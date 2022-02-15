Феликс Дзержинский: самые страшные вещи, которые совершил «шеф» ЧК

«Железный Феликс» – личность легендарная. Он запомнился не только своей заботой о беспризорниках, но и фанатичной преданностью идеям революции, для защиты которой все методы хороши.

Дитя порока

Феликс Дзержинский родом из Виленской губернии. Его отец по национальности еврей, учитель гимназии и надворный советник, мать – полька, дочь профессора Игнатия Янушевского. История союза родителей Феликса такова: 25-летний домашний учитель Эдмунд Дзержинский, обучавший дочерей Янушевского, соблазнил 14-летнюю Хелену. Любовников заставили пожениться и отправили подальше от дома – в Таганрог.

Будешь счастливым

При крещении Дзержинский получил двойное имя – Феликс Щенсный. Первое – латинское, второе – польское, но оба означают «счастливый». Дело в том, что незадолго до родов Хелена Дзержинская упала в открытый погреб, что спровоцировало преждевременные схватки. Тем не менее, мальчик родился вполне здоровым, и родители решили отблагодарить судьбу дав ребенку такое вот имя.

Не хочу учиться

Несмотря на то, что Феликс довольно рано овладел тремя языками – польским, русским и идиш – в школе он учился откровенно плохо. Документы говорят, что он дважды заканчивал первый класс, а в восьмом так и не доучился, получив на руки свидетельство. Будущий глава польского правительства Иосиф Пилсудский, учившийся в той же гимназии, что и Дзержинский, называл последнего «серостью» – гимназистом «без ярких способностей». Хорошо давался Феликсу только Закон Божий, может поэтому он и метил в священники.

Ближе к окончанию гимназии Дзержинский и вовсе забросил учебу, увлекшись чтением любовных романов. В это же время в Феликсе проснулась прескверная черта характера – дерзость. Однажды он оскорбил учителя немецкого и прилюдно дал ему пощечину, после чего был немедленно исключен из гимназии.

Подпольщик

В юности Дзержинский сблизился с криминальным элементом, нередко принимая участие в уличных побоищах. Существует версия, что именно Феликс застрелил свою сестру Ванду (по другой – стрелял его брат Станислав). Позднее молодой человек вместе со сверстниками-сионистами увлекся подпольными кружками, расклеивая по городу листовки антиправительственного содержания. А в 1898 году он вступает в еврейскую социал-демократическую группу. Дзержинский вел пропаганду идей социализма среди ремесленных и фабричных учеников и, в конце концов, доигрался: в 1897 году был арестован по доносу и посажен в Ковенскую тюрьму. Спустя год выслан на трехлетний срок под надзор полиции в Вятскую губернию.

Без жалости

В 1904 году Дзержинский пытался активировать взрывчатку на офицерском собрании в городе Ново-Александрии, намереваясь массовым убийством русских офицеров спровоцировать смуту. Не вышло. Его напарник в последний момент струсил, и бомба не взорвалась. По свидетельству коллег-революционеров Феликс Дзержинский беспощадно убивал всех, на кого падало подозрение в связях с полицией. Его шесть раз арестовывали, но не найдя доказательств, отпускали. Их и не могло быть, так как соратники Дзержинского быстро ликвидировали свидетелей расправ. Если у прокурора и были какие-то вопросы к Дзержинскому, то после угрозы убийства детей служители фемиды закрывали дело.

Деньги могут все

В своих воспоминаниях Дзержинский писал, как он часто откупался от властей взяткой. Деньги шли на освобождение террористов под залог, на подкуп чинов полиции и подделку документов. Откуда средства? Большей частью это выручка от разбойных нападений. Феликс мог позволить себе носить щегольские костюмы и заграничные ботинки, пить дорогие коньяки и вина, останавливаться в роскошных отелях Европы.

«Железный Феликс»

В книге «Тайные часовые истории», посвященной истории отечественной контрразведки, описываются события марта 1918 года. Именно тогда из Петербурга в Москву переехало правительство Советской России. ВЧК во главе с Дзержинским занял угловое здание на Лубянской площади, где раньше располагалось страховое общество «Якорь». Дзержинскому отвели просторный кабинет на втором этаже, где стоял большой сейф. Однако спокойно работать он там не смог: вскоре в окно влетела ручная граната – чекист, проявив невиданную прыть, метнулся к сейфу и даже успел в нем укрыться. Взрыв гранаты разворотил всю комнату, но Дзержинский остался невредимым. После инцидента главу ВЧК переселили в кабинет, окнами выходящий на внутренний двор. Утверждают, что именно тогда за Дзержинским закрепилось прозвище «Железный Феликс».

Друг друга не поняли

В 1918 году на одном из заседаний Совнаркома, где обсуждался вопрос снабжения, Ленин передал Дзержинскому записку со следующим вопросом: «Сколько у нас в тюрьмах злостных контрреволюционеров?». Глава ВЧК на той же бумажке отметил: «около 1500». Ильич вернул ему бумажку, предварительно поставив напротив цифры крест. Следующей ночью все 1500 «опасных заключенных» были расстреляны. Позднее секретарь Ленина Лидия Фотиева пояснила случившееся: «Произошло недоразумение. Владимир Ильич вовсе не хотел расстрела. Дзержинский его не понял. Наш вождь обычно ставит на записке крестик в знак того, что прочел ее и принял к сведению».

«Красный террор»

В июле 1918 года Дзержинский впал в немилость. После мятежа левых эсеров чекисты оказались неспособными дать отпор. 7 июля он был отстранен от руководства ВЧК, однако 22 августа вновь восстановлен в своей должности. Вслед за возвращением Дзержинского в стране прогремели два теракта: в Петрограде эсер Леонид Каннегисер убивает главу петроградского ЧК Моисея Урицкого, а в Москве эсерка Фанни Каплан тяжело ранит Ленина.

В ответ последовало то, что позднее назовут «Красным террором». Отныне Дзержинский будет действовать решительно и жестоко. По разным оценкам, структуры ВЧК под бдительным надзором своего руководителя по приговорам ревтрибуналов и внесудебных заседаний ликвидируют от 50 тысяч до 140 тысяч человек. В числе жертв Дзержинского практически все оставшиеся в России Романовы.

Тарас Репин

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