Миф о «рабской сущности» русских

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Безусловно , весь мир должен молиться за великий русский народ, поскольку Россия единственная страна, которая противостоит Западу , стремящемуся к мировой гегемонии и господству !Такой толерантной нации ,как русские ,нет во всем мире. Западные «элиты» всегда с огромным удивлением и непониманием и страхом смотрели на «загадочных» русских, которые всегда, имея превосходство в военном умении (народ-воин), не колонизировали, не грабили, не разоряли соседние народности, как это делали западные народы.

Они всегда удивлялись, почему русские, отбивая «крестовые походы» с Запада, которые регулярно организовывали ненасытные и алчные западные поработители , в ответ не «сдирали с них семь шкур» , как это всегда делали западноевропейские завоеватели. Изучение бюджета Российской империи конца XIX — начала XX века показывает, что все ее «колонии» фактически были убыточными и были нужны в первую очередь для укрепления границ империи от кровожадных иноземных захватчиков !

Более того, русские, в отличие от западных колонизаторов, всегда видели в жителях Сибири, Севера, Кавказа, Средней Азии людей, равных себе. Не рабов и «недочеловеков» второго-третьего сорта, а таких же людей, просто с другим языком, верой и культурой.Именно это позволило русским создать саму великую империю в истории человечества!

В этом отношении хотелось бы привести пример из истории моей страны. Разве можно, например, сравнивать грабительскую деятельность английского наместника в Индии с деятельностью царского наместника в Грузии графа Воронцова, который сделал так много для развития грузинской культуры. Необходимо также отметить , что Запад — империя, для которой почти весь мир — зона колониального господства, тогда как Россия всегда вела себя как империя лишь в своих границах.

Важно также отметить, что Матушка-Россия не потому считалась Западом изгоем, что она якобы стремилась завоевать западные страны, а только потому, что исторически европейские и заокеанские «миролюбивые друзья» всегда стремились её покорить и разграбить, но, увы, им это никогда практически не удавалось и поэтому они ополчились на неё.

Вообще же, как ни странно, самой большой «виной» России перед Западом всегда являлась её огромная территория с богатейшими ресурсами,а также её великий и непобедимый народ – весьма загадочный и непонятный западным «цивилизаторам»! Именно невозможность прибрать к рукам богатства России и стала основной причиной ненависти к ней, а оголтелая пропаганда, взахлёб и восторгом обличающая «пороки» русского народа, стали основной причиной возникновения русофобии, которая и сегодня так цинично и подло используется «западными борцами за демократию»! Разве вышесказанное не подтверждается широко известным циничным заявлением бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт о том, что Россия несправедливо одна владеет богатейшими природными ресурсами Сибири?

Вместе с тем Запад всегда платил России неблагодарностью и ненавистью за оказанные ей благодеяния ! Полагаю, многие со мной согласятся, что из многочисленных злодеяний, которые совершили на протяжении многих веков против России англосаксы, октябрьский переворот в 1917 г. был наиболее трагичным и разрушительным для русского народа! Весь мир обвиняет русских в ужасах коммунистического террора, тогда как на самом деле Россия и русский народ сам стал жертвой чудовищного заговора и беспримерного геноцида, который устроил Запад, использовав для этого большевистских фанатиков!

Кроме того , исторически сама Россия спасала Европу от самой Европы в 1812 и 1945 г. . Я уже ничего не говорю о Первой мировой войне (1914-1918) , когда разрушились сразу три империи .Как тут не вспомнить слова генерала Михаила Скобелева, который сказал: «Только русские позволяют себе такую роскошь–воевать из чувства сострадания»!Не надо также забывать, что европейцы повинны в возникновении двух мировых войн и не исключено, что и третьей. Причём , каждый второй погибший во Второй мировой войне россиянин , поэтому сделайте выводы — хотят ли русские войны и кому сейчас выгодно накалять обстановку ?

Исходя из всего вышесказанного следует, что Российская Империя не была типичной империей, вернее, вообще не была империей в обычном смысле. А уж про СССР и говорить не стоит. Ситуация была вообще аномальной, когда уровень жизни в некоторых союзных республиках был выше уровня метрополии!

Интересно, существует ли в мире страна, подобная Грузии, в которой якобы порабощенный народ в эпоху развитого социализма жил лучше и богаче своих «поработителей»? Правда теперь, благодаря нашим «миролюбивым» друзьям из-за океана, одной из достопримечательностей Грузии стали мои соотечественники, которые теперь роются в мусорных урнах для пропитания.

Хозяев Запада, захвативших финансовую и политическую власть в странах Европы, США и т. д.. называют «золотой закулисной элитой», «хозяевами планеты » и т. д.. Эта преступная глобальная структура подчинила себе и перепрограммировала многие народы обоих полушарий, однако единственное , что она не смогла сделать ,так это перепрограммировать русский народ и изменить его код-матрицу. Вместе с тем они окончательно убедились, что, каким бы ни был русский — язычником, православным, монархистом, коммунистом, демократом, — он всегда русский, он всегда, в любом виде и обличии враг.

Таким образом, российский народ для Запада неприемлем ни при каких условиях и должен быть низведен до положения сателлита. Безусловно, именно ради этого Запад организовал все мировые войны, уничтожив миллионы людей и присвоив значительную часть природных ресурсов планеты. Пожалуй, в истории человечества не было цивилизации, ко­то­рая бы так мало имела общего с де­мо­кра­ти­ей и пра­ва­ми че­ло­ве­ка, как западная цивилизация, и ко­то­рой тем не менее ложью, насилием и провокациями уда­ва­лось де­ся­ти­ле­ти­я­ми убеж­дать весь мир в том, что они во­пло­ще­ние де­мо­кра­тии и прав че­ло­ве­ка !

Именно поэтому западная цивилизация , если ее вообще можно назвать цивилизацией, исходя из ее агрессивной и гегемонистской деятельности, должна в первую очередь покаяться не только перед Россией, но и многими разрушенными и разоренными ею странами за все те злодеяния и преступления , которые она совершила и сейчас совершает во всем мире!

Вместе с тем "западные партнеры" наконец-то должны понять ,что разговаривать с Россией с позиции силы, как они иногда пытаются это делать — тоже самое, что пугать ежа голой задницей! Кроме того, два столетия западная элита жила по принципу «в мире хищников всегда виновата жертва», однако она забыла только об одном: когда-то сам хищник может стать уязвимым настолько, что превратится в жертву !

В заключение хочу напомнить слова Достоевского, который в своё время сказал знаменитую фразу: «Ежели Русский скажет Вам, что он не любит Родину, не верьте ему, он не Русский» !!!

С уважением ,Отари Хидирбегишвили !

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