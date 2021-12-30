7 фактов о "валькирии революции" Александре Коллонтай

9 марта 1952 года умерла Александра Коллонтай – первая женщина нарком, борец за освобождение женщины. Она создала гражданский брак, уберегла СССР от войны со Швецией, но заслуги не спасли ее от обвинений в шпионаже и узаконивании проституции.



Шведская семья

Александра Коллонтай свою личную жизнь начала со «шведской семьи». Вопреки воле отца она вышла замуж по любви за бедного офицера – Владимира Коллонтая, оставив позади, как минимум, двух завидных женихов – адъютанта императора Александра III – Владимира Тутомлина и генеральского сына Ивана Драгомирова, который после отказа Александры пустил себе пулю в сердце.

Муж ее обожал, но разбудить в Коллонтай любящую жену и хранительницу домашнего очага ему не удалось. «Я хотела быть свободной, - признавалась она. Вскоре она нашла себе отдушину в лице друга Владимира – офицера Александра Саткевича, который поселился в их семейном доме. «Я уверяла обоих, что их обоих люблю - сразу двух», - вспоминала Коллонтай свой любовный треугольник.

Потом, ситуация начала ее тяготить, она, буквально, сбежала из дома, уехав в Швейцарию изучать экономику, бросив разом мужа, любовника и маленького сына Мишу. «Больше я к прежней жизни не вернусь. Пусть мое сердце не выдержит от горя из-за того, что я потеряю любовь Коллонтая, но у меня другие задачи…» — гласит запись в ее дневнике.



Первая в мире

Историки называют Коллонтай слишком революционной даже для своей эпохи. Честная, прямолинейная, с обостренным чувством справедливости, она была первой во всем, в прямом смысле этого слова. Александра представляла собой тот класс эмансипированных женщин, которые понимали, зачем им обретенная свобода. Она стала первой женщиной министром в мире, опередив более чем на пол века Голду Меир и Маргарет Тэтчер.

Правда, должность, которую она заняла, называлась «нарком общественного призрения в первом составе Совета народных комиссаров». Александра Коллонтай также была первой женщиной дипломатом в мире, когда в 1922 году ее назначили послом в Норвегии, благодаря ее прочным связям с социалистическими движениями в Европе.

Валькирия революции

Александра происходила из дворянской семьи Домонтовичей, она была генеральской дочкой. Ни одна женщина из высших советских кругов не могла похвастаться такими светскими манерами, какими владела Коллонтай. Но и изысканную Александру иногда можно было встретить в пролетарском платье в обнимку с нетрезвым матросом.

Она умела быть разной — эта «валькирия революции», как прозвал ее Троцкий, ратовавшая за освобождение пролетариата и женское освобождение. Впервые об ужасах жизни простой женщины, дворянка Коллонтай узнала, когда посетила с мужем, любопытства ради, ткацкую фабрику.

Грязные бараки, серые лица работниц, прикрытый тряпьем мертвый ребенок в углу — все это произвело на ухоженную барышню неизгладимое впечатление. Но, именно эта «прогулка» дала России оплачиваемый декретный отпуск, бесплатные родильные дома, детские сады и санатории, а главное, щепетильное отношение к гигиене, которой до Александры не уделялось должного внимания.



Гражданский брак

Семейные узы с Владимиром Коллонтай, которые оставались лишь формальными с момента отъезда Александры в Швейцарию, страшно ее тяготили. По законам Российской империи женщина могла развестись, только заручившись согласием мужа, которое Владимир отказывался ей давать. А ведь в то время, у него самого уже была новая спутница.

Ситуация ухудшилась со знакомства Александры с наркомом по морским делам Павлом Дыбенко. Их первая встреча была более чем романтична. Во время пропагандистского выступления Александры перед матросами на одном из кораблей, кто-то сбросил стапели, по которым она поднималась. И вот, молодой Дыбенко хватает ее в охапку, спрыгивает в лодку и привозит ее на берег.

Как потом вспоминала сама Коллонтай: «так я в этой охапке и осталась». Александра была впечатлена Павлом, который был моложе ее на 17 лет. В своем дневнике она писала: «Это человек, у которого преобладает не интеллект, а душа, сердце, воля, энергия. Он – орел. Люблю в нем сочетание крепкой воли и беспощадности, заставляющее видеть в нем жестокого, страшного Дыбенко».

Симпатия оказалась взаимной, а в 1918 году Коллонтай сама сделала Павлу предложение. Это была первая запись о браке в первой книге актов гражданского состояния советской России. С этого момента все советские граждане официально могли вступать в брак за считанные минуты, минуя церкви и венчания.



Французский агент

Во время посольской миссии Александры, которая за свою жизнь побывала послом в Норвегии, Мексике и Швеции, Коллонтай не раз попадала под подозрения Сталина и НКВД. У нее было много близких друзей и соратников среди иностранцев, что в те времена считалось большой дерзостью и приравнивалось к измене. Сам Сталин говорил, что любой иностранный гражданин мог оказаться шпионом. К тому же, Коллонтай была любвеобильной женщиной, а значит, по мнению советского руководства, в личной беседе могла случайно сболтнуть «чего лишнего».

В 1937 году, вскоре после расстрела Павла Дыбенко, с которым у Коллонтай на тот момент уже не было никаких отношений, и бывшего ее любовника Александра Шляпникова, Александру в срочном порядке вызвали из Стокгольма прямо в кабинет народного комиссара Ежова. Все вопросы касались связей Александры с ее близким другом Марселем Боре, французским коммунистом, который когда-то порвал отношения с СССР.

Тогда Коллонтай отпустили, в ее дневнике осталась запись об этом событии: «Жить жутко». Слежка за ней продолжилась, доверие Сталина она потеряла. После ее смерти пошли слухи о неких списках французских агентов-разведчиков, завербованных во время Второй мировой войны, в котором якобы фигурировало имя Коллонтай, у которой даже был свой номер – агент № 338.



Домашний арест

На дипломатическом поприще Александра Коллонтай достигла невероятных успехов. СССР обязан ей заключением ряда выгодных торговых договоров, она же спасла престиж СССР во время Второй мировой войны, доказав, что бомбежка шведских городов неопознанными истребителями – дело рук Германии, а не СССР. Германия использовала подобные провокации, дабы вовлечь Скандинавию в войну в качестве своего союзника.

Но все эти заслуги не уберегли Александру, старого большевика, одного из членов ленинской гвардии от подозрительности Сталина, который неустанно видел в ней шпионку. В 1943 году Коллонтай по состоянию здоровья на время покинула свой пост и отправилась в пригородный санаторий Стокгольма. За несколько недель ее отсутствия из посольства пропал весь ее личный архив, который, спустя несколько дней, был уже в Москве.

Все ее письма, воспоминания, записки, тщательно изучались НКВД. Из рапорта сотрудника НКВД, товарища Рыбкина значилось, что архив был украден с помощью его жены – Зои Рыбкиной, сотрудницей посольства в Швеции. Она обвиняла Коллонтай в подозрительных и неизвестных для правительства связях. А ее шифровальщика Петрова вдруг объявили французским агентом, завербованным сотрудником французской разведки Жильбертой Буанон. В марте 1945 года – Коллонтай срочно вызвали в Москву. Ей уже было за 70 лет, и она передвигалась только на инвалидной коляске. Она была вынуждена оставить свой пост, и отныне была «пожизненно» помещена под домашний арест.



Вульгаризация

Активная борьба Коллонтай за женскую эмансипацию и революционизацию буржуазных семейных ценностей привели к тому, что с ее именем стали связывать узаконивание проституции в стране Советов или такие скандальные документы, как, например, Декрет Владимирского совдепа «О раскрепощении женщин». Согласно последнему, «с 1 марта 1918 года в городе Владимире отменяется частное «право» на владение женщинами.

Всякая девица, достигшая 18-летнего возраста, объявляется собственностью республики и обязана быть заранее зарегистрированной в «Бюро свободной любви» при «Комитете бдительности» и имеет право выбирать среди других мужчин от 19 до 50 лет временного сожителя – товарища».

Александре Михайловне также приписывалась «Теория стакана воды», которая отрицала любовь в отношениях между мужчиной и женщиной и сводила все к инстинктивной сексуальной потребности. Поводом к появлению связи между именем Коллонтай и этой теории послужило ее высказывание: «Для рабочего класса большая „текучесть“, меньшая закреплённость общения полов вполне совпадает и даже непосредственно вытекает из основных задач данного класса».

Действительно, в своих работах Коллонтай писала: «Буржуазная мораль требовала: все для любимого человека. Мораль пролетарская предписывает: все для коллектива! Эрос займет достойное место среди членов трудового единения. Пора научить женщину брать любовь не как основу жизни, а лишь как способ выявить свое истинное я». Однако историки, занимающиеся первыми периодами Советского государства, в частности Алексей Пензенский, считают все это вульгаризацией более глубоких идей Александры Коллонтай, которая ратовала не за «беспорядочные половые связи», а за абсолютное равноправие в «новой семье».



Алиса Муранова

Источник : https://russian7.ru/post/7-faktov-o-valkirii-revolyucii-alek...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Как не парадоксально, но большевики, придя к власти, подобно сексуальной утопии маздакизма, провозгласили свою «сексуальную революцию», главным идеологом которой была сексуально неудовлетворенная и озабоченная госпожа Коллонтай ! Как известно, одним из первых утопистов, пытавшихся отнять у богатых, чтобы отдать бедным был Маздак , потомок иудеев , бежавших из Римской империи в Персию. Именно поэтому его можно однозначно назвать первым «коммунистом» в истории человечества!

Именно Маздак, ловко манипулируя бедными людьми , разжег революционный мятежный дух черни против класса имущих, открыто призывая к убийствам и грабежам . Неизвестно, какое помутнение разума нашло на шаха Кавада, но он воспринял и одобрил «мистико-коммунистические» идеи Маздака и фактически вручил власть Маздаку и его сторонникам. Те вскоре превратили шаха в марионетку на троне и развернули в стране неслыханный террор.

Однако со временем ситуация вышла из – под контроля и страну охватила гражданская война и хаос. Идеи Маздака приняли с распростертыми объятиями молодежь и развращенные слои общества, которым особенно понравилось учение Маздака о женщинах, которых он также приравнивал к имуществу и считал общим достоянием! В результате Иран был ввергнут в сексуальную анархию и каждый мог зайти в дом любого человека и завладеть его женой и имуществом !Маздакизм просуществовал течение почти 40 лет пока благодаря мудрости и осмотрительности сына Ковада – Хосрова I Маздак и его сторонники были пойманы и казнены !

Так бесславно закончил свою жизнь величайший авантюрист и душегуб Средневековья Маздак , утопическое учение которого ,к сожалению, было подхвачено многими его последователями, среди которых были большевистские нехристи в России!Именно сексуальную утопию Маздака и вопросы свободной любви широко пропагандировала сексуально озабоченная госпожа Коллонтай.

Действительно, она первая в России пропагандировала «теорию стакана воды» , согласно которой , сексуальное удовлетворение есть такое же естественное удовлетворение потребностей организма, как ,например, «выпить стакан воды». Именно поэтому молодая комсомолка не имела права отказывать в сексе простым пролетариям и особенно членам партии большевиков, если они оплачивали членские взносы. Правда, ей категорически запрещалось вступать в половой контакт с представителям буржуазии.

С 1 января 1918 года отменяется право на постоянное владение женщинами, которые достигли семнадцати лет.В Рязанской губернии власти в 1918 году даже издали декрет «О национализации женщин», а в Тамбовской в 1919 – «О распределении женщин».Каждый член партии имел право получать талоны на использование от трех до пяти женщин . Большевики , пришедшие к власти в 1917 году, призывали псевдо пуританской морали царской морали надо противопоставить коммунистическую мораль: ревность – это мещанство, а брак – пережиток прошлого! А вот свободный секс это не только право гражданина, но и его обязанность!

Тогда же в России получает распространение нудистское движение.Тысячи обнажённых людей время от времени дефилировали по улицам пролетарских столиц под лозунгами «Долой стыд!». Пик советской «сексуальной революции» пришёлся на начало и середину 1920-х годов. Так, А. Залкинд в «12 половых заповедях пролетариата» (1924 г.) отмечал, что сознательный пролетарий не имеет права полностью растрачивать свои силы в сексе, когда нужно бороться за освобождение трудящихся всего мира от угнетения.

Мало кто знает, что проект «шведская семья» , по которому совместное хозяйство и групповую интимную жизнь обычно вели 10-12 лиц обоего пола, порождение большевиков,а не жителей Швеции! Писатель Герберт Уэллс, посетивший в это время революционную Москву, позже удивлялся тому, «как просто обстояло дело с сексом в стране победившего социализма»!

Любопытно, что на одном из пропагандистских митингах свободной любви мадам Коллонтай познакомилась с обыкновенным неотесанным моряком Павлом Дыбенко ,в постели которого она ,наконец-то, испытала настоящий оргазм и полное секусуальное удовлетворение, в результате чего по ее протекции пылкий любовник Павлуша был назначен наркомом по морским делам !Молодой любовник Дыбенко настолько удовлетворял сексуальный пыл Александры,что , попав в 1918 году в плен немцам , Коллонтай заставила Ленина обменять его на пленных немецких генералов.

На митингах Коллонтай всегда демонстрировала Дыбенко, целуя его в губы и говоря, что вот ее любовник и нам не нужен никакой брак.Однако через несколько лет Александра Коллонтай горько пожалеет о своих учениях свободной любви , найдя в постели любимого свою же секретаршу !Именно после этого она откажется от предложенной «сексуальной революции» и принципах свободной любви, вновь предложив институт брака!Но было уже поздно, поскольку высеченная Александрой Коллонтай искра разожгла настоящий костер!В голодной ,разрушенной и нищей стране началась сексуальная вакханалия и ее последствия были катастрофическими!

Таким образом, суть учения и действия большевиков практически соответствовали учению Маздака: экспроприация экспроприаторов, никакой собственности, все общее, включая женщин. С большой долей уверенности можно утверждать, что и сам Ленин являлся потомком все тех же последователей Маздака, а учение иудея Мордыхая Леви (Маркса) вполне согласовывалось с идеологией евреев-маздакитов.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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