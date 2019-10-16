Правда ли, что плохому танцору и яйца мешают ?

На счет этой поговорки единого мнения нет, но существует версия, которая выглядит весьма убедительно и, что не маловажно, прилично. Яйца в данном случае подразумеваются не танцора, а куриные. В Европе в старину существовала традиция «Яичного танца» - «Eiertanz». Это странное действие появилось в XVI–XVII веках в Нидерландах, а позднее распространилось по разным странам. Его можно увидеть на полотнах известных художников - Артсена, Брейгеля, Сафтлевена и т. д.. На всех них изображены люди, которые танцуют среди разложенных на полу яиц.



Понятно, что эта забава должна была показать ловкость танцоров. У немцев, кстати, существует сходное выражение: «Еinen Eiertanz aufführen», что означает дословно «Справляться с яичным танцем», а в переносном значении – ловко решать проблемы. Возможно, что в российской традиции поговорку перевернули, а о куриных яйцах забыли, хотя точных данных о том, что именно это объяснение является верным, пока нет.

Любопытны и другие пословицы из глубины веков. Например , старая пословица «На лбу написано», возникновение которой связано с тем, что в Древнем Риме преступникам ставили метки на заметных местах тела, чаще всего на лице..Например, клеветникам там выжигали на лбу букву «С» (лат.

calumniare - клевета). Позднее этот способ переняли вРосссии . Так, в XVII веке участников медного бунта клеймили буквой «Б» на щеке, а в 1746 году вышел указ Елизаветы Петровны о том, что преступников необходимо клеймить и оставлять им метки на лбу. Действовала эта мера больше 100 лет и была отменена только в середине XIX, так что выражение закрепилось в нашем языке.

Любопытна также история возникновения пословицы «На обиженных воду возят» ,которую предложил Петру I. В те времена бесплатной доставкой питьевой воды в городах чаще всего занимались водовозы, получавшие оплату из казны. Однако некоторые жадные водовозы начали требовать за воду плату, нещадно завышая ее. Когда сведения об этом дошли до Петра, он поступил в своем духе – приказал уличенных в подобном мошенничестве мужиков впрягать в телеги, чтобы они возили воду «на своем горбу»! Разумеется, водовозы остались очень обижены на царя.

Выражение «Филькина грамота», означающее невежественную и безграмотную писанину, появилось в период правления Ивана IV.Тогда нашелся правдолюбец Митрополит Филипп II, который не боялся высказывать Ивану Грозному свои мысли и писал гневные разоблачительные письма царю . Именно эти документы после казни Филипп II Иван Грозный стал называть «филькиными грамотами»

Еще одна пословица «Сирота казанская» возникла во времена правления Ивана Грозного. Дело в том, что после взятия Казани царь проявил изрядное великодушие и политическую дальновидность. Вместо того, чтобы уничтожать князей захваченного города, он решил превратить их в союзников и осыпал милостями. Однако казанские ханы продолжали жаловаться на судьбу и забрасывали Москву челобитными с просьбами, где часто называли себя «сиротами». Русские бояре, которым от царя в качестве подарков чаще доставались дыбы, начали новых «коллег» с иронией называть «казанскими сиротами», а позднее его стали применять для всех прибедняющихся и желающих специально вызвать к себе жалость.