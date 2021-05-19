Что написано в апокрифическом Апокалипсис Петра и почему он не вошел в Библию?

Евангелий, посланий и деяний, приписываемых разным апостолам, а также апокалипсисов и прочих подобных произведений известно около двух сотен. Существует весьма распространенное мнение, что в этих писаниях, созданных в первые века христианства, содержится истинная суть учения Христа, которая после принятия христианства императором Константином Великим.

Следует отметить, что, вопреки бытующим мнениям, государственный статус христианство обретет позже, на это потребуются десятилетия, пока при первом христианском императоре Рима языческие храмы не разрушались и поклоняющиеся иным богам пока не преследовались. Христианство при Константине Великом получило лишь режим благоприятствования (и финансирование, разумеется). Афинскую Академию, где обучение традиционно велось на основе языческих концепций, главным образом, модного тогда неоплатонизма, закрыл только Юстиниан I, (527-565 гг.). Он же запретил прием на государственную службу язычников и еретиков.

Лучший способ составить собственное мнение по этому вопросу – это ознакомится с содержанием апокрифов. Для начала выбран «Апокалипсис Петра», содержащий не туманные философские построения, а рассказ о наказаниях различных категорий грешников, попавших в Ад, а также затрагивающий судьбу праведников.

Апокалипсис, приписываемый апостолу Петру, был написан в первой половине II века, в период формирования канона Нового Завета. Уже в «Церковной истории» Евсевия Кесарийского он назван подложным. Впоследствии этот Апокалипсис его вышел из употребления и лишь начале XX в. был найден и опубликован полный текст апокрифа на эфиопском языке

Начинается этот Апокалипсис с разговора на горе Елеонской. Апостолы задают Иисусу Христу вопросы о Втором Пришествии. В ответ следуют фразы, похожие на известные из канонических Евангелий, вроде «Ибо пришествие Сына Божия не явится приметным образом, но как молния, сияющая от востока до запада, так Я приду на облаке небесном с великим воинством во славе Моей» (Здесь и далее цитаты по Апокалипсис Петра // https://angelov.su/book/apokalipsis-petra-efiopskaya-versiya...), а также предостережения об Антихристе.

Далее следуют слова о Конце Мира, Страшном Суде и описание Ада, влагаемые в уста Христа. Мучат грешников, согласно Апокалипсису Петра, не бесы, как в позднем русском и европейском фольклоре, а ангелы, облаченные во «мрачные одежды».

Пытки в Аду зависят от того, чем именно согрешил человек на Земле. Например, женщины, наряжавшиеся для того, чтобы изменить мужу представлены «повешенными за волосы над этим кипящим илом», а мужчины за нарушение супружеской верности «подвешены за ноги, и головы их были в иле».

Упомянуто ограниченное число наказаний. Среди них те, кто «предали поруганию путь праведности», то есть еретики (подвешены за язык над огнем). Прелюбодеи, о который сказано выше, убийцы и их сообщники (их жалят ядовитые черви), женщины, сделавшие аборт (по горло в озере гноя, но при этом их жжет огонь). У лжесвидетелей огонь горел в рту, и они постоянно откусывали свои языки.

Коснулся автор Апокалипсиса Петра и социального аспекта. Богатых, не помогавших бедным ждало другое: «пылающие кремни, острее мечей и всяких копий; и мужи, и женщины, одетые в грязные лохмотья, катались по ним в муках». Ростовщики у него стоят в кипящем озере крови, гноя и ила.

Гомосексуалистам обоего пола были приготовлены муки, напоминающие те, которым был подвергнут в Аиде царь Сизиф. Их «сбрасывали с высокого обрыва, падали вниз, после чего мучители их вновь заставляли их подниматься наверх, а затем вновь сбрасывали их вниз, и не было им отдохновения от этой муки». Тем, кто не почитал своих родителей и старших, вообще, также назначена казнь, подозрительно напоминающая другой сюжет из древнегреческой мифологии – их терзают плотоядные птицы, как орел Прометея.

Создававшие идолов бесконечно должны были бить друг друга розгами, отступников от христианства ангелы жарили на вертелах.

Наказания для не почитавших родителей, потерявших девственность до брака, рабы, которые были непокорны своим господам, лицемеры, колдуны сходны с описанными выше.

Далее немного места уделено описанию Рая. Это «обширное место вне мира сего, которое все сияло светом, и воздух там пронизывали солнечные лучи, и сама земля цвела неувядающими цветами и была полна пряностей и растений, превосходно цветущих, и не увядающих и дающих благословенные плоды». Об его обитателях сказано, также немного: «Все тамошние жители имели равный блеск, и единым голосом славили они Господа Бога, радуясь в том месте».

Прежде всего, обращает на себя внимание, что описаны наказания далеко не за все преступления, даже распространенные. Например, непонятно, почему автор этого Апокалипсиса не упомянул воров? Судя по перечисленным им видам мучений, его волновали больше половой и церковно-дисциплинарный вопросы, а также необходимость поддержания общественного порядка (повиновение старшим, хозяевам). Уже это должно было заставить христианина сделать вывод, что этот текст не имеет отношению к апостолу Петру и пророчествам, как таковым.

Однако встает закономерный вопрос: а если человек был одновременно и убийцей, и прелюбодеем, и вором? Куда тогда должны был определить ангелы Ада? Неверной жене, занимавшейся ростовщичеством одновременно и стоять в кипящем озере, и быть подвешанной за ноги головой в иле, все же невозможно. По четным дням так, а по нечетным по-другому? А как соотнести тяжесть того или иного преступления? Сколько дней так, а сколько так? Но о перемене пыток ничего в Апокалипсисе Петра не говорится, несмотря на то, что мучения грешников описаны подробно.

А если же наказания следуют лишь за самый тяжкий вид преступлений, то остальные прощаются? Зачем тогда разные виды мучений? Не проще ли всех в одно огненное озеро?

Обращает на себя также внимание, что все описанные в данном Апокалипсисе наказания (как и награда праведников в Раю) носят чисто физический характер. Сразу встают два вопроса. Во-первых, можно ли к ним будет привыкнуть? Во-вторых, для мазохистов – это станет именно Раем.

Как на эти, закономерные, вопросы отвечает канонический Новый Завет? Он не дает таких подробных картин мучений грешников. Грешников бросят во «тьму внешнюю; там будет плач и скрежет зубов» (Мф. 22:13). Геенна огненная, упомянутая в одном из изречений Христа, где «червь их не умирает и огонь не угасает» (Марк 9:44) – это, как известно, метафора. Имелась в виду долина Енном, где в древности приносились жертвы ханаанейскому богу по имени Хен (есть разные транскрипции этого имени). В ходе ритуалов, проводимых в там, либо человек или животное сжигались в жертву этому богу, либо дети проводились через огонь (т.е. посвящались) ему. Впоследствии, в долине сжигали мусор и падаль.

Понятно, что Христос, отождествляя Ад с нечистым местом, где постоянно горел огонь, имел в виду огненные наказания грешников. Однако, что это будет за огонь? Физический? Или другой, похуже? И претерпевая физическое мучение, человек может найти повод для гордости, показывая презрение истязателям, чему история знает массу примеров. К нему можно приспособиться. Кроме того, зачем Всемогущему Богу этот садизм? У Него и так все есть.

У Бога нет желания наказывать кого-либо просто так «из справедливости», потребности тоже нет (на то Он и Абсолют). Он просто выбросит людей, не желающих жить по Его законам. Он не отберет у них жизнь, свободу думать, что они хотят. Однако «любимых игрушек» там, после Воскресения не будет. И человек, не научившийся в этой земной жизни подавлять в себе жестокость, зависть, жадность и подобные устремления, мешающие жить не только окружающим, но и ему самому, будет вечно сидеть (или висеть, если под тьмой внешней понимать космическое пространство) и страдать от того, что нельзя ни над кем издеваться или помыкать. Вот это и есть настоящий «огонь неугасимый», зачем тут озера кипящих нечистот и ангелы-истязатели?

В силу этого, согласно православной точке зрения (имеется в виду православие святых отцов, а не бабок на приходе, св. Ефрема Сирина, а не брошюрок) никого отмолить или вымолить из Ада нельзя. Даже Бог не может изменить личность человека (Он так его и сотворил, пользуясь образом древней философской загадки, создав камень, который сам не сможет поднять), сорокоусты тем более. Можно лишь самому измениться еще здесь.

Оставшийся нам неизвестным автор Апокалипсиса Петра и не стремился понять суть христианства. Его целью было еще раз напомнить людям о необходимости вести себя хорошо и соблюдать установленный порядок. Он лишь возбуждал страх перед болезненными, отвратительными и позорящими наказаниями, как впоследствии часто делали многие проповедники разных конфессий (особенно основатель методизма Джон Уэсли, на проповедях которого падали в обморок и впадали в истерику), что к настоящему учению Христа не относится. Данный апокалипсис не может быть частью забытого истинного христианства, это лишь достаточно жалкая агитка, каковых было и после.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2205970818803435610/

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