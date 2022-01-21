Чудов монастырь: из-за какого чуда был заложен разрушенный большевиками храм

В старину его называли «Чудом», «Великой Лаврой», в его стенах происходили яркие события мирового масштаба. Крестины великих императоров, низложение патриархов, заточение политических преступников – все это происходило в Чудовом монастыре.

Монастырь-защитник

В древние времена во Фригии, около города Иераполя, находился источник с целебной водой. Однажды одному из местных жителей-язычников явился св. Архангел Михаил, который пообещал, что дочь этого человека исцелится от немоты. Девушка выпила воды из источника и заговорила, а к священной воде стали приходить люди, получая исцеление и принимая веру в Христа. На этом месте был возведен храм, но некоторых язычников это озлобляло. Они выкопали канал, через который воды двух рек должны были обрушиться прямо на храм и уничтожить его. Когда воды хлынули к храму, случилось чудо – явился Архангел Михаил, который жезлом пробил расселину, куда ушла вода. Территория, где произошли эти события, получила название «Хоны», что значит «расселина», «отверстие». Для Руси, находившейся под гнетом иноверцев, праздник чуда Архангела Михаила в Хонех стал символом защиты православия и духовной победы.

Символ чудесного исцеления

Чудов монастырь был основан в 1358 году, во времена татаро-монгольского ига на Руси.

Тюрьма Лжедмитрия I

Тайдула, жена татарского хана, страдающая от проблем со зрением, велела пригласить в Орду митрополита Алексия из Москвы. Около месяца добирался митрополит до места назначения. Благодаря молитве Алексию удалось исцелить Тайдулу, в благодарность за что для России был снижен размер дани, а самому священнику была подарена земля в центре Москвы. Алексий определил, что на этой территории будет возведен мужской монастырь с храмом имени Чуда святого Архистратига Михаила. Считается, что исцеление жены хана как раз произошло в день этого православного праздника.

Побег Лжедмитрия I в Литву из Чудова монастыря в 1602 году стал одним из громких событий в истории монастыря. Сын убитого в драке галицкого дворянина Отрепьева, Юрий сначала попал к боярам Романовым, а когда они впали в немилость, постригся в монахи и принял имя Григорий. Именно отсюда он сбежал за границу, выдавая себя за царевича Дмитрия. Триумф Лжедмитрия длился всего 10 месяцев, после чего он скончался, а патриарх Игнатий, венчавший самозванца на престол, был заключен в Чудове и содержался там на правах обычного монаха. Он провел в стенах монастыря 5 лет, затем был освобожден, а в 1611 году - объявлен патриархом при царевиче Владиславе.

Крещение наследников престола

Во времена правления Ивана Грозного появилась традиция крестить в Чудовом монастыре наследников престола. В 1554 году здесь окрестили царевича Иоанна, в 1557 – царевича Федора. В 1672 году в Чудовом монастыре окунули в купель будущего первого российского императора Петра I. Через полторы сотни лет в младенчестве здесь принял православную веру другой великий император – Александр II. Историки XIX века указывали, что он был рожден в Чудовом монастыре, усматривая в этом божественное провидение. На самом деле царевич родился в кремлевском Николаевском дворце, то есть неподалеку от Чудовой обители.

Именно сюда вся императорская семья, кроме Александра I, приехала в начале апреля, чтобы встретить Пасху. Александр II появился на свет 17 апреля, а 5 мая он был окрещен в Чудовом монастыре архиепископом московским Августином.

Развенчание патриарха Никона

Именно в Чудовом монастыре был лишен сана впавший в опалу шестой Патриарх Московский и всея Руси Никон. Известно, что процедуру проводили Вселенские Патриархи Макарий Антиохийский и Паисий Алесандрийсий, которые сняли с Никона клобу и панагии. Никон язвительно бросил своим судьям: «Возьмите жемчуга себе». На следующий день он был отправлен в заточение в Ферапонтов монастырь.

Центр просвещения

В годы своего существования Чудов монастырь служил обителью лучшим умам России. На территории монастыря во время реформы Никона жил и работал Максим Грек. Патриарх Филарет основал здесь школу, по подобию которой в будущем возникла Славяно-Греко-Латинская Академия. Епифаний Славинецкий, вышедший из Киево-Могилянской Академии, работал в Чудове над переводом «дохтурской книги», когда официальная медицинская наука только зарождалась на Руси. Кроме того, в сотрудничестве с иеромонахом Чудова монастыря Евфимием и бывшим игуменом Молчанского монастыря, Епифаний занимался переводом Библии с греческого на славянский язык.

Кооператив, читальня, больница

Для Чудова монастыря 1917 год оказался роковым, как и для всей Российской империи. В ноябре обитель была обстреляна снарядами, но некоторое время там еще оставались монахи. Но большевикам надоело подобное соседство, и монастырь был закрыт. Его здание отдали под кооператив «Коммунист», а также под «избу-читальню». Затем помещение было отведено под лечебницу, где лучшие врачи лечили кремлевских деятелей. В конце концов, в 1929 году Чудов монастырь разрушили, чтобы освободить территорию для строительства Президиума Верховного Совета. Иконы были переданы в Третьяковскую галерею и Оружейную палату.

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