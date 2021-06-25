Щука-аллигатор: Сверххищник в 150 кг. Речной демон Запада

Что объединяет кентавра, русалку и сфинкса? Не нужно иметь образование Гарварда, чтобы понять — все они химеры: наполовину одно существо, наполовину другое. Встретить таких монстров можно только в сказках, мифах и... Америке! Ведь в водах Миссисипи поселилась смесь черепахи, зубастой рептилии и рыбы — панцирная щука-аллигатор.
Романтической истории о тройничке этих трёх животин не будет, даже не надейтесь. Рыбёха появилась на земле 150-100 миллионов лет назад. В это время природа штамповала всевозможных фантастических тварей, поэтому панцирная щука-аллигатор была вполне себе заурядной обитательницей доисторических вод.
Время шло, а наша героиня жила и здравствовала. Пока одни мёрли от массового вымирания, другие мёрзли от ледниковых периодов, рыбёха беззаботно плескалась в водах Миссисипи и других водоёмах только появлявшейся Америки. Сейчас 3-метровая смесь щуки, аллигатора и черепахи весом в 100-150 кило кажется чем-то поистине адовым. И чем-то адовым она действительно является. Ведь тварь идеально подготовила свой организм к катаклизмам и апокалипсисам.
Во-первых, рыба обеспечила себя защитой. Щуку не зря назвали панцирной, она облачена в двухслойную броню из прочной чешуи, покрытой эмалью. Благодаря своей кольчуге тварь охотится у самого берега, не боясь поранить телеса об острые камни на мелководье.
Во-вторых, в отличие от большинства рыб, наша красотка умеет дышать воздухом. Плавательный пузырь щуки соединён с пищеводом и выполняет функции лёгкого. Более того, иногда рыбёха специально вылезает на сушу. Но не с целью попугать сапиенсов своей мордой, всё куда прозаичнее. Реки и озёра, в которых живёт плод межвидовой любви, бедны кислородом. Поэтому на берег щука-аллигатор выбирается подышать свежим воздухом.
Ну и в-третьих, конечно же, очаровательная мордашка. Мощная пасть с несколькими рядами крючковатых зубов справится с любой добычей. Рыба, черепаха, птица — не важно кто ты, главное, что состоишь из мяса, которого в день рыбёхе надо как минимум килограмм 20.
Свою манеру охоты, как и пасть, наша героиня позаимствовала у аллигатора. Рыбёха всегда нападает из засады, настигая жертву за один мощный бросок, ибо гоняясь за кем-то при весе в 100-150 кг можно и инфаркт ненароком схлопотать.
В акте убийства рыбы тоже не особо гуманны. Получив челюсть аллигатора, щука усовершенствовала знаменитый приём своих родственниц. Она хватает добычу поперек тела, перекусывая её пополам. Извивающиеся в агонии части бедной жертвы она заглатывает целиком.
Особенно беспощадны беременные щучки. Ведь чем больше будущая мамка ест, тем больше у неё будет детишек. Отложив икру, самка о своих малышах не беспокоится. Икра пропитана ядом, так что хавать её речные обитатели не станут даже в отместку.
Взрослые щуки, кстати, на вкус тоже так себе. Рыбаки ловят этого недоаллигатора чисто из спортивного интереса. Всё же не окунь, поймать трёхметровую тушу — дело, малость, затруднительное. Зато это отличная возможность у рыболовов помериться… спиннингами. Если только сама щука их не откусит.
С вами была Книга животных. Вот наша группа Вконтакте.
Мы делаем зоологию интересной и актуальной, лучшая награда за наш труд — это ваша подписка и палец вверх.
Источник : https://zen.yandex.ru/media/knigajivotih/scukaalligator-sver...
Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!
Рекомендую также прочесть :
Как генерал Деникин предлагал президенту США уничтожить СССР (https://otari.mirtesen.ru/blog/43474840953/)
Бесплатная медицина в СССР»: сколько за неё «платили» советские гражданане (https://otari.mirtesen.ru/blog/43985120750/)
«Газенваген» Сталина — «гениальное» изобретение душегубки прославленным сталинским палачом (https://otari.mirtesen.ru/blog/43193573362/)
Свежие комментарии