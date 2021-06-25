Щука-аллигатор: Сверххищник в 150 кг. Речной демон Запада

Что объединяет кентавра, русалку и сфинкса? Не нужно иметь образование Гарварда, чтобы понять — все они химеры: наполовину одно существо, наполовину другое. Встретить таких монстров можно только в сказках, мифах и... Америке! Ведь в водах Миссисипи поселилась смесь черепахи, зубастой рептилии и рыбы — панцирная щука-аллигатор.

Умереть от такой штуки даже не стыдно.

Романтической истории о тройничке этих трёх животин не будет, даже не надейтесь. Рыбёха появилась на земле 150-100 миллионов лет назад. В это время природа штамповала всевозможных фантастических тварей, поэтому панцирная щука-аллигатор была вполне себе заурядной обитательницей доисторических вод.

Пережила динозавров, переживёт и тебя

Время шло, а наша героиня жила и здравствовала. Пока одни мёрли от массового вымирания, другие мёрзли от ледниковых периодов, рыбёха беззаботно плескалась в водах Миссисипи и других водоёмах только появлявшейся Америки. Сейчас 3-метровая смесь щуки, аллигатора и черепахи весом в 100-150 кило кажется чем-то поистине адовым. И чем-то адовым она действительно является. Ведь тварь идеально подготовила свой организм к катаклизмам и апокалипсисам.

Судя по лицу этого деда, вылавливать динозавров для него - норма.

Во-первых, рыба обеспечила себя защитой. Щуку не зря назвали панцирной, она облачена в двухслойную броню из прочной чешуи, покрытой эмалью. Благодаря своей кольчуге тварь охотится у самого берега, не боясь поранить телеса об острые камни на мелководье.

Во-вторых, в отличие от большинства рыб, наша красотка умеет дышать воздухом. Плавательный пузырь щуки соединён с пищеводом и выполняет функции лёгкого. Более того, иногда рыбёха специально вылезает на сушу. Но не с целью попугать сапиенсов своей мордой, всё куда прозаичнее. Реки и озёра, в которых живёт плод межвидовой любви, бедны кислородом. Поэтому на берег щука-аллигатор выбирается подышать свежим воздухом.

Когда вышли с другом погулять после недельного заточения в карантине.

Ну и в-третьих, конечно же, очаровательная мордашка. Мощная пасть с несколькими рядами крючковатых зубов справится с любой добычей. Рыба, черепаха, птица — не важно кто ты, главное, что состоишь из мяса, которого в день рыбёхе надо как минимум килограмм 20.

Скажите "А".

Свою манеру охоты, как и пасть, наша героиня позаимствовала у аллигатора. Рыбёха всегда нападает из засады, настигая жертву за один мощный бросок, ибо гоняясь за кем-то при весе в 100-150 кг можно и инфаркт ненароком схлопотать.

Этим мужикам даже и не нужно преувеличивать, какую рыбу они поймали

В акте убийства рыбы тоже не особо гуманны. Получив челюсть аллигатора, щука усовершенствовала знаменитый приём своих родственниц. Она хватает добычу поперек тела, перекусывая её пополам. Извивающиеся в агонии части бедной жертвы она заглатывает целиком.

Ну, как видите, заглатывать есть куда

Особенно беспощадны беременные щучки. Ведь чем больше будущая мамка ест, тем больше у неё будет детишек. Отложив икру, самка о своих малышах не беспокоится. Икра пропитана ядом, так что хавать её речные обитатели не станут даже в отместку.

Только взгляните на эту счастливую мордочку будущего убийцы.

Взрослые щуки, кстати, на вкус тоже так себе. Рыбаки ловят этого недоаллигатора чисто из спортивного интереса. Всё же не окунь, поймать трёхметровую тушу — дело, малость, затруднительное. Зато это отличная возможность у рыболовов помериться… спиннингами. Если только сама щука их не откусит.

Надеюсь, что с его спиннингом всё будет в порядке...

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Источник : https://zen.yandex.ru/media/knigajivotih/scukaalligator-sver...

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