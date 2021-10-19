12 причин, почему вы видите во сне своего бывшего

Возможно, сон о бывшем — это еще не кошмар, но просыпаться от такого обычно неприятно. И это неспроста — тут правда есть о чем задуматься. По словам сомнолога и автора книг о сновидениях Лори Левенберг, такой сон не обязательно отражает то, что происходит между вами, а скорее то, что происходит у вас на душе.

Хотите знать больше о значениях снов о бывшем и их связи с тем, что происходит в вашей жизни прямо сейчас? Ознакомьтесь с дюжиной объяснений от знатока науки сна:

1. Если вам приснился объект вашей первой любви

Это может быть кто-то, кто был в вашей жизни лет 10 и даже 20 назад, но все еще является во сне. «Первая любовь снится не потому, что вы скучаете о том, в кого были влюблены, — объясняет Левенберг. — А чтобы напомнить о замечательных сопутствующих чувствах: волнении, возбуждении, бабочках в животе, желании всегда быть вместе. Объект первой любви проецирует эти чувства в психике, и потому будет сниться, когда, например, ваши нынешние отношения утратили былую страсть, или когда вы засиделись в одиночестве. Так подсознание напоминает, что способно чувствовать, и мягко подталкивает вас к тому, чтобы найти того, кто поможет вернуть эти эмоции или сделать что-то для подзарядки существующих отношений».

2. Если вы видите во сне того, с кем расстались совсем недавно

Это значит, что подсознание пытается помочь пережить произошедшее. Подумайте, какой осадок от пережитого романа толкает вас вперед, намекая, что былое стоит оставить позади. «Каким был ваш разрыв? — подсказывает Лори наводящие вопросы. — Вы рады, что все закончилось, или хотели бы снова быть вместе? С чем связаны ваши мысли об этом? С надеждой? Гневом? Чувством вины? Разобравшись в причинах, вам будет легче освободиться от навязчивых воспоминаний — пусть даже ради этого придется встретиться с бывшим для серьезного разговора».

3. Если приснилось, что он извиняется или уговаривает снова сойтись

«Я часто слышу, что те, кто пережил расставание, видят во сне, как бывший признается в любви, умоляет его простить и снова быть вместе, — пишет Левенберг в своей книге Dream On It. — Порой это выглядит настолько реалистично, что вы пробуждаетесь с мыслью: „А ведь это и правда возможно! Он действительно хочет меня вернуть“. К сожалению, правда в том, что этого хочет не он, а вы. Это вы настойчиво мечтаете об этом, стесняясь признаться самой себе, что никак не отмените мысленные прогоны сценария „Как бы это могло быть“. А это, тем не менее, единственно верный путь к „выздоровлению“».

4. Если во сне бывший отвергает вас

Хотя этот сон из разряда печальных, он имеет положительное воздействие. Услышав от него: «Я ухожу», тогда как вы страстно хотите, чтобы он остался, знайте, подсознание опять же старается вернуть вас к реальности. Толкуйте этот сон как разговор с самой собой: то, что говорит ваш экс, вы должны сказать себе — твердо и решительно.

5. Если приснилось, что у вас был секс с экс

«Проснувшись, стоит признаться, есть ли на самом деле некая часть вас (да, возможно, та самая), желающая вернуть бывшего, если он появится на горизонте, — советует Лори. — Если так, нужно найти способ обуздать эти порывы как можно скорее, поскольку за ними следует навязчивая идея полного воссоединения». В случае, если вы разошлись довольно давно и утвердились в понимании, что былого не вернуть, но во сне снова оказываетесь в одной постели, это в целом хороший знак: вы примирились с произошедшим. Ваш роман закончен, выяснения отношений — тоже, вы больше не корите себя, а принимаете пережитое как часть своего прошлого, взамен приобретая опыт. Иными словами, вы дозрели до здорового отношения к случившемуся. Правда, велика вероятность, что вы еще не простили бывшего, раз он наведывается в ваши сны. Что ж, это заключительный этап — и над ним надо работать.

6. Если вы увидели во сне то, что раздражало в бывшем

«Подсознание хранит все и ничего не забывает, — настаивает Левенберг. — Если новый бойфренд чем-то похож на бывшего, чьи не слишком положительные привычки стали причиной разлуки, подсознание найдет способ обратить внимание на имеющуюся проблему». Возможно, ваш экс курил, а нынешний партнер не курит, но любит выпить или имеет какую-то другую вредную привычку. Что вы чувствовали, когда проснулись? Раздражение? Досаду? Тогда это точно предупреждение.

7. Если во сне он снова расстался с вами

Для начала надо выяснить, как давно произошел разрыв. Если это случилось недели или месяцы назад, сон говорит о том, что вы все еще переживаете — есть травма, которую сложно излечить, прокручивая случившееся снова и снова. Но если это было давным-давно и вы все еще видите во сне, как бывший уходит от вас, нужно спросить себя, что происходит в вашей жизни прямо сейчас, вызывая такие видения. Может быть, вам отказали в новой должности? Или вы не получили ожидаемую похвалу за проделанную работу? Почему вы чувствуете себя отвергнутой или брошенной прямо сейчас?

8. Если вам приснилось, что бывший в опасности, а вы пытаетесь его спасти

«Это может быть связано с тем, что отношения преподали вам ценный урок, который следует учесть на будущее, — объясняет эксперт. — Что-то из прошлого следует „спасти“, потому что это вам на пользу». Например, пережитое помогло вам стать сильнее и увереннее, и подсознание побуждает вас использовать эти качества.

9. Если приснилось, что он в опасности, а вы и не думаете его спасать

Левенберг настаивает, что это хороший признак того, что вы избавляетесь от болезненного переживания по поводу того, что вас отвергли: «Опасность, через которую проходит бывший, — ваша собственная психика в поисках избавления от прошлого, за которое вы так упрямо держитесь».

10. Если во сне вы убиваете своего бывшего

Этот сон тоже радует Лори Левенберг: «Считайте его знаком, что пора сделать все от вас зависящее, чтобы положить конец любой обиде или разочарованию, которые остались на душе». Пережив болезненный разрыв, мы часто привносим обиду в последующие отношения — и это очень токсичная проблема, способная отравить будущее. Но сон, где вы безжалостно расправляетесь с объектом прошлой любви, говорит о том, что вы убиваете негатив, угрожающий новой любви.

11. Если снится, что бывший убивает вас

«Смерть во сне символизирует то, что заканчивается или меняется, — считает Левенберг. — А убийство означает принудительную потерю или перемену». Если снится, что герой пережитого романа убивает вас, подумайте, как расставание повлияло на вас лично. Что именно «убили» эти отношения? Может быть, сломили ваш дух? Уничтожили способность доверять? Отняли уверенность в себе? Осознайте, примите к сведению и принимайтесь за стратегию, как вернуть утрату к жизни.

12. Если во сне вы проводите время с семьей бывшего

«Это очень типичное явление. Когда курильщик со стажем бросает курить, ему снится, что он все еще курит, — пишет сомнолог. — Повседневный и комфортный быт, к которому вы привыкли, испарился вместе с бывшим. Со временем подобные сны сойдут на нет, а на смену прежнему быту и привычкам придут новые».

Обобщая сказанное, знаменитый сомнолог напоминает, что сны о бывших не обязательно значают, что вы еще живете во власти чувств. Герои прошлых романов появляются во сне, чтобы доставить сообщение, которое должно быть получено именно сейчас — так ваше прошлое формирует настоящее. Сны о бывших напоминают: чтобы нынешние и будущие отношения были крепкими и счастливыми, нужно избавиться от испытанного негатива, при этом не забывая о пережитых уроках.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2326049374486137275/

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