

Фарра с семьей покидает Ур. Остановка в Харране.

В Библии говорится, что, оставив Нахора и его семью в Уре, Фарра взял своего сына Аврама, его жену Сару и своего внука Лота и повел их в страну Ханаан - нынешняя Палестина (Быт. 11:31). По каким причинам Фарра оставил богатый дом в Уре Халдейском и отправился с семьей в опасное и трудное путешествие неизвестно. Дело в том, что в те времена добраться до Ханаана можно было двумя караванными путями: самый короткий и самый трудный пролегал через пустыню и назывался «Великий пустынный путь». Второй путь назывался «Путь плодородного полумесяца» и был самым длинным (ок. 2000 км), но менее опасным, т.к. пролегал по плодородным землям вдоль реки Евфрат и крупных городов Вавилон, Харран и Дамаск.

Можно предположить, что из-за Авраама, его веры в единого Бога, у Фарры и его семьи возникли конфликты на старом месте жительства и их семью начали преследовать языческие соотечественники.

По другой версии, они отправились в столь опасное путешествие по велению Бога. Мы не знаем точно, где Авраам впервые получил весть от Бога - в Уре или в Харране. Однако в книге Деяний Апостолов описывается, как первомученник архидиакон Стефан, обращаясь к синедриону, свидетельствовал: «Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, прежде переселения его в Харран, и сказал ему: выйди из земли твоей и из родства твоего и из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе. Тогда он вышел из земли Халдейской и поселился в Харране; а оттуда, по смерти отца его, переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете» (Деян. 7:2-4).

Таким образом, можно предположить, что именно в Уре Халдейском Бог впервые явился Авраму и повелел ему со всем семейством поселиться на другой земле, которая будет ему указана. И Аврам, поверив Богу, решил пойти не ведая куда. Авраам, скорее всего, рассказал своим близким о том удивительном диалоге, в котором Господь открыл ему Свою волю. Фарра, придерживающийся идолопоклонничества, увидел в своем младшем сыне Авраме нечто, заставившее его полностью довериться ему. И престарелый отец принял непростое решение повести всех членов семьи, выразивших согласие, в это странное путешествие, которое не имело видимой цели.

Семья Фарры решила направиться в Ханаан самым длинным, но менее опасным путем, по реке Евфрат на север. Но не дойдя до Ханаана, Фарра с семьей остановился в городе Харран (Северная Месопотамия), который находился в большой излучине реки Ефрат (Быт. 11:31), почти на половине пути к Обетованной Земле. Может быть, старый Фарра утомился или заболел и нуждался в отдыхе. 1000-километровый поход не был легким для человека его возраста даже в те времена, когда продолжительность жизни была не менее 200 лет. Переход, должно быть, был медленным: средняя скорость передвижения таких караванов равнялась 13 километров в день. Поэтому, чтобы добраться до Вавилона, им могло потребоваться недели две, а до Харрана путь мог занять около 3 месяцев. Харран мог показаться им хорошей стоянкой на пути в Ханаан. В этом городе Фарра и умер в возрасте 205 лет (Быт. 11:32).

Вместо того чтобы сделать в Харране небольшую остановку, семья Фарры (Аврам, Сара и Лот) надолго обосновалась в этом городе.

Библия дает нам основания полагать, что Аврам не бедствовал в дни своего пребывания в Харране, т.к. он успел уже приобрести здесь и имение, и рабов. Аврам был богат, имел много скота, серебра и золота, и много слуг; но не имел детей и скорбел об этом.

Явление Бога Аврааму

Когда Авраму было 75 лет, Бог снова явился ему и сказал: «Пойди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего в землю, которую Я укажу тебе. И Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое; и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена земные» (Быт. 12:1-3).

Бог избрал праведного Авраама, чтобы сохранить истинную веру, через его потомство, для всего человечества. А чтобы оградить его и его потомство от родного ему языческого народа, Бог явился Авраму и сказал, что Он произведет от него великий народ. И в этом народе - в его потомстве, со временем родится обещанный первым людям Спаситель мира, который благословит все народы земли.

Апостол Павел говорит, что Авраму не было еще открыто имя той земли, которая ему предназначалась (Евр. 11:8); и тем не менее он, послушный божественному гласу, нисколько не колеблется оставить все, что было у него дорогого, и безропотно меняет все это на неизвестное будущее и на предстоящую ему беспокойную жизнь кочевника.

Авраам отправляется вместе с Лотом и Сарой из Харрана.

Аврам с верою и покорностью принял повеление Божие. Он повиновался Господу и оставил это место, взяв с собой жену свою Сару, племянника Лота, всех слуг своих и все имение, которое они приобрели.

Он ушел от зеленых плодородных земель Арамской земли, следуя караванному пути вниз по реке Балих и, дойдя до Евфрата, повернул на запад к оазисам Алеппо (современная Сирия).

Авраам был слугой истинного Бога. Он жил так, как подсказывала ему его вера. Всюду, где он бывал, он воздвигал алтари Господу. И когда человек наполнен подлинным религиозным чувством по отношению к истинному Богу, его образ жизни становится привлекательным для окружающих. Так же было и с Авраамом. Теплотой и любовью к ближним он привлек людей к себе и к Богу.

Земля Ханаанская - Земля Обетованная

В Библии говорится, что Авраам с семьей остановились у места, называемого Сихем, у дубравы Море (или Мамре). Земля эта называлась Ханаанскою и была весьма плодородна. Там жили тогда хананеяне. Это был один из самых нечестивых народов. Хананеяне были потомками Ханаана, сына Хамова. Со временем этот Сихем сделался столицей Самарии и не раз упоминается в Священном Писании как Ветхого, так и Нового Завета. Во времена Иисуса Христа он назывался также еще Сихарем, а при Веспасиане был переименован в Неаполис, откуда произошло современное название этого местечка Набулус (или Наблус).

У дубравы Мамре

Именно здесь Бог явился Авраму, указав, что это и есть Земля Обетованная. «И явился Господь Авраму и сказал ему: потомству твоему отдам Я землю сию» (Быт. 12:7). И Аврам поставил жертвенник Богу.

После этого земля Ханаанская стала называться Обетованною, то есть обещанною, так как Бог обещал дать ее Аврааму и его потомству. А теперь она называется Палестиною. Находится эта земля на восточном берегу Средиземного моря, и по средине ее протекает река Иордан.

Аврам с семьёй кочевал по Ханаану, сооружая жертвенники единому Богу. Одной из его крупных остановок было место, которое впоследствии стало называться «Вефилем». Оно расположено в 5 милях на юг от Сихема и в 3 часах пути от Иерусалима, в долине, обильной прекрасными пастбищами. Неподалеку отсюда находился «Гай», развалины которого известны и сейчас под названием «Мединет-Гай» и находятся в 5 милях от Вефиля на восток. В Библии сказано, что Авраам поставил шатёр и жертвенник между Вефилем (на западе) и Гаем (на востоке) (Быт. 12:8).

Авраам в Египте

Вскоре наступил в стране Ханаанской голод. «И был голод в той земле…». Это было, конечно, новое и сильное искушение для веры Аврама: вместо того, чтобы, согласно божественному обетованию, наслаждаться различными благами от своего нового владения, он принужден на первых же порах испытывать в нем такое тяжкое лишение, как сильный голод. И даже животные не могли вынести недостатка пищи.

В поисках новых пастбищ для своего стада Аврам посчитал необходимым без Божьего благословения оставить Землю Обетованную, и на то время, пока свирепствовал голод, искать укрытия в плодородной дельте египетских рек. Для жителей Сирии и Ханаана путешествия в Египет не были чем-то необычным.

Вход богатого каравана Аврама в Египет, шедшего из Ханаана, не остался незамеченным Египетским фараоном. Не осталась незамеченной и красивая жена Аврама. Для Аврама, которого называют отцом избранного народа, это было время испытания, и именно в это время он проявил недостаток веры.

Из-за опасения, что египтяне могут убить его ради того, чтобы завладеть его женой, Аврам выдал свою жену Сару за свою сестру. «Вот, я знаю, что ты женщина, прекрасная видом; и когда Египтяне увидят тебя, то скажут: это жена его; и убьют меня, а тебя оставят в живых; скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя чрез тебя» (Быт.12:11-13).

Узнав, что красивая чужеземка - сестра заезжего гостя, фараон взял ее в свой гарем, одарив Аврама богатыми дарами: «И Авраму хорошо было ради ее; и был у него мелкий и крупный скот и ослы, и рабы и рабыни, и лошаки и верблюды» (Быт.12:16).

Фараон берет Сару

Взяв Сару в жены, фараон вскоре должен был раскаяться в этом. Господь «тяжкими ударами» поразил фараона и его дом, и Сара была возвращена своему мужу. «Что ты это сделал со мною?» - спросил фараон Аврама. - «Для чего не сказал мне, что она жена твоя? Для чего ты сказал: «Она сестра моя»? и я, было, взял ее себе в жену. И теперь вот жена твоя; возьми и пойди» (Быт.12:18-19).

Библия, описывая праведников, отнюдь не скрывает их недостатков и даже греховных отступлений. Праведником человек назван не потому, что он безгрешен, а потому, что в процессе длительного Божественного воспитания его жизненный путь становится примером. И здесь Библия ничего не скрывает: едва показав Аврама с замечательной стороны, она тут же рассказывает о неприглядном эпизоде, случившемся с Аврамом и его женой, когда из-за голода он свернул в Египет. Малодушие Аврама поставило обоих супругов в ситуацию, когда невозможным будет для них исполнение Божественного обетования. И тогда Бог наказывает (воспитывает, выручает) Аврама косвенно, вызвав гнев и презрение фараона к нему и его мнимой праведности (именно презрение звучит в повелении «проводить его и всё, что у него»). Это серьезный урок Авраму: обычный с его точки зрения язычник, которого не грех и обмануть, и пожить при нем благополучно, оказался гораздо более богобоязненным и, кстати, снисходительным (мог ведь и казнить), чем он, имеющий знание Бога и великое обетование...

Возвращение в Ханаан

Аврам оставил Египет, увозя оттуда больше богатств, чем у него раньше было, и вернулся в Ханаан. В Египте прибавился к его дому еще один человек - египетская девушка Агарь, которая очень скоро должна была сыграть важную роль в жизни Авраама и Сарры. Возможно, она была одной из рабынь, отданной фараоном Авраму.

Авраам и Лот расходятся

Авраам и Лот

По возвращении в Ханаан между Аврамом и его племянником Лотом начались распри из-за земель. Аврам, который всегда выступал миротворцем во всех делах, предложил Лоту самому решить этот вопрос. «Сказал Аврам Лоту: да не будет раздора между мною и тобою, так как мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня; Если ты налево, то я направо; а если ты направо, то я налево... Лот возвел очи свои, и увидел всю окрестность Иорданскую, что она... вся орошалась водою, как сад Господень...» (Быт. 12:8-13).

Лот выбрал плодородную Иорданскую долину и поселился в Содоме. Это был несчастливый выбор, который в будущем привел к тому, что Лот потерял все свое имущество, а сам был уведен в плен. Библия говорит, что до уничтожения Содома и Гоморры Иорданская долина напоминала Божий сад, то есть сад Едемский. В этом «райском» саду и поселился Лот, не зная того, что жители здесь «были злы и весьма грешны пред Господом».

Поселение Аврама у дубравы Мамре

А Аврам выбрал землю Ханаанскую, пустынную и неуютную, и поселился близ Хеврона, у дубравы Мамре. Там около дуба Мамрийского, он раскинул свой шатер и устроил жертвенник Господу. Именно тут он снова слышит Господа: «И сказал Господь Авраму, после того как Лот отделился от него: возведи очи твои и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку и к западу; ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам Я и потомству твоему навеки, и сделаю потомство твое, как песок земной; если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет; встань, пройди по земле сей в долготу и в широту ее, ибо Я тебе дам ее и потомству твоему навсегда.» (Быт.13:14-17). В этом тексте отцы Церкви усматривают прообраз креста, который Аврам дважды, мысленно и фактически, как бы полагает в основание будущей Святой земли.

Мамрийский дуб

Этот дуб Мамрийский и до сих пор еще растет в Палестине, около города Хеврона.

Город Хеврон (по-арабски - Халиль) расположен на юге Иудейских гор в 40 км от Иерусалима на высоте 950 м над уровнем моря. Это один из древнейших городов мира, святыня трех религий, связанный со многими событиями и персонажами Ветхого Завета. И с давних времён считается святым местом паломничества. Святость Хеврона определена еще одним важнейшим библейским фактом, связанным с могилами праотцев Авраама, Исаака и Иакова. В книге Бытия главе 23, говорится о том, как Авраам купил у Ефрона Хеттеянина участок с пещерой Махпела в городе Хевроне, чтобы похоронить свою жену Сарру. Его потомки Исаак, Иаков и Иосиф также похоронены в этой пещере. Могилы праотцов были освящены как место поклонения, доступное для всех племён Израиля. Тысячу лет спустя царь Ирод окружил пещеру с могилами большой оградой, которая сохранилась до сегодняшних дней.

Мамрийскому дубу уже 5000 лет. Ходило такое мнение, что когда этот священный дуб засохнет, то будет конец света. Несколько лет назад Мамрийский дуб действительно засох, но дал от корня молодые побеги. И в прежние времена, и сейчас, когда какая-нибудь ветка дуба умирала, из нее вырезали распятия, которые расходились затем из Святой земли по всему свету.

Мамрийский дуб в начале XX века

Лот в плену и освобождение Лота из плена (Бытие, гл. 14)

Через некоторое время произошла война в долине Сиддим (где ныне Мёртвое море) (Быт. 14). В результате Содом и Гоморра были разграблены, а Лота с имуществом увели в плен.

Как мы знаем, Лот, после разделения с Аврамом, поселился в нижней части долины иорданской, которая в то время занята была пятью богатыми городами. Города эти Содом, Гоморра, Севоим, Адма и Бела (или Сигор) составляли союз пятиградия; каждый из них имел своего особого царя, но во главе их стоял царь Содомский, Бера. Насе­ление этих городов отличалось возмутительным растлени­ем нравов и порочностью, омерзительными и противоес­тественными пороками. Но помимо этого нравственного нечестия, тревожившего еще не совсем испорченную со­весть Лота, его неожиданно постигло страшное бедствие. Города эти платили дань царю Елама, Кедорлаомеру, одно­го из государств, соседних с Месопотамией. 12 лет они были в порабощении у Кедорлаомера, а в тринадцатом году своего подчинения они восстали, отказались пла­тить дань, и Кедорлаомер с тремя союзными царями дви­нулся для их усмирения и наказания. Против него выступил царь Содомский в союзе с четырьмя царями других городов долины. Войска враждующих сторон встретились в долине Сиддим. Содомляне были разбиты и обращены в бег­ство, цари Содомский и Гоморрский попадали в ямы и погибли, а остальные убежали в горы. Победители захва­тили все имущество Содома и Гоморры с запасами их, и с большою добычею и множеством пленных двинулись в обратный поход. Среди пленников оказался и Лот, кото­рый в это, время жил в Содоме.

Аврам, узнав об этом, тотчас же собрал своих слуг (318 человек), пригласил на помощь соседей, догнал неприятеля, напал на него и отбил всю добычу (Быт. 14:13-16).

Вся 14-я глава книги Бытия, даже по признанию отрицательной критики, представляет собой документ глубокой древности и огромной исторической ценности. Целый ряд собственных имен царей и местностей, а также и детальность фактической стороны описания производят впечатление живой исторической правды; а новейшие исследования и раскопки в области указанной территории подтверждают и усиливают это впечатление.

Встреча с Мелхиседеком (Быт. 14:18-2)

Когда Аврам возвращался с победой, он встретился с царем Салима (предположительно будущий Иерусалим) Мелхиседе́ком. Мелхиседек «вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил его и сказал: благословен Авраам от Бога Всевышнего, Владыки неба и земли; и благословен Бог Всевышний, Который предал врагов твоих в руки твои. Аврам дал ему десятую часть из всего» (Быт.14:18-2). Авраам принимает благословение и отдает Мелхиседеку десятую часть своей добычи. Мелхиседек прежде всего благословляет Бога, а потом Его слугу - Аврама.

Мелхиседек благословляет Авраама

Сообщение о неком царе, который был священником истинного Бога, является намеком на то, что почитание Единого Бога никогда не прерывалось и могло существовать вне главной библейской линии. Но сама таинственная фигура царя-священника стала символической.

Мелхимеде́к - царь Салима (будущего Иерусалима), священник Всевышнего. У него не было ни земного отца, ни матери, ни предков, у жизни его нет ни начала, ни конца; уподобляясь Сыну Божию, он остается священником навсегда (Евр.7:3).

Имя Мелхиседек, состоит из двух еврейских слов: «мелех» — царь, и «цадик» — праведник; и значит «царь правды»; слово «салим» значит «мир».

Появление Мелхиседека до времён Закона, указывает, что он священник Божий, но священник не по Закону (не из колена Леви), а непосредственно от Бога, по помазанию. Его священство превосходит всякое последующее (иудейское, христианское и мусульманское), т.е. он стоит у истоков истории народов и религий – он также и вне ее.

Мелхиседек благословляет Аврама, и так начинается история: Аврам – отец и Измаила, от которого ведут свое родословие арабы, и Исаака. Его дети пойдут разными путями и будут бороться друг с другом. В Мелхиседеке мы видим, что есть в истории некая сила, приведшая нас в движение и отправившая нас в путь, но при этом, которая уже существовала до нас и будет существовать и после нас. Эта сила предшествует и превышает силу и власть иудейского Закона, установлений ислама, она превыше христианского монастыря или дворца, она даже больше всего, что называется «христианским миром».

Некоторые утверждают, что под лицом Мелхиседека разумеется воплощенный ангел или некая Божественная сила или даже Св. Дух.

Имя Мелхиседека стало символом харизматического служения Богу вообще.

Для христианства Мелхиседек – это прообраз Христа (Священника и Царя), Его царствования и Его священства. А хлеб и вино Салимского царя - это прообразы Евхаристии. Как Мелхиседек был вместе священником и царем, так и Иисус Христос есть Первосвященник и Царь. Как о Мелхиседеке не указано ни начала, ни конца жизни его - он как бы во веки жив, - так и Христос есть вечный Бог, Царь и Первосвященник; и мы называем Иисуса Христа - Первосвященником во век по чину Мелхиседекову. И как Господь наш Иисус Христос дал нам под видом хлеба и вина тело и кровь Свою, т. е. святое причастие, так и Мелхиседек, прообразовавши Спасителя, принес Аврааму хлеб и вино, и как старший благословил Авраама.

Новое явление Бога Авраму. Заключение Завета между Богом и Авраамом (Бытие, глава 15)

После этих событий Бог снова явился Авраму: «После сих происшествий было слово Господа к Авраму в видении ночью, и сказано: не бойся, Аврам; Я твой щит; награда твоя будет весьма велика» (Быт. 15:1).

И в очередной раз Бог подтвердил своё обещание дать Аврааму многочисленное потомство, которому будет отдана Земля Обетованная: «потомству твоему даю Я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Евфрата» (Быт. 15:18), причём на этот раз обещание было скреплено заключением Завета между Богом и Авраамом. Границами будущего владения евреев Господь указывает две реки: с востока Евфрат, а с запада какую-то египетскую реку. Под последней нельзя разуметь Нила, так как Евфрат в сравнении с Нилом не мог бы быть назван великой рекой; очевидно — это какая-либо из пограничных египетских речек, значительно меньших Евфрата; полагают, что это — река Сихор, которая отделяла Египет от Палестины. В этих пределах евреи действительно владели землей Ханаанской во времена царей Давида и Соломона, когда не только вся Палестина и все окружающие ее кочевья племена признавали владычество царей Израиля, но даже и цари южной Аравии преклонились перед ими.

Тогда же Бог возвестил Аврааму пророчество о предстоящем египетском рабстве: «И сказал Господь Авраму: знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их четыреста лет,но Я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении; после сего они выйдут сюда с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй; в четвертом роде возвратятся они сюда: ибо мера беззаконий Аморреев доселе еще не наполнилась». (Быт. 15:13-16)

Рождение у Авраама первого сына Измаила от рабыни Агари (Бытие, глава 16)

Аврам был благочестив и уповал на Бога. Но при этом он вместе со своей женой Сарой глубоко страдал, и причиной страдания была их бездетность.

В истории Ветхого Завета мы не раз сталкиваемся еще с одной проблемой, косвенно связанной с первородным грехом, и как ни странно, это проблема детей, потомков. Во-первых, после того, как человек отпал от Бога, он в своей жажде бессмертия сменил индивидуальный аспект на аспект родовой. Потеряв доступ к древу жизни, древний человек решил позаботиться о «бессмертии на земле», что означало главным образом бессмертие в своих детях и внуках. Во-вторых, потеря райского брачного идеала привела к тому, что смысл брака также стал видеться не в единении, а в потомстве, как можно большем. Наличие и количество детей "гарантировало" бессмертие и в глазах окружающих выглядело как знак Божьего благословения. Напротив, отсутствие детей могло означать проклятие: человек оказался недостоин продолжения на земле!

Поэтому Аврам и Сара выглядели отвергнутыми Небом.

Брак Аврама с Сарой долгое время оставался бесплодным. Прошло уже целых 10 лет с того времени, как Аврам и Сара получили божественное обетование о многочисленном потомстве, а у последней не родилось еще ни одного сына.

Тогда, следуя древнему обычаю, Сарра избрала среди своих рабынь наложницу для мужа, египтянку по имени Агарь, чтобы рожденного ею ребенка воспитать как собственного.

Сарра приводит Агарь к Аврааму. А.ван дер Верф (1699)

В те времена, одним из законных способов продолжения рода было, так называемое «рождение на колени». Жена, неспособная родить, дает своему мужу одну из служанок, та зачинает от него ребенка, и в момент родов жена подставляет свои ноги под младенца и говорит: это мой ребенок "от нее". Дитя считается законным сыном родителей (это несколько напоминает современное вынашивание в чреве другой женщины).

Ага́рь — египтянка, рабыня, служанка Сарры во время бездетности последней, ставшая наложницей Авраама и родившая ему сына Измаила, который впоследствии стал родоначальником арабских племён, прозванных измаильтянами (по его имени) и агарянами (по имени его матери).

Вскоре Агарь забеременела. «Увидев, что зачала», Агарь стала презирать Сарру и перестала оказывать ей почтение как своей госпоже. На всем древнем Востоке, а у евреев в особенности, многочадие считалось особым признаком божественного благословения и фамильной гордости; тогда как бесплодие, наоборот, рассматривалось как несчастье и бесчестье. Неудивительно, что молодая служанка Агарь, проникнутая подобными взглядами, могла забыться перед своей обездоленной госпожой.

Сарра пожаловалась мужу: «Я отдала служанку мою в недро твое; а она, увидев, что зачала, стала презирать меня». (Быт. 16:5)

Авраам, не желая вмешиваться в семейную склоку, сказал жене: «Служанка твоя в твоих руках, — делай с нею, что тебе угодно». (Быт. 16:6)

Сарра стала притеснять Агарь, и та, не выдержав постоянных придирок, убежала из дома в пустыню Сур, лежавшую на пути между Египтом и Ассирией. (Быт. 16:7)

Не зная, куда идти, Агарь целый день блуждала по пустыне, а ночью заснула под открытым небом. Во сне ей явился ангел и сказал: «Возвратись к госпоже своей и покорись ей» (Быт.16:9).В награду Ангел предрекает потомству Агари большое будущее: «И сказал ей Ангел Господень: умножая умножу потомство твое, так что нельзя будет и счесть его от множества. И еще сказал ей Ангел Господень: вот, ты беременна, и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое; он будет между людьми, как дикий осел; руки его на всех, и руки всех на него; жить будет он пред лицем всех братьев своих» (Быт. 16:10-12).

Агарь в пустыне (Георге Таттареску, 1870)

Агарь послушалась ангела, вернулась в дом Аврама, примирилась с Сарой и в положенный срок родила сына, получившего имя Измаил, что значит «Бог слышит».

Таким образом, в возрасте 86 лет, у Аврама от Агари родился первенец Измаил — родоначальник арабских племён (Быт.16).

Т.к. Измаил все-таки был сыном Авраама «по закону», то и на него распространяется Божественное обетование: «умножу потомство твое» (Быт. 16:10). Это обетование о потомстве Агари через ее сына Измаила блестяще оправдалось в истории, именно на судьбе тех 12 кочевых племен, которые под общим именем измаильтян, а также агарян или сарацин, заняли большую часть Аравийской пустыни и неоднократно эмигрировали отсюда в Африку, Испанию, Персию и даже Индию. Однако про него не сказано, что «в нем благословятся племена», а сказано совсем другое: «он будет между людьми как дикий осел; руки его на всех, и руки всех на него; жить он будет пред лицем всех братьев своих» (Быт. 16:12). То есть измаилиты будут воинственными кочевниками и бедуинами. И потомки двух братьев – Измаила и Исаака – не будут смешиваться между собою, а будут жить отдельно и независимо друг от друга, они будут находиться между собою не всегда в добром, но всегда в близком соседстве. (Любопытно, что мусульмане считают себя потомками Измаила, но Библия дает Измаилу нелестную оценку.)

Новый Завет между Богом и Авраамом. Установление «обрезания» (Бытие, глава 17)

Когда Авраму было 99 лет, Бог снова явился ему и возвестил, что отныне Аврааму и его потомкам следует совершать обрезание крайней плоти: «Сей есть завет Мой, который вы должны соблюдать между Мною и между вами и между потомками твоими после тебя» (Быт. 17:10). Вся суть этих требований сводилась к одному основному — к соблюдению обрезания, которое во внешнем символическом действии заключало сущность этого Завета. С внешней своей стороны обрезание, прежде всего, было тем пролитием крови, которое считалось важной гарантией прочности подобных союзов и у людей. Затем, по самой связи фактов и цели его установления, обрезание должно было служить постоянным и наиболее, так сказать, ощутительным напоминанием о том Завете с Богом, в который некогда вступил отец верующих, а в его лице и все его потомство. Наконец, обрезание было знамением Завета и в том смысле, что оно являлось внешним отличительным признаком принадлежности к богоизбранному народу и вступления в ветхозаветную церковь.

Еще важнее было идейное, внутреннее значение обрезания. Обрезание, с одной стороны, указывало на наследственную греховность, в которой мы все зачинаемся и рождаемся, с другой таинственно предзнаменовывало новозаветное крещение, омывающее эту наследственную, прародительскую порчу.

Бог обещает Авраму, что он станет не только отцом многочисленного еврейского народа, но и целого ряда других народов, а также и «отцом всех верующих», как обрезанных, так и необрезанных.

В связи с этим Аврам («отец») и Сара («госпожа») получат новые имена в форме множественного числа: Авраам («отец множества племён») и Сарра («госпожа многих»). Это соответствует обычаю древних восточных владык, которые переименовывали возвышаемых ими слуг, и Бог, возвышая Аврама до Завета с Собою, дает ему новое имя, которое к тому же имеет ближайшие отношение и к содержанию самого обетования.

Также Бог пообещал, что через год у Сарры родится сын, Исаак, которому суждено великое будущее. Таким образом, Бог обещает Авраму, что он не только будет иметь дитя несмотря на немолодые лета, но от него родится множество людей, которые получат чрез него Божественное благословение.

Авраам, не медля, в тот же день исполнил повеление Господа: «И взял Авраам Измаила, сына своего, и всех рождённых в доме своём и всех купленных за серебро своё, весь мужеский пол людей дома Авраамова; и обрезал крайнюю плоть их в тот самый день, как сказал ему Бог. Авраам был девяноста девяти лет, когда была обрезана крайняя плоть его. А Измаил, сын его, был тринадцати лет» (Быт.17:23-25).

Однако, иудеи ошибаются считая, что обрезание делает их праведными. Блаженный Феодорит Кирский (†457) отмечал, что обрезан был не один Авраам, но и сын от рабыни Измаил, рабы и все домочадцы. От израильтян же и египтяне научились обрезываться. Следовательно, не обрезание оправдало Авраама, но вера соделала праведным. Добродетель доставила ему славу, обрезание же дано в знамение веры.

Явление Бога Аврааму в виде трех странников (Быт. 18:1-16)

Авраам и три ангела, Гюстав Доре

Прошло несколько лет. Однажды, в знойный день, Авраам сидел под тенью дуба, у входа своего шатра, и видит: стоят против него три странника. Следуя законам гостеприимства, Авраам пригласил их отдохнуть и подкрепиться. Странники зашли к нему. Сарра испекла для гостей хлеб. По обычаю того времени, Авраам омыл им ноги, подал хлеб, масла, молока и лучшего жаренного теленка и стал угощать их. И они ели.

Насытившись, странники поблагодарили гостеприимных хозяев, и один из них сказал Аврааму: «Я опять буду у тебя в это же время в следующем году, и будет сын у Сарры, жены твоей».

Услышав эти слова, Сарра, которой в то время было 89 лет, засмеялась про себя и подумала: «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? И господин мой стар».

Но странник, угадав ее мысли, назидательно сказал, что нет ничего невозможного для Господа. После чего странники удалились.

Эти три странника в действительности были ангелами, в которых воплотился сам Бог. Их изображение — так называемая «ветхозаветная Троица» — является одним из самых распространенных сюжетов русских икон, в том числе знаменитой «Троицы» Андрея Рублева.

В этом описании самым необычным является игра форм единственного и множественного числа: Авраам видит трех, а говорит со странниками так, будто их то трое, то один; в буквальном смысле: 3=1. Некоторые отцы Церкви видели в этой картине Бога и с Ним двух ангелов (для этого тоже есть некоторые основания), но большинство их считают это место прикровенным указанием на явление Бога-Троицы, самое очевидное во всем Ветхом Завете.

Гибель Содома и Гоморры (Бытие, глава 19, 20)

Уходя от Авраама, Бог открыл ему, что Он истребит соседние города Содом и Гоморру, так как они самые нечестивые города на земле.

Содо́м и Гомо́рра — два библейских города, которые, согласно Библии, были уничтожены Богом за грехи жителей. Города входили в Содомское пятиградие (Содом, Гоморра, Адма, Севоим и Сигор) и находились, согласно Ветхому Завету, в районе Мёртвого моря.

Содом населяли хананеи (еврейское названия филистимлян). Царём Содома был царь Бер, тот, который первым встретил Авраама после войны в долине Сиддим и предложил ему взять своё имение взамен на людей Аврама. Аврам отказал ему, чтобы у Беры не было повода говорить: «я обогатил Аврама» (Быт. 14:21-23).

Во времена Авраама Содом был цветущим и богатым городом. Плодородие почвы и выгодное торговое положение на главном пути древних караванов способствовали обогащению жителей, что, в свою очередь, привело к крайнему развитию порочности и разврата, нашедшего себе характерное выражение в термине «содомия» или «содомский грех».

Впрочем, то, что считалось грехом по понятиям древних иудеев, являлось едва ли не богоугодным делом для служителей культа Ваала, который исповедовали подавляющее число жителей древней Палестины. Ваал — библейское название бога языческих семитов Палестины, Финикии и Сирии. В мифологии языческих семитов он является олицетворением мужской производительной силы и этому вполне соответствовал религиозный культ Ваала, который состоял в дико разнузданном сладострастии, искавшем искусственного возбуждения. Внешним символом его служил фаллос, в виде колонны с усеченной вершиной. При храмах Ваала жили священные блудники и блудницы, которые зарабатывали для храма деньги сакральной проституцией. Естественно, что на народ такой культ имел самое развращающее влияние.

Но Библия заявляет, что грех садомлян не ограничивался только сексуальными извращениями: беззакония Садома были в гордости, пресыщении и праздности. Корень их греховности произошёл из-за их большого богатства, которое привело их к безделью и игнорированию менее удачливых, чем они. Они были полны гордости и надменности, думая, что они были лучше чем другие. (Иез. 16:49-50)

Сейчас этих двух городов нет ни на одной географической карте, но названия городов вполне конкретны. Само Мертвое море достаточно велико, его длина достигает 76 километров, ширина семнадцати, а глубина составляет 356 метров.

В Содоме же жил племянник Авраама, праведный Лот.

Авраам стал умолять Господа, чтобы Он помиловал эти города, если там найдутся пятьдесят праведников. Господь обещает пощадить города, если там найдется хотя бы 10 праведников (Быт. 18:23-32).

У этого рассказа есть следующий духовный аспект. Наш мир, живущий в грехах и забвении Бога, стоит и движется только потому, что не исчерпывается запас Божественной благодати, не уничтожена пока благодатная "атмосфера". Это - заслуга немногих, но истинных молитвенников и праведников, чье доброделание перевешивает всю самоубийственную злобу мира. «Десять праведников» - это образ минимальной святости, достаточной для удержания благодати. Не будет сего минимума - спасутся верные, но мир жить далее не сможет.

Но в этих несчастных городах жители были так злы и развращены, что там не нашлось и десяти праведных людей.

Бог направил туда двух Ангелов, чтобы спасти праведного Лота. Когда Лот принял их в своем доме, то содомляне осадили его дом, требуя выдать пришельцев, дабы «познать» их (т.е. надругаться над ними). Они уже готовы были выломать дверь, но Ангелы поразили их слепотою, и вывели Лота с его семейством - с женой и двумя дочерьми - за город. Они велели им бежать и не оглядываться назад, чтобы не погибнуть.

Картина уничтожения Содома и Гоморры описана в Бытии 19:15-26.

И тогда пролил Господь на Содом и Гоморру дождь из серы и огня и истребил эти города и всех людей в них. И опустошил все место это так, что в долине той, где они были, образовалось соляное озеро, известное теперь под именем Мертвого моря, в котором не может жить ничто живое.

Очевидно, чаша терпения Божия оказалась переполненной, и подобное место, как рассадник духовного заражения, был уничтожен с лица земли. Вовремя спастись удалось только Лоту и его дочерям. Жена же Лотова, когда убегала из города, оглянулась назад, на Содом, и тотчас превратилась в соляной столп.

Тем, что жена Лота оглянулась на Содом, она показала, что жалеет об оставленной греховной жизни - оглянулась, задержалась, - и сразу превратилась в соляной столп. Это строгий урок нам: когда Господь спасает нас от греха, нужно убегать от него, не оглядываться на него, т. е. не задерживаться и не жалеть о нем.

Кровосмешение Лота и его дочерей

После катастрофы Лот и его дочери укрылись в городе Сигор. Но на них не смотрели, как на спасенных, а как на единственных жителей проклятого города, и никто не хотел жениться на его дочерях. Тогда, выйдя из Сигора, Лот поселился в пещере под горой вместе со своими дочерьми. Дочери, оставшиеся без мужей, решили напоить своего отца и переспать с ним (инцест), чтобы родить от него потомков и восстановить своё племя, в совершенном соответствии с ветхозаветным представлением о родовом бессмертии (Быт. 19:33-34). Сначала так поступила старшая, на следующий день — младшая; обе забеременели от своего отца. Старшая родила Моава, предка моавитян, а младшая — Бен-Амми, предка аммонитян. Т.е. здесь имеет место грех и потомство от греха.

Лот и его дочери, Хендрик Гольциус, 1616

Так появились два ЯЗЫЧЕСКИХ народа, враждебных Израилю. О том, что эти народы представляли из себя в быту, смотрите хотя бы книгу Амоса (Амос. 1:13, Амос. 2:1). А во Второзаконии сказано, что ни моавитяне и аммонитяне, ни их потомки даже в десятом колене не могут войти в общество Господне.

Почему же Писание и сам Христос называет Лота праведником? Ведь данный эпизод связи отца и его дочерей содержит в себе печальную историю падения Лота. Лот, всю жизнь бывший живым обличением содомлян по чистоте своих нравов, под конец своей жизни сам, до некоторой степени, уподобился им, вступив в преступную связь со своими дочерями. Но более вдумчивый анализ текста и принятие во внимание всех побочных обстоятельств значительно уясняют дело.

Что касается личности самого Лота, то большую половину его вины снимает то обстоятельство, что преступное деяние совершено было им в состоянии опьянения и без всякого сознания его значения.

Гораздо труднее, конечно, оправдать поведение дочерей Лота, со стороны которых ясно видно обдуманное намерение и коварный план. Но и здесь можно указать целый ряд смягчающих их вину обстоятельств:

во-первых, поступком их руководило не любострастие, а намерение восстановить угасающее семя отца; во-вторых, прибегли к данному средству, как к единственному исходу в их положении, так как они были убеждены, что, кроме отца, у них нет больше никакого мужчины, от которого они могли бы получить потомство (Быт.19:31).

Такое ложное убеждение сложилось у них или потому, что, увидев, что четыре города и все селения пожжены огненным дождем, они считали все остальное человечество погибшим, или, потому, что никто не хотел иметь общения с ними, как выходцами из проклятых Богом городов. Т.е. они пошли на кровосмешение не похоти ради, а ими двигали идеи о продолжении рода человеческого.

Рождение Исаака у Авраама и Сарры (Бытие, глава 21)

После этих событий Авраам поселился в Вирсавии (Беер-Шеве).

Через год, как и было предсказано, у 90-летней Сарры и 100-летнего Авраама родился сын. Сарра была счастлива, но в то же время несколько смущена. Она говорила: «Смех сделал мне Бог; кто ни услышит обо мне, рассмеется». Сарра назвала сына Исаак, что значит «смех».

Спустя 13 лет после рождения Исаака, многолетний конфликт между Саррой и Агарью вылился в новый конфликт.

Исаак был законным сыном Авраама, но Измаил, хоть и рожденный от рабыни, был старшим и также «законным», поэтому, по обычаю, имел больше прав. Видимо из-за этого неприязнь Сарры к Агари вспыхнула с новой силой, и она обратилась к мужу, потребовав: «Выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей с сыном моим Исааком».

«Показалось это Аврааму весьма неприятным», он не хотел расставаться со старшим сыном, но Бог повелел ему поступить так, как требует Сарра, и не тревожиться о судьбе Измаила, которому также, как и Исааку, суждено стать родоначальником великого народа.

Авраам дал Агари в дорогу хлеба, бурдюк с водой и посоветовал идти с сыном в Египет, откуда она была родом.

Изгнание Измаила и его матери

Агарь пошла, держа за руку сына и неся на плечах бурдюк с водой. В пустыне она заблудилась, запас воды иссяк, и гибель казалась неизбежной. Агарь «оставила отрока под одним кустом», а сама, чтобы не видеть, как умирает сын, отошла на расстояние выстрела из лука, села на песок и стала громко плакать.

Агарь и Измаил в пустыне

Бог, услышав ее стенания, «открыл глаза ее, и она увидела колодезь с водою». Агарь наполнила бурдюк водой, напоила Измаила и снова пустилась в путь. Наконец, мать и сын достигли мест, где смогли поселиться.

Измаил вырос, стал искусным охотником, женился: «И Бог был с отроком; и он вырос, и стал жить в пустыне, и сделался стрелком из лука. Он жил в пустыне Фаран; и мать его взяла ему жену из земли Египетской» (Быт. 21:20-21). Как и обещал Господь, его многочисленные потомки образовали народ, известный под названием измаильтян, агарян, или арабов. В Мекке до сих пор существует священный камень, под которым, по преданию, похоронены Измаил и Агарь.

Тем временем Авраам, лишившись старшего сына, все свои отцовские чувства сосредоточил на Исааке.

Исаак - плод сильнейшей веры Авраама, он не дитя юношеской любви и не дитя необходимости, а зримое чудо Божие, выстраданное ветхозаветной праведной семьей, он сын «по благодати». Это про него сказано в Евангелии от Иоанна: «не от хотения плоти, но от Бога родились» (Ин. 1:13).

Принесение Исаака в жертву (Бытие, глава 22)

Когда Исаак вырос, Бог пожелал испытать силу веры Авраама и научить через него всех людей любви к Богу и послушанию воли Божией.

Бог явился Аврааму и сказал: «возьми сына твоего единственного Исаака, которого ты любишь, иди в землю Мориа, и принеси его в жертву на горе, которую Я тебе укажу» (Быт. 22:2).

Авраам повиновался. Ему было очень жалко своего единственного сына, которого он любил больше, чем самого себя. Но Бога он любил больше всего и верил Ему совершенно, и знал, что Бог никогда и ничего плохого не пожелает. Он встал рано утром, оседлал осла, взял с собою сына Исаака и двух слуг; взял дрова и огонь для всесожжения и отправился в путь.

На 3-й день пути они пришли к горе, которую указал Господь. Авраам оставил слуг и осла под горою, взял огонь и нож, а дрова возложил на Исаака и пошел с ним на гору.

Когда они шли вдвоем на гору, Исаак спросил Авраама: «Отец мой! у нас есть огонь и дрова, а где же агнец (ягненок) для жертвоприношения?» (Быт. 22:7).

Авраам ответил: «Господь усмотрит Себе агнца» (Быт. 22:8). И шли далее оба вместе и пришли на верх горы, на место, указанное Господом. Там Авраам устроил жертвенник, разложил дрова, связал сына своего Исаака и положил его на жертвенник поверх дров. Он уже поднял нож, чтобы заколоть своего сына. Но ангел Господень позвал его с неба и сказал: «Авраам, Авраам! Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего. Ибо теперь Я знаю, что ты боишься Бога, потому что не пожалел единственного твоего сына для Меня» (Быт. 22:9-12).

Авраам приносит Исаака в жертву (Евграф Рейтерн, 1849 год)

Вместо Исаака в жертву был принесён баран, запутавшийся невдалеке в кустарнике. Затем отец и сын спустились с горы к своим слугам и ослу и благополучно вернулись домой.

За такую веру, любовь и послушание Бог благословил Авраама и обещал, что у него будет потомства так много, как звезд на небе и как песку на берегу моря, и что в его потомстве получат благословение все народы земли, то есть из его рода произойдет Спаситель мира (Быт.22:16-18).

Принесение Исаака в жертву было прообразом или предсказанием людям о Спасителе, Который, будучи Сыном Божиим, отдан будет Своим Отцом на крестную смерть, в жертву за грехи всех людей. Исаак, являясь прообразом Спасителя за две тысячи лет до Рождества Христова, пред-изобразил, по воле Божией, Иисуса Христа. Он так же, как Иисус Христос, безропотно шел на место жертвы. Как Иисус Христос нес на Себе крест, так и Исаак на себе нес дрова для жертвоприношения.

Гора, на которой Авраам приносил в жертву Исаака, получила название горы Мориа. Впоследствии на этой горе был построен царем Соломоном, по указанию Божию, Иерусалимский храм.

Принесение Исаака в жертву для христианского мышления являет определенный камень преткновения: как это Бог мог подвигнуть Авраама на подобную жестокость? При этом толкователи объясняют: Бог просто решил испытать Авраама (а искушение и есть испытание). Однако рассмотрим данный эпизод с точки зрения исторического контекста. В древности одним из видов религиозной извращенности был обычай человеческих и, в частности, детских жертвоприношений. Этот страшный культ обличается пророками Израиля, но во времена Авраама он был весьма распространен у окружающих народов, которые считали, что высшая жертва своему богу - чистое дитя.

Вернемся к Аврааму. Он имеет огромный опыт веры, предстояния пред Богом. Целью прихода в Землю Обетованную было рождение потомка, от которого произойдет многочисленный народ. Исаак родился, и цель, кажется, достигнута; и Авраама переполняет радость и благодарение за дарование сына. Но к этому времени сами отношения с Богом для Авраама стали важнее земного родового бессмертия, Бог стал дороже Исаака! И вера Авраама теперь испытывается в отношении жертвенности: ты всё получил от Бога; способен ли ты теперь всё отдать, чтобы быть с Богом? И Авраам решает принести Исаака в жертву, чтобы доказать абсолютную значимость Бога. Но подсознательно в этой до безумия напряженной вере присутствует и другое: Бог милосерден и для Бога ничего невозможного нет.

После всех этих событий Авраам вернулся в Вирсавию (Беер-Шеву) (Быт.22:19).

Смерть Сарры (Бытие, глава 23)

Авраам и Сарра дожили до глубокой старости. Сарра умерла в возрасте 127 лет в Кириаф-Арбе (Кирьят-Арбе), возле Хеврона и была похороненна Авраамом в купленной у хеттийца Ефрона (Эфрона) пещере Махпела («двойная пещера») в Хевроне (Быт. 23).

Похороны Сарры. Гюстав Доре

Пещера Махпела́ — пещера-гробница, склеп патриархов в древней части Хеврона, в котором, согласно Библии, похоронены Авраам, Сарра, Исаак, Ревекка, Иаков и его жена Лия. Авраам купил это место у хетта Ефрона за 400 шекелей серебра. Согласно еврейской традиции, здесь также покоятся тела Адама и Евы. В иудаизме почитается как второе по святости место (после Храмовой горы), также почитается христианами и мусульманами.

Кончина Авраама (Бытие, глава 25)

Состарившись, Авраам женил Исаака на добродетельной девушке по имени Реввека, дочери племянника Авраама, Вафуила. У Исаака и Ревекки родилось двое сыновей — Исав и Иаков. Однажды Иакову было видение, в котором он боролся с самим Богом, желая получить от него благословение. Бог благословил Иакова и дал ему второе имя — Израиль, что значит «Богоборец» (Быт. 24).

Сам же Авраам в глубокой старости женился на Хеттуре, родившей ему ещё 6 детей: Зимрана, Иокшана, Медана, Мадиана, Ишбака и Шуаха. Все они, как и старший сын его Измаил, сделались родоначальниками разных арабских племён, чем и объясняется значение имени Авраама, как «отца множества племён» (Быт. 17:5).

Авраам умер, когда ему было 175 лет. Он был погребён Исааком и Измаилом рядом со своей женой Саррой в пещере Махпела в Хевроне.

Пещера Махпела́

О погребении Авраама Библия говорит очень коротко: «И погребли его Исаак и Измаил, сыновья его, в пещере Махпеле... Там погребены Авраам и Сарра, жена его» (Быт. 25:9-10).

Пещера Махпела, где покоится прах Авраама и Сарры, цела до сего дня. Она расположена в центре современного Хеврона. Мусульмане построили над этою пещерой мечеть, возвели стены высотой до 12м и оберегают её, как одну из величайших святынь.

Пещера Махпела (современный вид)

Гробница (кенотаф) Авраама. Кенота́ф - надгробный памятник в месте, которое не содержит останков покойного, своего рода символическая могила.

В полу мечети имеются два отверстия, ведущие в пещеру. Вид подземелий пещеры Махпела неизвестен, однако по записям путешественников можно заключить, что они представляют собой двойную пещеру, соединённую проходом. В 1267 г. мамлюкский султан Бейбарс I запретил евреям и христианам вход в пещеру. Только через 700 лет после запрета на посещение, по окончанию Шестидневной войны (1967), доступ в пещеру Махпела был открыт для всех. Она стала местом паломничества евреев, где они возносят молитвы у гробниц патриархов. Территория памятника находится в ведении мусульманской общины, однако часть комплекса в определенные дни функционирует как синагога. В остальные дни Махпелу посещают мусульмане.

Христос об Аврааме

Что же говорит Христос об Аврааме?

1. «Авраам,- говорит Христос,- рад был увидеть день Мой. И увидел и возрадовался» (Ин. 8:56). Какой день? Время явления Христа во плоти, которое провидя, Авраам возрадовался, что от него и его потомства произойдет Спаситель.

Иные под «днем» разумеют день Голгофы. Когда же увидел Авраам день Христов, день Голгофы и возрадовался? Это было на горе Мориа, когда Авраам принес в жертву овна вместо сына своего Исаака (Быт. 22:13). Вот здесь Авраам уразумел самую главную из всех истин Писания - что Христос на кресте Голгофы понес наказание за грехи всех грешников земли.

2. В притче о богаче и Лазаре Христос говорит, что Лазарь умер и «отнесен был ангелами на лоно Авраамово» (Лк. 16:22). Ветхозаветные праведники жаждали после своей земной жизни попасть на «лоно Авраамово», как в место покоя и счастья. Теперь, в новозаветное время, все искупленные Кровью Голгофы жаждут быть не на лоне Авраамовом, а со Христом в Его славном, вечном Царстве (Филип. 1:23). Покаявшемуся на Голгофе разбойнику Христос не говорит: «Ныне же будешь на лоне Авраамовом», а обещает ему другое место: «будешь со Мною в раю» (Лук. 23:43).

Лоно Авраамово — библейское выражение, означающее место блаженства праведников,с имвол света, рая, как беспечальное состояние душ. Однако это ещё не рай. Как известно, до сошествия Спасителя во ад, рай был закрыт для людей. По мнению Святых Отцов, здесь имеется в виду райское состояние, либо состояние в преддверии рая, полное утешительных надежд на будущее блаженство, ожидающее всех праведников.

В тот час, когда Христос испустил дух, то есть умер за грехи мира, все ветхозаветные праведники перешли как бы на лучшее лоно, чем лоно Авраамово,- они все перешли на лоно Христово. Когда и для нас настанет день расстаться навсегда с землей, мы будем взирать не на Авраама, как он ни дорог нашим сердцам, а на Агнца Божия Иисуса Христа, Который взял грех каждого из нас на Себя.

Значение Авраама в христианском богословии

Евангелист Матфей начинает родословие Иисуса с Авраама (Мф. 1:2), чтобы показать, что Мессия Иисус не только сын царя Давида, но и истинный потомок Авраама (Мф. 1:1), на котором сбылись пророчества Ветхого Завета.

Благословение Авраама и завет с ним исполнились в Иисусе Христе (Деян. 3:25).

Особая праведность Авраама заключалась в том, что он соблюдал все заповеди и установления Торы еще до того, как они были даны на горе Синай.

Авраам вырос среди идолопоклонников. По мнению церковных писателей, Бог призвал Авраама благодаря его личному благочестию, засвидетельствованному прежде в борьбе с халдейским идолопоклонством.

Обетование об умножении потомства исполнилось: потомки его сына Исаака стали самостоятельным народом, известным под названием евреев или, по имени сына Исаака Израиля, израильтян.

Обетование о благословении всех племён земных исполнилось во Христе и относится ко всему человечеству, на которое через Христа должно снизойти благословение Божие.

Описание пути Авраама из Харрана в Землю Обетованную толковалось как указание на путь, по которому должен идти человек в познании Бога, и как восхождение падшей души человека на путь добродетели.

В 318 домочадцах Авраама (Быт. 14:14) святые отцы усматривали прообраз числа участников I Вселенского Собора.

В хлебе и вине, поднесенных Мелхиседеком Аврааму, многие видели прообраз Евхаристии.

Прообраз новозаветного таинства Крещения усматривался некоторыми толкователями в обрезании Авраама.

В явлении Аврааму трех странников многие видели тайну откровения всей Св. Троицы. Многие отцы и учители Церкви считали, что у дубравы Мамре Аврааму явились Господь, а именно Второе Лицо Троицы, и два сопровождавших Его ангела.

Прообразовательный смысл усматривался в сцене приношения в жертву Исаака. Овен прообразует Христа, освобожденный от цепей Исаак - искупленное человечество. Древо символизирует Крест, место жертвоприношения сравнивается с Иерусалимом. Исаак, идущий на жертвоприношение,- это также прообраз Христа и его страданий. Св. Ириней Лионский сравнивает Авраама, готового принести сына в жертву, с Богом-Отцом, который посылает Христа для искупления человечества. Это толкование Исаака как прообраза Христа становится общим мнением для всех отцов.

Вера Авраама, его покорность Богу и готовность пройти испытание веры остаются образцом для подражания.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2224863420406565198/pravednyj...

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