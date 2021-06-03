12 научных доказательств вполне очевидных фактов

Одни научные эксперименты поражают своей смелостью и революционностью, другие тщательностью и размахом, а третьи, как ни странно, предсказуемостью результатов и сомнительной ценностью с научной же точки зрения.

Обоснования обыденных явлений и очевидных закономерностей преподносятся некоторыми исследователями с таким апломбом, что невольно начинаешь сомневаться в их компетенции или искренности намерений. В этой подборке вы найдёте дюжину отлично известных вам фактов, на доказательство которых учёные потратили уйму времени.

1. Кошки игнорируют своих хозяев

Недавно сотрудники Токийского университета совершили «открытие», о котором давно знают все без исключения владельцы кошек: одомашненные представители семейства кошачьих распознают своих хозяев по голосу, но практически не реагируют на их команды.

Причина этого кроется в особенностях эволюционного развития: в отличие от собак, научившихся служить людям, домашние кошки сохранили свои охотничьи инстинкты, которые заставляют их не спешить реагировать на внешние раздражители и скрывать свои намерения.

2. Учащиеся, выполняющие домашние задания, получают более высокие отметки

Экономист Ник Рапп, по всей видимости, не слишком хорошо учился в школе, иначе ему не пришлось бы проводить свой эксперимент по изучению влияния домашних заданий на успеваемость.

Рапп разделил своих учеников на две группы: одни в течение некоторого времени не занимались заданными на дом упражнениями, а другие прилежно их решали. Результаты исследования вряд ли кого-то удивят — вторая группа учащихся лучше выполняла контрольные тесты и получала за них более высокие баллы, на основании чего исследователь сделал вывод, что «домашние задания играют важную роль в образовательном процессе». Кто бы мог подумать!

3. Мужчины пялятся на женскую грудь

В своей статье «My Eyes Up Here» (можно перевести как «Мои глаза вот здесь») Сара Жерве приводит поистине «сенсационные» данные, полученные ей в ходе одного из экспериментов: мужчина при разговоре с женщиной, как правило, больше разглядывает её фигуру, чем следит за лицом.

Используя технологию отслеживания движения глаз, Сара обнаружила, что чем привлекательнее пропорции женского тела, тем чаще «блуждает» по нему взгляд собеседника мужского пола. Женщины при разговоре друг с другом ведут себя примерно так же: они разглядывают фигуру собеседницы, оценивая её, как потенциальную конкурентку в борьбе за мужское внимание.

4. Высокие каблуки неудобны и вредны

Каблуки-шпильки зрительно увеличивают рост женщин и делают их походку более привлекательной, но все представительницы прекрасного пола знают, что ходьба на них может быть настоящей пыткой.

Вред от частого ношения обуви на высоких каблуках подтверждают исследования специалистов из американского Института изучения процессов старения: его сотрудники выяснили, что 64% пожилых женщин, жалующихся на боли в ногах, в течение нескольких лет подолгу ходили на высоких каблуках.

«Ценность» таких опросов просто ошеломляет: о негативных последствиях, связанных с туфлями на шпильках врачи твердят уже несколько десятилетий, кроме того, не нужно быть искушённым американским специалистом, чтобы понять: если от долгих прогулок в такой обуви болят ноги, вряд ли это значит, что она полезна.

5. Свиньи любят валяться в грязи

Всем известно, что свиньи часто устраивают себе «грязевые ванны». Учёные считают, что причиной этого послужило отсутствие потовых желёз, обеспечивающих эффективное охлаждение тела, и это действительно так, но есть любопытный нюанс.

Недавнее исследование, результаты которого опубликованы в журнале «Прикладная наука о поведении животных» («Applied Animal Behavior Science») выявило, что у современных свиней нет потовых желёз как раз потому, что их далёкие предки постоянно лежали в грязи и не нуждались в других способах терморегуляции.

Таким образом, изначально причиной послужило именно пристрастие свиней к «грязевым процедурам». Обязательно было тратить время, чтобы доказать, что свиньи валяются в грязи, потому что всегда любили это делать?

6. При прогулке с любой женщиной мужчина идёт медленнее, чем в одиночку

Сотрудники Тихоокеанского университета Сиэтла доказали, что мужчины подстраиваются под темп ходьбы любимой женщины, хотя всему остальному человечеству это и так ясно — тот, за которым «как за каменной стеной», привык шагать быстрее, но не хочет утруждать свою хрупкую «вторую половинку», заставляя её бежать, особенно если пассия на каблуках. К тому же, так прогулка становится длительнее и способствует более плодотворному общению.

Результаты эксперимента свидетельствуют примерно о том же: мужчины инстинктивно замедляются, чтобы сохранить энергию партнёрши и таким образом повысить её способность к зачатию детей.

Интересно, что компания мужчин передвигается несколько быстрее, чем её участники в среднем поодиночке, если же мужчина гуляет с девушкой-другом, то возникает компромисс — он немного замедляется, а она незначительно ускоряет шаг.

7. С молоком кукурузные хлопья вкуснее, чем с водой

Учёные из Папского Католического университета Чили обнаружили поразительное явление: оказывается, если добавить к кукурузным хлопьям воду, а не молоко, они не так вкусны, причём специалисты даже знают, почему это происходит.

Дело в том, что «в результате межмолекулярной реакции вода ослабляет структуру хлопьев, что приводит к растворению некоторых их компонентов и разрушению механической целостности», иначе говоря, хлопья впитывают воду и превращаются в вязкую мягкую кашу, поэтому есть их уже не так приятно. А жир, содержащийся в молоке, не даёт хлопьям впитывать большое количество влаги, поэтому они остаются хрустящими и вкусными.

8. Переедание приводит к набору веса

Согласно масштабным исследованиям американских врачей, с 1970-х годов средний вес взрослого жителя Соединённых Штатов увеличился примерно на 7,5 кг.

В 2009-м году на Европейском конгрессе по ожирению руководитель эксперимента Бойд Суинбёрн во всеуслышание заявил, что «растущий вес американских граждан можно объяснить повышенным потреблением калорий», предотвратив таким образом все возможные разночтения в этом вопросе.

9. Собрания отвлекают членов коллектива от работы

В 2005-м году американские учёные открыли «удивительную» закономерность: частые собрания и планёрки портят настроение сотрудников и не дают им спокойно работать.

Проанализировав дневниковые записи 37 университетских работников, эксперты обнаружили, что даже самые терпеливые и целеустремлённые из них считают бесконечные заседания пустой тратой времени, которое трудовой коллектив мог бы провести с большей пользой. Подтверждением этого служит тот факт, что из-за нудных собраний и «разборов полётов» даже у самых усердных трудящихся заметно снижается производительность.

Вместо исследования, кстати, американцы могли обратиться к своим российским коллегам — наши специалисты давно знают, чем опасны партсобрания и «вызовы на ковёр».

10. Чтение полезно для мозга

Помните, учителя в школе говорили, что если много читать, можно стать умнее? Наверняка вы не удивитесь, узнав, что это утверждение получило научное обоснование.

Группа экспертов с помощью магнитно-резонансной томографии изучила функционирование мозга нескольких добровольцев во время прочтения художественной и учебной литературы, при этом выяснилось, что в обоих случаях приток крови к головному мозгу усиливается, повышая эффективность его работы. Интересно, что чтение литературы разного типа стимулирует различные области мозга.

Руководитель эксперимента Натали Филлипс подытожила полученный результат: «Чтение является замечательным упражнением для мозга», на что так и хочется сказать: «Спасибо, Кэп».

11. Учащиеся неблагополучных школ чаще пьют спиртное

Команда исследователей из Гарвардской школы общественного здравоохранения потратила на этот уникальный эксперимент целых 14 лет, но результат того стоит: ведь они узнали, что в учебных заведениях, «славящихся» многочисленными вечеринками и попойками школьников и студентов, подростки действительно пьют больше.

Специалисты опросили более 50-ти тысяч учащихся 120-ти различных школ и колледжей и оказалось, что, несмотря на обновляющийся с каждым годом состав классов, количество злоупотребляющих алкоголем тинэйджеров остаётся в них практически неизменным.

12. Интернет-сёрфинг убивает время

Сеть Интернет лишь инструмент для достижения целей, но если вы провели там хоть сколько-нибудь времени, то знаете — люди чаще используют его отнюдь не для написания докторских диссертаций или ознакомления с бесценным культурным наследием человечества: большая часть пользователей видит в нём способ занять время или выплеснуть негативную энергию.

Сотрудники американской исследовательской организации «Pew Research Center» выявили, что примерно 53% людей в возрасте от 18-ти до 29-ти лет хотя бы раз в день выходят в интернет без определённой цели, а среди интернет-пользователей старшего поколения таких насчитывается около двух третей. Кстати, входило ли прочтение этой подборки в цели вашего интернет-сёрфинга изначально?

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